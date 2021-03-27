Для новосибирских полицейских закупят почти 200 новых патрульных авто

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД объявил аукцион на поставку новых автомобилей для сотрудников полиции в трех сибирских регионах. Такая информация появилась на сайте госзакупок.



Всего победитель должен будет поставить 305 новых машин в Новосибирск, Омск и Томск на общую сумму 435,8 миллиона рублей. Это максимальная стоимость контракта, которая в процессе торгов будет снижаться.



Большая часть нового автопарка отправится в Новосибирск — 198 машин. Максимальная стоимость одного автомобиля составляет 1 млн 429 тысяч рублей.

