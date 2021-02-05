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Делать ли техосмотр заранее? Мы узнали, как готовятся к реформе ПТО и продавцы-нелегалы

Купить диагностическую карту без фактической проверки машины станет невозможно

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В первый месяц весны вернутся проверки на пунктах техосмотра, а с ними и очереди&nbsp;

В первый месяц весны вернутся проверки на пунктах техосмотра, а с ними и очереди 

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В марте 2021 года на пункты техосмотра вернутся очереди

До техосмотра по-новому осталось меньше месяца: с 1 марта 2021 года заработают новые редакции закона «О техосмотре» и КоАП, которые возвращают процедуру из небытия. То есть перед покупкой полиса ОСАГО потребуется приехать на пункт техосмотра (ПТО) и пройти процедуру, как в былые времена, с заездом на тормозной стенд, проверкой фар и токсичности выхлопа. Мы обзвонили сами ПТО, а также нелегальных продавцов, чтобы понять — чего нам ждать в реальности?

Что говорят нелегальные торговцы техосмотром

Мы связались с несколькими продавцами техосмотра под видом автомобилиста, у которого срок подходит в апреле, но он хочет получить диагностическую карту заранее. Паники среди торговцев нет: никто не уговаривал нас приехать немедленно. Один из продавцов, напротив, хорохорился, что уже нашел способ обмануть обязательную с марта систему фотофиксации, но как именно — не рассказал.

Из переписки с одним из продавцов: сами не знаем, говорят

Из переписки с одним из продавцов: сами не знаем, говорят

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Другой торговец диагностическими картами ответил следующее:

— Фотофиксация, возможно, вступит в силу с 1 марта, и это коснется только новых ПТО, а старые будут работать с нами по прежней схеме, то есть без фото. К тому же закон уже переносили три раза.

Но его оптимизм, судя по всему, избыточен — с марта вводятся крупные штрафы и уголовная ответственность за работу без аккредитации, которая подразумевает наличие и диагностического оборудования, и упомянутой фотофиксации посещений ПТО.

Сама процедура техосмотра не изменилась: главные проверки касаются шин, фар, тормозов, выхлопа

Сама процедура техосмотра не изменилась: главные проверки касаются шин, фар, тормозов, выхлопа

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Настроение на ПТО: «CO, CH и тра-ля-ля»

Сотрудники ПТО пока не отмечают наплыва клиентов, а на вопрос, что будет с 1 марта, отвечают, мол, сами не знаем.

— Ничего особо не меняется, — устало вздыхает администратор одного из ПТО. — Будет фотофиксация, а так — всё то же самое. Отличия только для автобусов — там инспектор будет смотреть. Мы сами, если честно, ждем подробностей.

На другом пункте бойкая девушка рекомендует поторопиться:

— Мы толком не знаем, что в реальности изменится, но очереди будут — это однозначно. Почему? Так проверять по полной будут: тормоза, люфты, CO, CH, ля-ля, тра-ля-ля. Если нормально, то получаете карту, а если нет — уезжаете и заново проходите за деньги. Но мы сами тут в полном неведении. Ясно только, что очереди будут похлеще. Лучше уж найдите время и пройдите сейчас.

В среднем техосмотр занимает полчаса

В среднем техосмотр занимает полчаса

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Директор ПТО «Авто-М» Илья Барыкин говорит, что изменения не выглядят пугающими, но ясности действительно нет:

— Взять ту же фотофиксацию: ее нужно делать с геопривязкой на въезде и на выезде, и есть специальные комплексы, которые вроде бы нужно купить и установить. Они стоят около 60 тысяч рублей, но сейчас на их покупку очереди. При этом в законе не конкретизировано, какие именно комплексы нужны, и у всех вопрос: можно ли делать фотофиксацию с геопривязкой на китайский смартфон?

Изменится ли сама процедура с 1 марта? Формально она не менялась все эти десять лет, но если сейчас на иных пунктах проводят лишь внешний осмотр, то с марта, вероятно, будут проверять по всем пунктам?

— Трудно сказать. Пока, конечно, порядочные ПТО действительно осматривают машину, но всё равно делают это в щадящем режиме. То есть, если машина исправна, но у нее не горит один габаритный фонарь, уведомляют владельца и всё, — говорит Илья Барыкин. — А как будет — непонятно.

Нелегальная запись в базе <nobr class="_">ЕАИС ТО</nobr> обернется проблемами для оператора, который допустил такую вольность

Нелегальная запись в базе ЕАИС ТО обернется проблемами для оператора, который допустил такую вольность

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Исчезнут ли торговцы техосмотром?

Директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов говорит, что в Российском союзе автостраховщиков (РСА) на это надеются, но доказать это может только практика. Он объясняет, как работают нелегалы:

— Обычно диагностические карты продают через страховых агентов и брокеров, которые имеют доступ к базе данных ЕАИС ТО и действуют от лица какого-то технического эксперта. Чаще всего, конечно, эксперт в доле, но бывают и нелегальные подключения к базе через взлом учеток. Мы сами сталкиваемся с попытками взлома регулярно и, кстати, имеем право аннулировать диагностические карты, которые выданы якобы от нашего лица без фактического прохождения техосмотра.

Но полной уверенности, что с нелегалами покончат уже в марте, нет.

— Наверняка их работа осложнится и количество предложений сократится, но сколько времени потребуется, чтобы искоренить это явление полностью, неясно, — говорит Геннадий Безносов. — В теории они могут как-то обойти требования фотофиксации, например подделывая снимки, но в любом случае это дополнительные сложности.

