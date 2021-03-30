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Максимально нешаблонный отпуск: изучаем плюсы и минусы путешествий по России на автокемпере

Какие бывают кемперы, сколько стоят и дорога ли аренда

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За этот кемпер FIAT Ducato <nobr class="_">1992 года</nobr> <a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/fiat_professional/talento/16769186-6b0ea5ff/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" class="_">просят всего <nobr class="_">758 тысяч</nobr></a>.&nbsp;Понятно, что его состояние вряд ли будет идеальным&nbsp; &nbsp;<br>

За этот кемпер FIAT Ducato 1992 года просят всего 758 тысяч. Понятно, что его состояние вряд ли будет идеальным   

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Несмотря на старт вакцинации от коронавируса, предстоящий отпускной сезон наверняка будет омрачен ковидной бюрократией. В такие времена особенно приятно помечтать об автокемпере — доме на колесах. Представляете, какой кайф путешествовать, руководствуясь принципом древних кочевников: где преклонил голову, там и дом. Не думая при этом о брони в отелях, кашляющих соседях и необходимости таскать багаж. Мы подготовили обзор автокемперов, который позволит понять — ваш ли это формат отдыха?

Трехспальный автодом <a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/ford/transit_lt/16564588-b6c885bf/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="io-leave-page _">на базе Ford Transit за <nobr class="_">2,8 миллиона</nobr> рублей</a>

Трехспальный автодом на базе Ford Transit за 2,8 миллиона рублей

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Домов на колесах почти так же много, как и домов вообще. И встречаются весьма бюджетные варианты, например автодом Lada Granta компании Lux Form. Стоит он порядка 1,5–2 миллионов рублей (в зависимости от комплектации), что по меркам сегмента — довольно скромно. При этом «грантодом» имеет джентльменский набор автопутешественника: три спальных места, газовую плиту, стол, холодильник, биотуалет, раковину с подачей воды, климатическую систему.

В Lada Granta добавили жилой отсек, и получился один из самых доступных автодомов на рынке

В Lada Granta добавили жилой отсек, и получился один из самых доступных автодомов на рынке

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Планировка жилого отсека

Планировка жилого отсека

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Внутри тесновато, но обстановка вполне жилая

Внутри тесновато, но обстановка вполне жилая

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Впрочем, сразу видны некоторые минусы автокемперов: например, их габариты. Даже Granta в таком исполнении имеет длину почти 5 метров — примерно как у Toyota Land Cruiser 200. А по высоте даст ему фору — 2,4 метра. Естественно, возрастает масса и лобовое сопротивление, а значит, падает динамика, максимальная скорость и экономичность. При расчете маршрута исходите из того, что средняя скорость вашего продвижения будет в районе 60–80 км/час.

Кстати, есть и более дешевые варианты автодомов. Например, прицепы-«капли», которые можно купить в заводском исполнении или самодельном, как в примере ниже. Если их масса не превышает 750 килограммов, для буксировки достаточно обычных легковых прав.

Самодельный прицеп «Фисташка» сделан по лекалам классических американских трейлеров teardrop (капля). Его цена — порядка <nobr class="_">200 тысяч</nobr> рублей

Самодельный прицеп «Фисташка» сделан по лекалам классических американских трейлеров teardrop (капля). Его цена — порядка 200 тысяч рублей

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В задней части — походная кухня с рукомойником и газовой плитой

В задней части — походная кухня с рукомойником и газовой плитой

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Вход — через боковую дверь

Вход — через боковую дверь

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Владельцы и создатели прицепа Настя и Егор путешествуют на нем с ребенком

Владельцы и создатели прицепа Настя и Егор путешествуют на нем с ребенком

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Стоимость более крупных прицепов на вторичном рынке стартует обычно от 300 тысяч рублей и достигает 1,5–2 миллионов рублей. По комфорту они уже ближе к полноценным домам на колесах.

<a href="https://auto.ru/trailer/used/sale/knaus/suedwind/15214132-7b119884/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Такой прицеп комфортнее</a>, но при массе <nobr class="_">875 кг</nobr> требует прав категории ВE

Такой прицеп комфортнее, но при массе 875 кг требует прав категории ВE

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Есть недорогие варианты и среди подержанных автомобилей. Например, вот этот Nissan Vanette 2004 года выпуска, за который просят 1,43 миллиона рублей. В его арсенале — четыре спальных места, два из которых — постоянные (то есть не требуют складывания столика).

