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После смертельной аварии с «Лексусом» на Родниках власти поставили новый столб — старый пока стоит рядом

Мэрия обещает провести демонтаж позднее

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Слева — новый ровный столб, <nobr class="_">справа —</nobr> старый наклонившийся

Слева — новый ровный столб, справа — старый наклонившийся

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В Новосибирске появился новый столб на месте смертельного ДТП с «Лексусом» на Родниках

Коммунальные службы Новосибирска установили новый дорожный столб на улице Родники после смертельного ДТП.

Здесь 4 апреля произошло жесткое ДТП с участием кроссовера «Лексус» — во время аварии один человек погиб. «Лексус» въехал в столб уличного освещения и погнул его так, что тот покосился и стал представлять угрозу.

От удара «Лексуса» столб смяло

От удара «Лексуса» столб смяло

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— По вопросу замены аварийной опоры силами муниципального бюджетного учреждения «Городской центр организации дорожного движения» выполнен монтаж новой опоры по улице Родники, дом № 2. После переноса кабельной и оптико-волоконной линии с аварийной опоры будет выполнен ее демонтаж, — рассказали на запрос НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Пока аварийный столб остается на месте, на снимке он справа, виден уклон в правую сторону. Напомним, авария произошла 4 апреля в 23:00, водитель «Лексуса» не справился с управлением и ушел с траектории дороги.

Мы сообщали, что сотрудники ДПС не приезжали на место аварии почти час, а предполагаемый виновник скрылся после аварии. Впоследствии этот человек был задержан, у него было определено состояние алкогольного опьянения — подробнее читайте тут.

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ГИБДДДТПмэрия
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