Пущай полетает. Смотрим, как «Тойота-Камри-Бегемот» подрезала и отправила «Камри-Стрекозу» до сугроба

На Бердском шоссе водитель сбежал после ДТП
В субботней рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем очередную непростую ситуацию, когда один водитель подрезает и сбегает, а второй пытается увернуться, избегает контакта и в итоге сам страдает. На Бердском шоссе вступили в дорожный конфликт две «Тойоты Камри» — смотрим, как это было, и спрашиваем у эксперта, как наказать провокатора.
Развязка на Бердском шоссе в месте примыкания Университетского проспекта, автомобиль с видеорегистратором едет за «Тойотой-Камри» по прозвищу «Бегемот» (кузов V30, рестайл). Оба находятся на кольце и не имеют приоритета. Вот водитель «Бегемота» пропускает несколько машин и выезжает на шоссе — в это мгновение на высокой скорости появляется «Тойотой-Камри» по прозвищу «Стрекоза» (кузов XV30). Водитель «Стрекозы» уворачивается, влетает в сугроб справа, потом его бросает в сугроб слева. «Камри-Бегемот» благополучно скрывается с места — смотрите видео.
Очевидно, что вина за аварийную ситуацию лежит на водителе «Бегемота», он не пропустил автомобиль, пользующийся приоритетом. Но и водитель «Стрекозы» непонятно куда так летел, ведь при приближении к этой развязке дорога делает изгиб и можно всегда ожидать нетерпеливых водителей, которые пытаются вклиниться в поток.
Второй, извечный вопрос: «Бить или не бить?». В этой ситуации владелец «Стрекозы» избежал столкновения, хотя, возможно, и несколько повредил свой автомобиль при контакте с сугробами. А ведь могло быть и хуже: «Стрекоза» могла вылететь на встречку со всеми вытекающими последствиями.
— «Бегемот» виноват однозначно, превышение скорости «Стрекозы» установить по видео не представляется возможным. Только при наличии тормозного пути. Надо тормозить и бить, но роли это не играет, действовал в условиях крайней необходимости, если бы бил, то, возможно бы, покалечился, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Если у пострадавшего водителя есть претензии к провокатору и он хочет возмещения за возможный ущерб машине, он может написать заявление в полицию.
— Госномер провокатора на видео. Подать на розыск в полк ДПС ГИБДД на Станционной, видео предоставить, — советует юрист.
Тогда сотрудники ГИБДД установят личность водителя — провокатора, выпишут протокол о нарушении им правил дорожного движения (КоАП РФ, статья 12.13 «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков»). Тогда уже через суд можно будет добиться компенсации за повреждения авто и за моральный ущерб.
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