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Байкер в междурядье врезался в такси, а велосипедистка вписалась в машину на переходе: обзор ДТП

Разбираем очередные столкновения на улицах Новосибирска с участием быстрых мото- и велолюбителей

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Велосипед врезается в авто

Велосипед врезается в авто

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В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем сразу два происшествия из актуальной серии «мото/вело/самокатосезон». На Троллейной таксист сбил мотоциклиста, проезжавшего в междурядье, а на Красном проспекте девушка на велосипеде, проезжая по переходу, врезалась на всем ходу в поворачивающую легковушку. Кто виноват и что делать — подробнее в нашем обзоре.

Только две недели назад мы рассказывали, как водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим на скорости около 150 км/ч по Большевичке в междурядье, и вот новая авария по схожему сценарию. На Троллейной мотоциклист сначала едет в левой полосе, потом переходит в междурядье с намерением обогнать автомобили. В этот момент водитель такси в левой полосе делает маневр вправо, чтобы объехать поворачивающую машину. Байкер врезается и падает, хорошо хоть скорости были невеликие: смотрите видео.

В принципе таксист вполне мог видеть байкера, который долго и небыстро ехал в зоне обзора, в боковые зеркала. Но на то оно и коварное междурядье, чтобы в нем появлялись мотоциклисты, которых водители никак не ожидают.

— Водитель автомобиля при перестроении не убедился в безопасности маневра, это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.14 КоАП), — говорит адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.

А это уже столкновение с велосипедом, на котором, судя по видео, передвигалась молоденькая девушка. Пересечение Красного проспекта и Фрунзе, водитель легковушки поворачивает с Красного на Фрунзе на свой зеленый. Велосипедистка, не спешившись и не сбавляя скорости, летит прямо на машину, возможно, от неожиданности она не тормозит. Водитель, вероятно, не ожидает увидеть столь быструю помеху или думает, что проскочит: смотрите видео.

ПДД обязывают водителей пропускать всех, кто находится на переходе, а велосипедистов — спешиваться. И вот как тут определить вину в случае разбора? Сложная задача.

Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам <…> запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

— Велосипедист должен был спешиться перед пешеходным переходом, водитель автомобиля как источника повышенной опасности обязан был пропустить велосипедиста, поскольку велосипедисты в соответствии с ПДД приравниваются к пешеходам, — отмечает эксперт.

В общем, водителям — продолжаем привыкать к летнему сезону и готовимся к тому, что двухколесные ТС будут и дальше нарушать правила: не теряем бдительности. А тем, кто передвигается на этих двух колесах, стоит помнить: смерть и инвалидность, они моментальные, еще секунду назад жизнь кипела, а теперь ничего не вернешь.

Почитайте еще мнение новосибирского байкера, который рассказал, почему мотоциклисты нарушают правила.

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