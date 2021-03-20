Пущай полетает. Смотрим, как «Тойота-Камри-Бегемот» подрезала и отправила «Камри-Стрекозу» до сугроба

Очевидно, что вина за аварийную ситуацию лежит на водителе «Бегемота», он не пропустил автомобиль, пользующийся приоритетом. Но и водитель «Стрекозы» непонятно куда так летел, ведь при приближении к этой развязке дорога делает изгиб и можно всегда ожидать нетерпеливых водителей, которые пытаются вклиниться в поток.



Второй, извечный вопрос: «Бить или не бить?». В этой ситуации владелец «Стрекозы» избежал столкновения, хотя, возможно, и несколько повредил свой автомобиль при контакте с сугробами. А ведь могло быть и хуже: «Стрекоза» могла вылететь на встречку со всеми вытекающими последствиями.

— «Бегемот» виноват однозначно, превышение скорости «Стрекозы» установить по видео не представляется возможным. Только при наличии тормозного пути. Надо тормозить и бить, но роли это не играет, действовал в условиях крайней необходимости, если бы бил, то, возможно бы, покалечился, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Если у пострадавшего водителя есть претензии к провокатору и он хочет возмещения за возможный ущерб машине, он может написать заявление в полицию.