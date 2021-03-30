Максимально нешаблонный отпуск: изучаем плюсы и минусы путешествий по России на автокемпере

Несмотря на старт вакцинации от коронавируса, предстоящий отпускной сезон наверняка будет омрачен ковидной бюрократией. В такие времена особенно приятно помечтать об автокемпере — доме на колесах. Представляете, какой кайф путешествовать, руководствуясь принципом древних кочевников: где преклонил голову, там и дом. Не думая при этом о брони в отелях, кашляющих соседях и необходимости таскать багаж. Мы подготовили обзор автокемперов, который позволит понять — ваш ли это формат отдыха?
Домов на колесах почти так же много, как и домов вообще. И встречаются весьма бюджетные варианты, например автодом Lada Granta компании Lux Form. Стоит он порядка
Впрочем, сразу видны некоторые минусы автокемперов: например, их габариты. Даже Granta в таком исполнении имеет длину почти
Кстати, есть и более дешевые варианты автодомов. Например, прицепы-«капли», которые можно купить в заводском исполнении или самодельном, как в примере ниже. Если их масса не превышает
Стоимость более крупных прицепов на вторичном рынке стартует обычно от
Есть недорогие варианты и среди подержанных автомобилей. Например, вот этот Nissan Vanette
Описанные выше кемперы компактны и довольно тесны: они больше подходят для вылазок на озера — этакая альтернатива палатке. Путешествовать в них тоже можно, но разве что вдвоем или с ребенком.
Для поездок компаниями нужен другой калибр, и среднестатистическим вариантом полноформатного кемпера является, например, FIAT Professional Ducato. За этот автодом
У FIAT шесть посадочных и шесть спальных мест. Обратите внимание, что автокемперы, как и машины вообще, могут перевозить строго определенное количество пассажиров на сидячих местах, оборудованных ремнями безопасности. То есть на каждое спальное место в походном состоянии должно приходиться одно кресло с ремнем.
Такие автокемперы, как правило, укладываются в требования к легковушкам с точки зрения полной массы и количества посадочных мест, то есть им нужны права категории В. Но по факту это всё же небольшие автобусы: скажем, длина FIAT Ducato — почти
Если маленький и дешевый автокемпер еще имеет смысл купить в личное пользование, то полноформатные «дома» вряд ли: ради одной поездки в год проще взять их напрокат. Правда, стоимость довольно высока: за автокемпер класса FIAT Ducato берут в среднем
Вот грубая прикидка. Допустим, вы планируете трехнедельную поездку из центральной России на юг. Неделю вы проведете в дороге (путь туда и обратно), еще две — осваивая красоты побережья. Аренда обойдется в
При этом поездка на обычной машине с ночевками в мотелях обойдется дешевле кемпера, поэтому его нельзя рассматривать исключительно как способ сэкономить. Скорее, он ценен самим форматом отдыха, когда вы практически не привязаны к маршруту и графику движения.
Кстати, самые роскошные дома на колесах строят на базе внедорожных грузовиков, но мы не заостряем на них внимание, потому что стоят они, как правило, более
Главный плюс таких автопутешествий — почти полная свобода. Вы можете проложить собственный маршрут, не привязанный к гостинцам. Вы можете не ехать до рези в глазах, а встать на ночлег среди пустынных красот, а утром снять красивый рассвет.
Но по комфорту кемперы — это всё же не отели, а скорее хостелы. Они тесноватые, иногда — душноватые, в них ограничен запас воды, а на ходу может укачивать.
Кемперы сложны и требуют ухода: помимо всех агрегатов самой машины, в них есть дополнительные водяные насосы, отопители, климатическая система, электрическая разводка и так далее. Всё это иногда барахлит и ломается. Кемперы с рукомойниками и душами нужно заправлять водой: объем бака может составлять
Обычные кемперы не очень проходимы: сказываются их габариты. Внедорожные варианты с большим просветом существуют, но стоят зачастую неоправданно дорого — для экспедиций чаще всего используют уже дома на базе грузовиков.
Не последнюю роль играют и вопросы безопасности. Пассажиры в кузове автокемпера не всегда защищены от ударов сбоку и сзади, тем более в таких машинах чаще всего ездят не пристегиваясь. Во время ДТП любой предмет, вроде незакрепленного ноутбука или фена, превращается в снаряд и может нанести дополнительные травмы. Кемперы привлекают жуликов, ведь внутри всегда найдется что-нибудь ценное, а вскрыть их зачастую несложно.
На западе кемпер-культура развита благодаря придорожному сервису — для них предусмотрены стоянки, сервисы, эвакуаторы. В России поездки на кемперах — отдых, скорее, на любителей. Они больше оправданны в длительных заездах с частыми остановками в интересных местах. И они требуют разумного планирования маршрута.
С другой стороны, только они дадут возможность в течение месяца каждое утро видеть за окном новый пейзаж. Если вам это по душе, кемперы оправданы и экономически, и морально.
Впрочем, если хотите посмотреть на самый крутой в мире «дом на колесах», то ничего круче «Витязя» ДТ-30п вы не найдете.
Если собираетесь в Европу, почитайте советы опытного путешественника.
А если заграница или российский юг вас не прельщают, попробуйте отдохнуть в нашей глуши: это фантастически дешево и красиво.