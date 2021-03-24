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«Угонщики заклеили подъездные камеры». Какие машины и как воруют у новосибирцев (не рискуйте Prado и Hyundai)

Ежегодно в нашем городе пропадают более 500 машин. Самые любимые марки угонщиков

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В прошлом году жулики угнали 15 Toyota Land Cruiser Prado

В прошлом году жулики угнали 15 Toyota Land Cruiser Prado

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В Новосибирске угнали 531 автомобиль в 2020 году

Для автомобилистов у нас сегодня есть две новости: хорошая и плохая. Первая — число угонов и краж автомобилей (по Уголовному кодексу это два разных преступления) сокращается, вторая — машины по-прежнему угоняют (счет идет на сотни), а раскрываемость профессиональных краж не растет, а даже снижается. Дмитрий Косенко проанализировал статистику МВД за 2020 год и узнал, какие авто сейчас популярны у угонщиков в Новосибирске.

Сначала немного цифр. В прошлом году полицейские зафиксировали 531 факт неправомерного завладения автотранспортом против 576 фактов в 2019 году (снижение на 7,8%). Из этого количества конкретно кражи: 353 случая против 449 годом ранее (снижение на 21,4%), остальное — угоны.

В УК РФ есть два состава преступления: статья 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и статья 158 «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Первая статья применяется, когда машину угнали без цели перепродажи или разбора на запчасти, а просто «покататься». Как правило, такие угоны совершают не профессиональные преступники, а неадекватная молодежь. Подобный случай, например, произошел в конце прошлого года — молодые сибиряки угнали «Ленд-Крузер» в Омске и повезли девушку в новосибирский зоопарк. Посмотрите на этих угонщиков.

Вторая статья — как раз для профессиональных угонщиков, которые похищают авто с целью наживы.

Раскрываемость угонов по 166-й статье высока — 72,1%. А вот кражи машин расследовать гораздо сложнее — доля раскрытых преступлений всего 13,6%.

Какие автомобили чаще всего угоняют у новосибирцев? В отчете ГУ МВД РФ по Новосибирской области на первом месте фигурируют машины марки Lexus — 23 факта угонов и краж. Разбивки по моделям нет, но можно предположить, что популярностью у преступников пользуются кроссовер RX и внедорожник LX.

15 угнанных Toyota Land Cruiser Prado — «прадиком» владеть у нас опасно. Даже обычный Toyota Land Cruiser угоняют реже — зарегистрировано 10 фактов.

В общем зачете «Тойоты» по-прежнему лидируют: Toyota RAV4 — 13 фактов, Toyota Corolla — 9 фактов. Тем не менее на пятки «японцам» наступают «корейцы».

— В текущем году участились случаи хищения автомобилей корейского производства Hyundai Solaris, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, — отмечают в ГУ МВД.

А о каких угнанных машинах рассказывают сами пострадавшие новосибирцы? Давайте изучим глас народа на примере крупнейшего новосибирского паблика в соцсети «ВКонтакте». Последний факт — 18 марта на Горском угнан свеженький Hyundai Tucson 2020 года выпуска.

18 марта на Горском угнан Hyundai Tucson 2020 года выпуска

18 марта на Горском угнан Hyundai Tucson 2020 года выпуска

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Такой же Hyundai Tucson 2019 года выпуска похищен 22 февраля на Родниках. «Сигналка только штатная, без допов», — уточняется в описании угона. Если смотреть за прошедшие 12 месяцев, то пользователи жаловались на несколько фактов хищений Hyundai Tucson, Hyundai ix-35, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, KIA Sportage. И вправду, «корейцев» начали хорошо «тягать».

Похищенный Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска

Похищенный Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска

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Последний угнанный Toyota Land Cruiser Prado — 9 декабря прошлого года. Машина была 2012 года выпуска. Такая же похищена 16 ноября от дома на Красном проспекте. «Угонщики заклеили подъездные камеры, а чтобы не проезжать через шлагбаум, они съехали по лестнице на улице с другой стороны дома», — уточняется в описании. Всего за год пользователи пожаловались на 5 фактов хищения Prado. Старший Toyota Land Cruiser 200 — 3 факта, Toyota RAV4 — 4 факта.

Land Cruiser 2017 года похищен с подземной парковки&nbsp;

Land Cruiser 2017 года похищен с подземной парковки 

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Угоняют не только от домов, но и с подземных парковок. К примеру, этот Land Cruiser 2017 года выпуска уехал из подземного гаража на ул. Державина. «Автомобиль засекли камеры на пересечении улиц Ипподромской и Гоголя, он двигался в сторону Сухого лога», — последняя информация о машине.

Немногие машины удалось найти и вернуть

Немногие машины удалось найти и вернуть

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В числе других марок похищенных авто — Nissan, Lada, Subaru, Honda, Mazda, Lexus. Есть даже «Волги» и «Газели». А вот таких марок, как Mitsubishi, Peugeot, Mercedes-Benz нам не встретилось. И совсем немногие авто помечены надписью «Найден», как, например, этот Honda Accord 2007 года выпуска, угнанный 19 декабря.

Почитайте серию наших репортажей «Угонят — не угонят?» о проверке различных автомобилей на предмет защиты от угона.

Но самый необычный угон в Новосибирской области произошел в далеких 70-х. Мужчина угнал из аэропорта самолет и протаранил пятиэтажку, чтобы отомстить жене. Погибли пять человек.

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