В оригинале Nissan Vanette — это компактный микроавтобус

В оригинале Nissan Vanette — это компактный микроавтобус

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Внутри есть необходимый минимум для походной жизни

Внутри есть необходимый минимум для походной жизни

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Описанные выше кемперы компактны и довольно тесны: они больше подходят для вылазок на озера — этакая альтернатива палатке. Путешествовать в них тоже можно, но разве что вдвоем или с ребенком.

Для поездок компаниями нужен другой калибр, и среднестатистическим вариантом полноформатного кемпера является, например, FIAT Professional Ducato. За этот автодом 2011 года выпуска просят чуть более 3 миллионов рублей.

Классический автокемпер на базе микроавтобуса FIAT Ducato

Классический автокемпер на базе микроавтобуса FIAT Ducato

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Панель приборов не отличается от оригинала

Панель приборов не отличается от оригинала

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Внутри есть не только туалет, но и душ. Обратите внимание на сиденья: они оснащены ремнями безопасности

Внутри есть не только туалет, но и душ. Обратите внимание на сиденья: они оснащены ремнями безопасности

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У FIAT шесть посадочных и шесть спальных мест. Обратите внимание, что автокемперы, как и машины вообще, могут перевозить строго определенное количество пассажиров на сидячих местах, оборудованных ремнями безопасности. То есть на каждое спальное место в походном состоянии должно приходиться одно кресло с ремнем.

Аналог на базе Ford — за него&nbsp;<a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/fiat_professional/ducato/16272396-03d121ab/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">просят <nobr class="_">3,5 миллиона</nobr> рублей</a>

Аналог на базе Ford — за него просят 3,5 миллиона рублей

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Входная дверь

Входная дверь

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Обстановка почти домашняя

Обстановка почти домашняя

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Такие автокемперы, как правило, укладываются в требования к легковушкам с точки зрения полной массы и количества посадочных мест, то есть им нужны права категории В. Но по факту это всё же небольшие автобусы: скажем, длина FIAT Ducato — почти 7,5 метра, он крупнее городских пазиков. А значит, для управления потребуются навыки, городская езда может превратиться в боль, а скорость перемещения по трассе — где-то на уровне грузовиков.

Если маленький и дешевый автокемпер еще имеет смысл купить в личное пользование, то полноформатные «дома» вряд ли: ради одной поездки в год проще взять их напрокат. Правда, стоимость довольно высока: за автокемпер класса FIAT Ducato берут в среднем 8–10 тысяч рублей в сутки, и это не считая прочих расходов, например, на топливо. А они тоже будут весомыми, потому что автокемперы прожорливее машин, на базе которых созданы.

Стоимость проката кемперов — в районе <nobr class="_">10 тысяч</nobr> рублей в сутки

Стоимость проката кемперов — в районе 10 тысяч рублей в сутки

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Вот грубая прикидка. Допустим, вы планируете трехнедельную поездку из центральной России на юг. Неделю вы проведете в дороге (путь туда и обратно), еще две — осваивая красоты побережья. Аренда обойдется в 170–210 тысяч рублей, топливо — еще в 25 тысяч. Дорого? Вроде бы да, но если вы путешествуете компанией из шести человек, расходы будут сопоставимы со стоимостью перелета и недорогих гостиниц. Правда, вблизи популярных курортов добавятся расходы на стоянку кемпера (в среднем 700–2000 рублей в сутки), но из плюсов — возможность подключиться к воде и электричеству.

При этом поездка на обычной машине с ночевками в мотелях обойдется дешевле кемпера, поэтому его нельзя рассматривать исключительно как способ сэкономить. Скорее, он ценен самим форматом отдыха, когда вы практически не привязаны к маршруту и графику движения.

Автодом фирмы Unicat на базе полноприводного шестиколесного грузовика MAN TG S — это уже отель на колесах. Такие машины годятся для экспедиций

Автодом фирмы Unicat на базе полноприводного шестиколесного грузовика MAN TG S — это уже отель на колесах. Такие машины годятся для экспедиций

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Кстати, самые роскошные дома на колесах строят на базе внедорожных грузовиков, но мы не заостряем на них внимание, потому что стоят они, как правило, более 1 миллиона долларов и являются сухопутными аналогами яхт. Российские версии дешевле и зачастую проходимее. Например, под Екатеринбургом строят вот такие болотоходы «Бурлак» стоимостью порядка 10 миллионов рублей (150 тысяч долларов), но это скорее вахтовка, чем дом на колесах.

