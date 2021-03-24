«Угонщики заклеили подъездные камеры». Какие машины и как воруют у новосибирцев (не рискуйте Prado и Hyundai)

В Новосибирске угнали
Для автомобилистов у нас сегодня есть две новости: хорошая и плохая. Первая — число угонов и краж автомобилей (по Уголовному кодексу это два разных преступления) сокращается, вторая — машины по-прежнему угоняют (счет идет на сотни), а раскрываемость профессиональных краж не растет, а даже снижается. Дмитрий Косенко проанализировал статистику МВД за
Сначала немного цифр. В прошлом году полицейские зафиксировали
В УК РФ есть два состава преступления:
Вторая статья — как раз для профессиональных угонщиков, которые похищают авто с целью наживы.
Раскрываемость угонов по
Какие автомобили чаще всего угоняют у новосибирцев? В отчете ГУ МВД РФ по Новосибирской области на первом месте фигурируют машины марки Lexus —
15 угнанных Toyota Land Cruiser Prado — «прадиком» владеть у нас опасно. Даже обычный Toyota Land Cruiser угоняют реже — зарегистрировано
В общем зачете «Тойоты» по-прежнему лидируют: Toyota RAV4 —
— В текущем году участились случаи хищения автомобилей корейского производства Hyundai Solaris, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, — отмечают в ГУ МВД.
А о каких угнанных машинах рассказывают сами пострадавшие новосибирцы? Давайте изучим глас народа на примере крупнейшего новосибирского паблика в соцсети «ВКонтакте». Последний факт —
Такой же Hyundai Tucson
Последний угнанный Toyota Land Cruiser Prado —
Угоняют не только от домов, но и с подземных парковок. К примеру, этот Land Cruiser
В числе других марок похищенных авто — Nissan, Lada, Subaru, Honda, Mazda, Lexus. Есть даже «Волги» и «Газели». А вот таких марок, как Mitsubishi, Peugeot, Mercedes-Benz нам не встретилось. И совсем немногие авто помечены надписью «Найден», как, например, этот Honda Accord 2007 года выпуска, угнанный
Почитайте серию наших репортажей «Угонят — не угонят?» о проверке различных автомобилей на предмет защиты от угона.
Но самый необычный угон в Новосибирской области произошел в далеких 70-х. Мужчина угнал из аэропорта самолет и протаранил пятиэтажку, чтобы отомстить жене. Погибли пять человек.