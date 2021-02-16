Чудики с Бердского шоссе: разбираемся, как здесь подрезают и накалывают порядочных водителей (схема)

Совместно с читателями НГС продолжаем выявлять очаги массовых нарушений ПДД в Новосибирске. Сегодня речь пойдет о Бердском шоссе — напряженной магистрали с высокой аварийностью. Где и как неправильное поведение автомобилистов на этом шоссе увеличивает аварийность — рассказывает Дмитрий Косенко.
Советский район, пересечение Бердского шоссе и улицы Русской возле ТЦ «Гигант». Это оживленная транспортная развязка, к перекрестку подходит еще и улочка под названием Бердский тупик.
Транспортные потоки регулирует светофор, при движении по шоссе со стороны Бердска проезжая часть расширяется до
Желающих повернуть налево хватает, две этих крайних левых полосы всегда заняты. Правые полосы посвободнее, поэтому самые умные объезжают заторы по ним и выскакивают на перекресток — читатели НГС массово жалуются на такое поведение.
— При движении с Бердского шоссе в сторону улицы Русской движение начинается с двух полос, после перекрестка только одна полоса, образуется «бутылочное горлышко». Знаков приоритета и направления движения нет. Постоянно случаются аварийные ситуации.
— Там постоянно справа с полос для движения только вперед пристраиваются за стоп-линию для того, чтобы свернуть налево. Один раз это было при полицейских.
— Левый поворот с полосы, предназначенной для движения прямо. Выезд на перекресток за стоп-линию. Неразбериха при повороте налево из двух полос, переходящих в одну...
— Поворот на Русскую разрешен только с третьего-четвертого рядов, лезут со второго постоянно.
— С правого ряда уходят налево, всех подрезают. Камеры нет.
— Поворачивают из правого ряда и подрезают тех, кто едет по правилам, сильно замедляя движение. Нужна камера, — пишут наши читатели.
Ситуация типична — на многих перекрестках Новосибирска происходит такое. В итоге те, кто честно стоит в своем заторе, стоят еще больше. А на самом перекрестке — помехи, неразбериха и аварийные ситуации. И потенциальный штраф по
До этого мы разбирали автоподставы у «горба Городецкого». Смотрите схему, как это происходит.
Есть в Новосибирске еще одно удивительное место, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор. Вот где оно находится.