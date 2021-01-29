Девушка месяца. Стройная Катя на «Мазде 3» не любит «Тойоты», обожает погонять и собирает вокруг себя множество мужчин

— Мой автомобиль — Mazda 3, хетчбэк белый, 2012 года. Я долго мечтала о машине, покупала ее в конце 2017 года, мне очень много снов раньше снилось, как я веду машину, и вот долгожданная мечта сбылась. Почему я решила купить машину? Ну, во-первых, я живу не рядом с метро, и добираться на транспорте достаточно проблематично для меня: не люблю общественный транспорт, а на такси дороговато, особенно в морозы, — объясняет Катерина. — Плюс я фотограф, в то время еще работала в банке, занималась спортом, и тащить три огромные сумки было не всегда комфортно.