Кроме того, каждая диагностическая карта будет заверяться электронной подписью эксперта, которого могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за каждый «слив» карты. Сговоры на этой почве станут более рискованными.

Очереди на пунктах гарантированы

Сегодня, по оценкам РСА, техосмотр покупают чуть ли не в 90% случаев, поэтому ПТО стоят пустые. А если к ним и забредет случайный клиент, осмотр проводят без избыточного рвения.

— Мы же понимаем, что, если занять крайне жесткую позицию к клиенту, он просто плюнет и купит техосмотр, — говорит Илья Барыкин. — Поэтому стараемся не заниматься буквоедством.

Но с марта операторы ждут очередей, и причин для этого несколько. Например, ужесточились требования к самим ПТО, а по новым правилам готовы работать не все.

— В конце прошлого года РСА проводила опрос среди участников рынка, и оказалось, что нынешним требованиям удовлетворяют 80–90% пунктов, — говорит Геннадий Безносов. — То есть на какой-то процент число ПТО может сократиться. Но важнее другое: с марта жестче становятся нормы на пропускную способность пунктов, и во многих случаях она упадет в несколько раз.

Специалист объясняет, что сейчас ПТО могут пропускать до 65 автомобилей в сутки. По новым правилам величина рассчитывается в зависимости от мощности центра, но, например, для ПТО с одним комплектом стендов и одним экспертом (что не редкость) при восьмичасовом рабочем дне норма будет в районе 16 машин в сутки, то есть в четыре раза ниже.

И получается, что с марта количество клиентов будет нарастать, а пропускная способность пунктов и их число упадут.

При выявлении проблем автовладельцу дается 20 суток на устранение, а затем проверяют только те системы, которые вызвали нарекание оператора ПТО. Но если приехать более чем через три недели, проверка будет полной

При выявлении проблем автовладельцу дается 20 суток на устранение, а затем проверяют только те системы, которые вызвали нарекание оператора ПТО. Но если приехать более чем через три недели, проверка будет полной

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Вопрос цены

Пока действуют старые правила, и стоимость услуги регулируется местными властями: в Челябинске — 545 рублей, в Свердловской области — 498 рублей, в Московской области — 710 рублей. Но реформа ужесточает требования к ПТО, а РСА планирует регулярные проверки пунктов, поэтому инвестиции в оборудование и персонал станут для ПТО серьезной статьей расходов. Не исключено, что игроки рынка будут активно лоббировать вопрос повышения цены.

Кому нужно проходить техосмотр в 2021 году

Сейчас техосмотр не проходят легковые автомобили в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте 4–10 лет делают его раз в два года (кроме такси). В зачет идут календарные годы, то есть автомобиль, выпущенный в декабре 2017 года, считается четырехлетним уже сейчас, хотя фактически ему лишь три с небольшим.

Изменения тайминга техосмотра в апреле 2020 года усложнило расчеты — раньше его не проходили машины в возрасте до 3 лет, а с 3 до 7 лет делали это дважды в год. Если сомневаетесь, проверьте срок действия своей диагностической карты по базе данных. Вам понадобится госномер, VIN автомобиля, номера кузова и рамы — все данные есть в свидетельстве о регистрации машины.

Данные базы <nobr class="_">ЕАИС ТО</nobr> для автомобиля 2011 года выпуска, который прошел техосмотр в январе 2021 года. Срок действия карты — до начала 2023 года

Данные базы ЕАИС ТО для автомобиля 2011 года выпуска, который прошел техосмотр в январе 2021 года. Срок действия карты — до начала 2023 года

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Проходить ли техосмотр заранее?

Весной обстановка на ПТО станет более напряженной, а нелегальная покупка карты усложнится — таково общение мнение игроков рынка. Проходить ли техосмотр заранее — вопрос индивидуальный. Он нужен для покупки полиса ОСАГО, при этом страховым не важно, получена ли диагностическая карта три дня или одиннадцать месяцев назад, если она действительная. То есть проходить техосмотр «впрок» не возбраняется.

Что меняется с 1 марта

О реформе техосмотра мы уже писали, поэтому расскажем вкратце. С 1 марта все автомобили, посещающие ПТО, будут фотографироваться дважды, на въезде и на выезде. Снимок должен иметь данные о геолокации.

Бумажной диагностической карты больше не будет: ее окончательно заменит запись в базе ЕАИС ТО, на доработку которой МВД потратило более 90 миллионов рублей. Каждая запись в базе будет заверяться электронной подписью сотрудника.

Последнее нужно для адресных наказаний сотрудников ПТО за фальшивый осмотр. Для этого есть новая редакция статьи 14.4.1 КоАП: за нарушение порядка осмотра — штраф до 30 тысяч (для юрлиц и ИП — до 200 тысяч), за подложный техосмотр — до 50 тысяч (для юрлиц и ИП — до 300 тысяч). За повторные нарушения юрлицам грозят штрафы до полумиллиона.

Есть наказания и для самих автомобилистов: «покупка» записи в базе ЕАИС ТО в обход техосмотра потянет на 5–10 тысяч рублей. А вот ежедневный штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты не будет применяться до 1 марта 2022 года.

Статья 171 УК РФ применяется к руководству ПТО без аккредитации и предусматривает до 6 месяцев ареста.

В 2021 году сотрудники ГИБДД получат право отправлять водителей на повторный техосмотр. Ранее мы публиковали обзор других изменений законодательства, касающегося автомобилистов. Например, в апреле заработают новые правила сдачи водительского экзамена, но не настолько радикальные, как считалось.

А еще весной 2021 году могут резко подорожать автомобили: правительство вынашивает идею увеличения утилизационного сбора.

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