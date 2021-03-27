Для новосибирских полицейских закупят почти 200 новых патрульных авто

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД объявил аукцион на поставку новых автомобилей для сотрудников полиции в трех сибирских регионах. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Всего победитель должен будет поставить 305 новых машин в Новосибирск, Омск и Томск на общую сумму 435,8 миллиона рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.
Большая часть нового автопарка отправится в Новосибирск — 198 машин. Максимальная стоимость одного автомобиля составляет 1 млн 429 тысяч рублей.
Судя по документации аукциона, речь идет о седанах с объемом двигателя не ниже 1,6 литра и с механической коробкой передач.
— Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дата изготовления — не ранее I квартала 2021 года, — говорится в документации.
На машинах также должна быть надпись «ПОЛИЦИЯ» или «ДПС» и эмблема МВД.
Проведение аукциона намечено на 15 апреля. Сама техника поступит в регионы в срок до 31 октября.
Недавно департамент транспорта и дорожно-благоустроительного хозяйства мэрии Новосибирска провел аукцион на поставку дорожной спецтехники. Победителем была объявлена курганская компания — поставщик «Алросы», которая должна была поставить 14 единиц спецтехники за 64,9 миллиона рублей. Но комиссия УФАС нашла нарушения в этом аукционе, и теперь его результаты предписывают пересмотреть. Мы узнали, что с этой поставкой не так.