Байкер в междурядье врезался в такси, а велосипедистка вписалась в машину на переходе: обзор ДТП

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем сразу два происшествия из актуальной серии «мото/вело/самокатосезон». На Троллейной таксист сбил мотоциклиста, проезжавшего в междурядье, а на Красном проспекте девушка на велосипеде, проезжая по переходу, врезалась на всем ходу в поворачивающую легковушку. Кто виноват и что делать — подробнее в нашем обзоре.



Только две недели назад мы рассказывали, как водителя «Тойоты» обвинили в ДТП с байкером, летящим на скорости около 150 км/ч по Большевичке в междурядье, и вот новая авария по схожему сценарию. На Троллейной мотоциклист сначала едет в левой полосе, потом переходит в междурядье с намерением обогнать автомобили. В этот момент водитель такси в левой полосе делает маневр вправо, чтобы объехать поворачивающую машину. Байкер врезается и падает, хорошо хоть скорости были невеликие: смотрите видео.