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Девушка месяца. Стройная Катя на «Мазде 3» не любит «Тойоты», обожает погонять и собирает вокруг себя множество мужчин

Авторубрика на НГС представляет автомобилистку января — fashion-фотографа Катерину Клименко

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Катерина Клименко на своей белой Mazda 3

Катерина Клименко на своей белой Mazda 3

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В Новосибирске выбрали автомобилистку января 2021 года

Мы возрождаем рубрику о красивых девушках-автомобилистках, которые живут в Новосибирске. Героиня нашего сегодняшнего репортажа — Катерина Клименко на белой Mazda 3. Катерина по образованию экономист, окончила СибУПК по специальности «финансы и кредит». 11 лет проработала в банке, сейчас занимается fashion-фотографией и обучает людей, у нее есть молодой человек. Все подробности — в нашем фоторепортаже. А мы тем временем ищем новых девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Катерина&nbsp;долго мечтала о машине

Катерина долго мечтала о машине

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— Мой автомобиль — Mazda 3, хетчбэк белый, 2012 года. Я долго мечтала о машине, покупала ее в конце 2017 года, мне очень много снов раньше снилось, как я веду машину, и вот долгожданная мечта сбылась. Почему я решила купить машину? Ну, во-первых, я живу не рядом с метро, и добираться на транспорте достаточно проблематично для меня: не люблю общественный транспорт, а на такси дороговато, особенно в морозы, — объясняет Катерина. — Плюс я фотограф, в то время еще работала в банке, занималась спортом, и тащить три огромные сумки было не всегда комфортно.

Пришлось пересмотреть много вариантов

Пришлось пересмотреть много вариантов

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Выбирали машину очень долго, мне помогал в этом знакомый, пересмотрели огромное количество «Мазд», я хотела именно «Мазду». «Тойоты» я не люблю, мне кажется, что они все как под одну. Всё не подходило, у меня должно было откликнуться внутри, что это моя машина. Были определенные требования: чтобы был подогрев сидений, потому что я мерзлячка, чтобы было видно, что машина несильно заюзанная. Нашли в итоге — владелицей была девочка, она очень долго стояла у нее в гараже зимой.

По городу — идеальная машина для девочки

По городу — идеальная машина для девочки

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«Мазды» для меня в среднем ценовом сегменте — достаточно стильные, по комфорту мне очень удобно. Бывает, конечно, на трассах немножко с разгоном тяжеловато, потому что объем двигателя маленький, но в целом по городу идеальная машина, для девочки особенно. И стильно, и удобно, и очень надежно. Расход 10–11 литров летом и 12 зимой.

Катерина иногда любит погонять

Катерина иногда любит погонять

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Машина легкая в маневрах, легкая в езде, удобная, комфортная. Я, конечно, иногда люблю погонять на трассе, но тоже в меру. Стараюсь следовать Правилам дорожного движения и считаю, что на дорогах должно быть уважение — пропускать других водителей и говорить спасибо. Стараюсь соблюдать водительский этикет. Вообще отучилась я на права в 18 лет, но машины так у меня и не было, ждала, пока куплю, 10 лет примерно.

Девушка поняла, что банк ей не подходит

Девушка поняла, что банк ей не подходит

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С детства я всегда была творческим человеком, целыми дня могла рисовать. Окончила 5 лет художественной школы, хотела поступать в архитектурный, но по совету мамы решили, что мы будем экономистами. Спустя 11 лет я поняла, что, наверное, я все же художник и теперь рисую, только не красками, а уже светом, фотоаппаратом. Завязать с финансами я решила, потому что это не мое.

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Автомобилистке нравится свобода творчества

Автомобилистке нравится свобода творчества

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Я поняла, когда начала заниматься фотографией, что есть люди, которые живут по-другому, что им не нужно ждать зарплаты такого-то числа, что можно зарабатывать свободно и не ждать этих определенных дат, не ждать пенсий, декретов, а просто кайфовать и наслаждаться жизнью.

Катя занимается спортом

Катя занимается спортом

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Я занимаюсь спортом, также занималась танцами на каблуках, опять вернулась в фитнес, в качалку, плюс растяжка. И мне нравится всё, что связано с fashion, с фотографией, периодически смотрю курсы по стилистике. Люблю создавать креативные масочки для инстаграма, это для себя, не для заработка.

Девушке на дороге всегда помогают мужчины

Девушке на дороге всегда помогают мужчины

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Случаи, когда я садилась «на пузо» в машине, происходили не раз, особенно зимой, и меня вытаскивали мужчины. При покупке машины мне сказали сразу: «Купи трос». Этот трос спасал меня очень много раз. Останавливались мужчины, скапливались вокруг меня, мне всегда было так приятно, что есть вот эти рыцари, которые могут помочь тебе.

Катерина считает, что в целом культура вождения в Новосибирске все-таки есть

Катерина считает, что в целом культура вождения в Новосибирске все-таки есть

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Наверно, какая-то культура вождения в Новосибирске все же есть. У кого нет культуры вождения, так это у водителей общественного транспорта. Автобусники — у них какой-то мир, они в какой-то броне, они настолько бескультурно и агрессивно это делают. Могут тебе и побибикать, и накричать на тебя.

Сибирячка предпочитает не знакомиться за рулем

Сибирячка предпочитает не знакомиться за рулем

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На дорогах мужчины помогают, всегда помогают, вот спасибо им за это. Были случаи знакомства, но я не люблю такие знакомства, вот ты едешь, и с тобой за рулем хотят познакомиться, может, я воспитана скромно. В основном это происходит летом или весной, когда всё расцветает.

Красотка любит езду по свободным дорогам

Красотка любит езду по свободным дорогам

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Мне нравится ритм, нравится движение, не когда вот пробки, а когда есть динамика. Классно на праздниках новогодних, когда нет машин и ты свободно ездишь!

Внимание! Мы ищем девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.

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MazdaДевушка месяца
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