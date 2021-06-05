Байкер в междурядье врезался в такси, а велосипедистка вписалась в машину на переходе: обзор ДТП

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем сразу два происшествия из актуальной серии «мото/вело/самокатосезон». На Троллейной таксист сбил мотоциклиста, проезжавшего в междурядье, а на Красном проспекте девушка на велосипеде, проезжая по переходу, врезалась на всем ходу в поворачивающую легковушку. Кто виноват и что делать — подробнее в нашем обзоре.
Только две недели назад мы рассказывали, как водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим на скорости около
В принципе таксист вполне мог видеть байкера, который долго и небыстро ехал в зоне обзора, в боковые зеркала. Но на то оно и коварное междурядье, чтобы в нем появлялись мотоциклисты, которых водители никак не ожидают.
— Водитель автомобиля при перестроении не убедился в безопасности маневра, это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
А это уже столкновение с велосипедом, на котором, судя по видео, передвигалась молоденькая девушка. Пересечение Красного проспекта и Фрунзе, водитель легковушки поворачивает с Красного на Фрунзе на свой зеленый. Велосипедистка, не спешившись и не сбавляя скорости, летит прямо на машину, возможно, от неожиданности она не тормозит. Водитель, вероятно, не ожидает увидеть столь быструю помеху или думает, что проскочит: смотрите видео.
ПДД обязывают водителей пропускать всех, кто находится на переходе, а велосипедистов — спешиваться. И вот как тут определить вину в случае разбора? Сложная задача.
Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
— Велосипедист должен был спешиться перед пешеходным переходом, водитель автомобиля как источника повышенной опасности обязан был пропустить велосипедиста, поскольку велосипедисты в соответствии с ПДД приравниваются к пешеходам, — отмечает эксперт.
В общем, водителям — продолжаем привыкать к летнему сезону и готовимся к тому, что двухколесные ТС будут и дальше нарушать правила: не теряем бдительности. А тем, кто передвигается на этих двух колесах, стоит помнить: смерть и инвалидность, они моментальные, еще секунду назад жизнь кипела, а теперь ничего не вернешь.
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