Чудики с Бердского шоссе: разбираемся, как здесь подрезают и накалывают порядочных водителей (схема)

— При движении с Бердского шоссе в сторону улицы Русской движение начинается с двух полос, после перекрестка только одна полоса, образуется «бутылочное горлышко». Знаков приоритета и направления движения нет. Постоянно случаются аварийные ситуации.



— Там постоянно справа с полос для движения только вперед пристраиваются за стоп-линию для того, чтобы свернуть налево. Один раз это было при полицейских.



— Левый поворот с полосы, предназначенной для движения прямо. Выезд на перекресток за стоп-линию. Неразбериха при повороте налево из двух полос, переходящих в одну...