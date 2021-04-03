Девушка месяца. Татьяна не любит «батонить» и разгоняет свою «Ладу-Калину» до 160 км/ч

В новом выпуске рубрики НГС об автомобилистках Новосибирска — Татьяна Карташова, которая ездит на отечественной «Ладе-Калине». Татьяне 34 года, замужем, двое детей, работает в автосалоне Volkswagen, побывала на автозаводе Jaguar Land Rover в Солихалле (Великобритания), на заводе ВАЗ в Тольятти, сейчас мечтает посетить немецкий Вольфсбург и первый завод Volkswagen.



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