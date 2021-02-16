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Чудики с Бердского шоссе: разбираемся, как здесь подрезают и накалывают порядочных водителей (схема)

Где и как неправильное вождение новосибирцев приводит к массовым авариям

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Пересечение Бердского шоссе и улицы Русской

Пересечение Бердского шоссе и улицы Русской

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Совместно с читателями НГС продолжаем выявлять очаги массовых нарушений ПДД в Новосибирске. Сегодня речь пойдет о Бердском шоссе — напряженной магистрали с высокой аварийностью. Где и как неправильное поведение автомобилистов на этом шоссе увеличивает аварийность — рассказывает Дмитрий Косенко.

Схема движения

Схема движения

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Советский район, пересечение Бердского шоссе и улицы Русской возле ТЦ «Гигант». Это оживленная транспортная развязка, к перекрестку подходит еще и улочка под названием Бердский тупик.

Знаки движения по полосам

Знаки движения по полосам

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Транспортные потоки регулирует светофор, при движении по шоссе со стороны Бердска проезжая часть расширяется до 4 полос. Две левые — для поворота налево на Русскую по зеленой стрелке, две правые — для движения прямо по шоссе по сигналу основной секции светофора. Стоят соответствующие знаки.

Две крайние левые полосы всегда заняты

Две крайние левые полосы всегда заняты

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Желающих повернуть налево хватает, две этих крайних левых полосы всегда заняты. Правые полосы посвободнее, поэтому самые умные объезжают заторы по ним и выскакивают на перекресток — читатели НГС массово жалуются на такое поведение.

Машины попадают в «бутылочное горлышко»

Машины попадают в «бутылочное горлышко»

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— При движении с Бердского шоссе в сторону улицы Русской движение начинается с двух полос, после перекрестка только одна полоса, образуется «бутылочное горлышко». Знаков приоритета и направления движения нет. Постоянно случаются аварийные ситуации.

— Там постоянно справа с полос для движения только вперед пристраиваются за стоп-линию для того, чтобы свернуть налево. Один раз это было при полицейских.

— Левый поворот с полосы, предназначенной для движения прямо. Выезд на перекресток за стоп-линию. Неразбериха при повороте налево из двух полос, переходящих в одну...

Камер наблюдения здесь нет

Камер наблюдения здесь нет

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— Поворот на Русскую разрешен только с третьего-четвертого рядов, лезут со второго постоянно.

— С правого ряда уходят налево, всех подрезают. Камеры нет.

— Поворачивают из правого ряда и подрезают тех, кто едет по правилам, сильно замедляя движение. Нужна камера, — пишут наши читатели.

Объезжают по второму ряду

Объезжают по второму ряду

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Ситуация типична — на многих перекрестках Новосибирска происходит такое. В итоге те, кто честно стоит в своем заторе, стоят еще больше. А на самом перекрестке — помехи, неразбериха и аварийные ситуации. И потенциальный штраф по статье 12.16 КоАП в размере 1500 рублей водителей не особо пугает.

До этого мы разбирали автоподставы у «горба Городецкого». Смотрите схему, как это происходит.

Есть в Новосибирске еще одно удивительное место, где водители едут под «кирпич» и плюют на светофор. Вот где оно находится.

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