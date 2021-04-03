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Девушка месяца. Татьяна не любит «батонить» и разгоняет свою «Ладу-Калину» до 160 км/ч

Авторубрика на НГС представляет автомобилистку марта — менеджера автосалона Татьяну Карташову

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Татьяна Карташова ездит на отечественной «Ладе-Калине»

Татьяна Карташова ездит на отечественной «Ладе-Калине»

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В Новосибирске выбрали автомобилистку марта 2021 года

В новом выпуске рубрики НГС об автомобилистках Новосибирска — Татьяна Карташова, которая ездит на отечественной «Ладе-Калине». Татьяне 34 года, замужем, двое детей, работает в автосалоне Volkswagen, побывала на автозаводе Jaguar Land Rover в Солихалле (Великобритания), на заводе ВАЗ в Тольятти, сейчас мечтает посетить немецкий Вольфсбург и первый завод Volkswagen.

Мы ищем новых девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.

Автомобиль куплен после одного владельца

Автомобиль куплен после одного владельца

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У меня отечественный автомобиль, это Lada Kalina, и такой выбор не случаен. На момент покупки я работала также в автосалоне, только Lada. И этот автомобиль брала у нас, его сдали в trade-in, я видела владельца и знала всю историю автомобиля. Один хозяин, вся в родной краске, на тот момент — 5 лет. Как новая, ее берегли и ездили аккуратно. У меня сразу екнуло, когда увидела: это моя машина!

Машина оснащена автоматом

Машина оснащена автоматом

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Она с душой у меня, я верю, что у каждого автомобиля есть душа. «Ладу» выбрала, потому что ее легко и доступно обслуживать. В повседневности это отличный городской автомобиль. Первое, что было сделано, — отключен датчик кислорода, машина стала ехать намного интереснее, дольше крутит 3-ю передачу (у меня АКП), и в целом «пушка». Да, расход тоже подрос, но оно того стоит. Конечно, это всего лишь 98 л.с., я не жду многого, не «закусываюсь» ни с кем на дороге.

Татьяне иногда не хватает в автомобиле полного привода, но в целом, говорит сибирячка, всё нормально

Татьяне иногда не хватает в автомобиле полного привода, но в целом, говорит сибирячка, всё нормально

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Для своего класса машина едет очень неплохо, я не чувствую себя в городском потоке ущемленно. Трассу держит до 160 км/ч вполне комфортно, другое дело, что трассы у нас не самые лучшие. У автомобиля комфортный клиренс, она классно справляется с заснеженными дворами и летними проселками. Но вот привода на заднюю ось иногда не хватает, пару раз застревала, конечно.

Татьяна работает в автосалоне и свою «Ладу-Калину» как раз присмотрела в одном из них

Татьяна работает в автосалоне и свою «Ладу-Калину» как раз присмотрела в одном из них

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От авто хотелось бы больше места в багажнике и для второго ряда. У меня хэтчбек, тесновато, конечно, зато парковаться — самое оно. По надежности — да, это «Лада», есть нюансы, но радует цена на запасные части.

Татьяна любит постоянно ездить за рулем

Татьяна любит постоянно ездить за рулем

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Ездить за рулем я люблю очень, это меня отвлекает, расслабляет и поднимает настроение. Люблю ездить динамично, батонить — не мое. Могу просто покататься по округе, слушая музыку. Мне не надоедает быть долго за рулем. Работа моя также связана с машинами, они окружают меня везде. И меня это только радует.

Девушка прошла курсы экстремального вождения

Девушка прошла курсы экстремального вождения

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Кайф — заходить с легким сносом в поворот, хотя занести «Калину» сложно. Как-то даже проходила курсы по вождению, где учили использовать снос, занос, как выйти из ритмического заноса, полицейский разворот, что делать в экстремальной ситуации. Мне всё это очень по душе, и, на мой взгляд, такие курсы должен проходить каждый водитель, чтобы не растеряться в сложной ситуации и действовать автоматически.

Любовь к автомоблям пошла из семьи

Любовь к автомоблям пошла из семьи

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Отучилась на права в 21 год, всегда мечтала об автомобиле, и практически сразу через 3 месяца после получения прав он у меня появился. Поначалу ездить было очень страшно, заставляла себя садиться за руль, хотя в Новосибирске еще был не такой насыщенный трафик. Почему заинтересовалась авто — сложный вопрос. У папы всегда были машины, у брата старшего. Всегда привлекали автопутешествия. Автомобили — это очень красиво.

На дороге девушке делают комплименты

На дороге девушке делают комплименты

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Не так давно был момент. Притормозила на светофоре, рядом — праворульная машина, водитель — молодой и симпатичный, мне выразительно так подмигивает. А я подумала, может, подрезала его. Открыла окно, говорю, я вам помешала? Он говорит — нет, вы просто очень красивая; конечно, такое приятно!

Татьяне не нравятся дороги, пробки и грязь

Татьяне не нравятся дороги, пробки и грязь

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Езжу по Новосибирску каждый день. Очень не нравится качество дорог, тут, наверное, никого не удивлю. Зато в уличном движении Новосибирска мне нравится то, что у нас в целом почти всегда пропускают. Водители вежливые, на мой взгляд. Нравится динамичность, в будние дни все едут как-то слаженно. Не нравится — сложности парковки, пробки, грязь.

Татьяна ценит вежливость и сама всегда пропускает

Татьяна ценит вежливость и сама всегда пропускает

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Я не сталкиваюсь с хамством и грубостью за рулем, наоборот, всегда пропускают, отношусь не как к должному, а с благодарностью. Без этого на наших дорогах никак, и без взаимовыручки тоже. Были случаи, что мне помогали с заменой колеса, например. Мужчины пропускают чаще, девушки более неохотно. Объяснить это могу неуверенностью, мысли примерно такие: так, вот я проеду, потом что хотите делайте, а то я не успею. Про себя такое не могу сказать, мне не сложно пропустить, и я охотно это делаю!

Почитайте еще историю Даши, которая работает в недвижимости и ездит на Mercedes-Benz C-класса.

А это Катя на Mazda 3, которая поменяла работу в банке на свободную профессию fashion-фотографа.

НГС ищет девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.

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