Снегоболотоход «Бурлак» может плавать

Снегоболотоход «Бурлак» может плавать

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Управляется он как обычный грузовик

Управляется он как обычный грузовик

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По проходимости он превосходит большинство серийных машин, в том числе за счет шин низкого давления и огромного просвета

По проходимости он превосходит большинство серийных машин, в том числе за счет шин низкого давления и огромного просвета

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«Бурлак» — это вахтовый вездеход, и с точки зрения автопутешествий является заготовкой для дома на колесах: например, в базе у него нет кухни, душа или туалета. Но есть спальные места и столик

«Бурлак» — это вахтовый вездеход, и с точки зрения автопутешествий является заготовкой для дома на колесах: например, в базе у него нет кухни, душа или туалета. Но есть спальные места и столик

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Главный плюс таких автопутешествий — почти полная свобода. Вы можете проложить собственный маршрут, не привязанный к гостинцам. Вы можете не ехать до рези в глазах, а встать на ночлег среди пустынных красот, а утром снять красивый рассвет.

На ночлег можно встать, где душа попросит

На ночлег можно встать, где душа попросит

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Но по комфорту кемперы — это всё же не отели, а скорее хостелы. Они тесноватые, иногда — душноватые, в них ограничен запас воды, а на ходу может укачивать.

Недорогой кемпер (скорее вахтовка) <a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/kia/bongo/16542558-b8c19a6f/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">на базе KIA Bongo</a>: всего <nobr class="_">750 тысяч</nobr>

Недорогой кемпер (скорее вахтовка) на базе KIA Bongo: всего 750 тысяч

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Кемперы сложны и требуют ухода: помимо всех агрегатов самой машины, в них есть дополнительные водяные насосы, отопители, климатическая система, электрическая разводка и так далее. Всё это иногда барахлит и ломается. Кемперы с рукомойниками и душами нужно заправлять водой: объем бака может составлять 100 литров и больше, то есть налить на халяву удастся не везде.

Обычные кемперы не очень проходимы: сказываются их габариты. Внедорожные варианты с большим просветом существуют, но стоят зачастую неоправданно дорого — для экспедиций чаще всего используют уже дома на базе грузовиков.

Этот дом на колесах <a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/bremach/t_rex/16255136-cb16762d/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">на базе Bremach T-Rex</a>&nbsp;<nobr class="_">2012 года</nobr> стоит почти <nobr class="_">7 миллионов</nobr> рублей

Этот дом на колесах на базе Bremach T-Rex 2012 года стоит почти 7 миллионов рублей

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Если вас не укачивает, во время путешествий можно смотреть фильмы или работать

Если вас не укачивает, во время путешествий можно смотреть фильмы или работать

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Не последнюю роль играют и вопросы безопасности. Пассажиры в кузове автокемпера не всегда защищены от ударов сбоку и сзади, тем более в таких машинах чаще всего ездят не пристегиваясь. Во время ДТП любой предмет, вроде незакрепленного ноутбука или фена, превращается в снаряд и может нанести дополнительные травмы. Кемперы привлекают жуликов, ведь внутри всегда найдется что-нибудь ценное, а вскрыть их зачастую несложно.

Внутри <a href="https://auto.ru/lcv/used/sale/fiat_professional/ducato/16763422-359ce950/?from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">этого FIAT Professional Ducato</a> почти люксовый салон. Цена — более <nobr class="_">5 миллионов</nobr> рублей за машину <nobr class="_">2015 года</nobr> выпуска

Внутри этого FIAT Professional Ducato почти люксовый салон. Цена — более 5 миллионов рублей за машину 2015 года выпуска

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На западе кемпер-культура развита благодаря придорожному сервису — для них предусмотрены стоянки, сервисы, эвакуаторы. В России поездки на кемперах — отдых, скорее, на любителей. Они больше оправданны в длительных заездах с частыми остановками в интересных местах. И они требуют разумного планирования маршрута.

С другой стороны, только они дадут возможность в течение месяца каждое утро видеть за окном новый пейзаж. Если вам это по душе, кемперы оправданы и экономически, и морально.

Впрочем, если хотите посмотреть на самый крутой в мире «дом на колесах», то ничего круче «Витязя» ДТ-30п вы не найдете.

Если собираетесь в Европу, почитайте советы опытного путешественника.

А если заграница или российский юг вас не прельщают, попробуйте отдохнуть в нашей глуши: это фантастически дешево и красиво.

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