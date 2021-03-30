Максимально нешаблонный отпуск: изучаем плюсы и минусы путешествий по России на автокемпере

Впрочем, сразу видны некоторые минусы автокемперов: например, их габариты. Даже Granta в таком исполнении имеет длину почти 5 метров — примерно как у Toyota Land Cruiser 200. А по высоте даст ему фору — 2,4 метра . Естественно, возрастает масса и лобовое сопротивление, а значит, падает динамика, максимальная скорость и экономичность. При расчете маршрута исходите из того, что средняя скорость вашего продвижения будет в районе 60–80 км/час .



Кстати, есть и более дешевые варианты автодомов. Например, прицепы-«капли», которые можно купить в заводском исполнении или самодельном, как в примере ниже. Если их масса не превышает 750 килограммов , для буксировки достаточно обычных легковых прав.