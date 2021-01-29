Девушка месяца. Стройная Катя на «Мазде 3» не любит «Тойоты», обожает погонять и собирает вокруг себя множество мужчин

В Новосибирске выбрали автомобилистку января 2021 года
Мы возрождаем рубрику о красивых девушках-автомобилистках, которые живут в Новосибирске. Героиня нашего сегодняшнего репортажа — Катерина Клименко на белой Mazda 3. Катерина по образованию экономист, окончила СибУПК по специальности «финансы и кредит». 11 лет проработала в банке, сейчас занимается fashion-фотографией и обучает людей, у нее есть молодой человек. Все подробности — в нашем фоторепортаже. А мы тем временем ищем новых девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону
— Мой автомобиль — Mazda 3, хетчбэк белый, 2012 года. Я долго мечтала о машине, покупала ее в конце 2017 года, мне очень много снов раньше снилось, как я веду машину, и вот долгожданная мечта сбылась. Почему я решила купить машину? Ну, во-первых, я живу не рядом с метро, и добираться на транспорте достаточно проблематично для меня: не люблю общественный транспорт, а на такси дороговато, особенно в морозы, — объясняет Катерина. — Плюс я фотограф, в то время еще работала в банке, занималась спортом, и тащить три огромные сумки было не всегда комфортно.
Выбирали машину очень долго, мне помогал в этом знакомый, пересмотрели огромное количество «Мазд», я хотела именно «Мазду». «Тойоты» я не люблю, мне кажется, что они все как под одну. Всё не подходило, у меня должно было откликнуться внутри, что это моя машина. Были определенные требования: чтобы был подогрев сидений, потому что я мерзлячка, чтобы было видно, что машина несильно заюзанная. Нашли в итоге — владелицей была девочка, она очень долго стояла у нее в гараже зимой.
«Мазды» для меня в среднем ценовом сегменте — достаточно стильные, по комфорту мне очень удобно. Бывает, конечно, на трассах немножко с разгоном тяжеловато, потому что объем двигателя маленький, но в целом по городу идеальная машина, для девочки особенно. И стильно, и удобно, и очень надежно. Расход 10–11 литров летом и 12 зимой.
Машина легкая в маневрах, легкая в езде, удобная, комфортная. Я, конечно, иногда люблю погонять на трассе, но тоже в меру. Стараюсь следовать Правилам дорожного движения и считаю, что на дорогах должно быть уважение — пропускать других водителей и говорить спасибо. Стараюсь соблюдать водительский этикет. Вообще отучилась я на права в 18 лет, но машины так у меня и не было, ждала, пока куплю, 10 лет примерно.
С детства я всегда была творческим человеком, целыми дня могла рисовать. Окончила 5 лет художественной школы, хотела поступать в архитектурный, но по совету мамы решили, что мы будем экономистами. Спустя 11 лет я поняла, что, наверное, я все же художник и теперь рисую, только не красками, а уже светом, фотоаппаратом. Завязать с финансами я решила, потому что это не мое.
Я поняла, когда начала заниматься фотографией, что есть люди, которые живут по-другому, что им не нужно ждать зарплаты такого-то числа, что можно зарабатывать свободно и не ждать этих определенных дат, не ждать пенсий, декретов, а просто кайфовать и наслаждаться жизнью.
Я занимаюсь спортом, также занималась танцами на каблуках, опять вернулась в фитнес, в качалку, плюс растяжка. И мне нравится всё, что связано с fashion, с фотографией, периодически смотрю курсы по стилистике. Люблю создавать креативные масочки для инстаграма, это для себя, не для заработка.
Случаи, когда я садилась «на пузо» в машине, происходили не раз, особенно зимой, и меня вытаскивали мужчины. При покупке машины мне сказали сразу: «Купи трос». Этот трос спасал меня очень много раз. Останавливались мужчины, скапливались вокруг меня, мне всегда было так приятно, что есть вот эти рыцари, которые могут помочь тебе.
Наверно, какая-то культура вождения в Новосибирске все же есть. У кого нет культуры вождения, так это у водителей общественного транспорта. Автобусники — у них какой-то мир, они в какой-то броне, они настолько бескультурно и агрессивно это делают. Могут тебе и побибикать, и накричать на тебя.
На дорогах мужчины помогают, всегда помогают, вот спасибо им за это. Были случаи знакомства, но я не люблю такие знакомства, вот ты едешь, и с тобой за рулем хотят познакомиться, может, я воспитана скромно. В основном это происходит летом или весной, когда всё расцветает.
Мне нравится ритм, нравится движение, не когда вот пробки, а когда есть динамика. Классно на праздниках новогодних, когда нет машин и ты свободно ездишь!
Внимание! Мы ищем девушек с автомобилями для рубрики «Девушка месяца» — присылайте фото и информацию о себе на почту news@ngs.ru или на WhatsApp по телефону +7 923 157–00–00.