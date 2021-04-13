После смертельной аварии с «Лексусом» на Родниках власти поставили новый столб — старый пока стоит рядом

В Новосибирске появился новый столб на месте смертельного ДТП с «Лексусом» на Родниках
Коммунальные службы Новосибирска установили новый дорожный столб на улице Родники после смертельного ДТП.
Здесь 4 апреля произошло жесткое ДТП с участием кроссовера «Лексус» — во время аварии один человек погиб. «Лексус» въехал в столб уличного освещения и погнул его так, что тот покосился и стал представлять угрозу.
— По вопросу замены аварийной опоры силами муниципального бюджетного учреждения «Городской центр организации дорожного движения» выполнен монтаж новой опоры по улице Родники,
Пока аварийный столб остается на месте, на снимке он справа, виден уклон в правую сторону. Напомним, авария произошла
Мы сообщали, что сотрудники ДПС не приезжали на место аварии почти час, а предполагаемый виновник скрылся после аварии. Впоследствии этот человек был задержан, у него было определено состояние алкогольного опьянения — подробнее читайте тут.