После смертельной аварии с «Лексусом» на Родниках власти поставили новый столб — старый пока стоит рядом

Коммунальные службы Новосибирска установили новый дорожный столб на улице Родники после смертельного ДТП.

Здесь 4 апреля произошло жесткое ДТП с участием кроссовера «Лексус» — во время аварии один человек погиб. «Лексус» въехал в столб уличного освещения и погнул его так, что тот покосился и стал представлять угрозу.