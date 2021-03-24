«Угонщики заклеили подъездные камеры». Какие машины и как воруют у новосибирцев (не рискуйте Prado и Hyundai)

В УК РФ есть два состава преступления: статья 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и статья 158 «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Первая статья применяется, когда машину угнали без цели перепродажи или разбора на запчасти, а просто «покататься». Как правило, такие угоны совершают не профессиональные преступники, а неадекватная молодежь. Подобный случай, например, произошел в конце прошлого года — молодые сибиряки угнали «Ленд-Крузер» в Омске и повезли девушку в новосибирский зоопарк. Посмотрите на этих угонщиков.

Вторая статья — как раз для профессиональных угонщиков, которые похищают авто с целью наживы.

Раскрываемость угонов по 166-й статье высока — 72,1%. А вот кражи машин расследовать гораздо сложнее — доля раскрытых преступлений всего 13,6%.