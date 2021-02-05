Делать ли техосмотр заранее? Мы узнали, как готовятся к реформе ПТО и продавцы-нелегалы

В марте 2021 года на пункты техосмотра вернутся очереди
До техосмотра по-новому осталось меньше месяца: с 1 марта
Что говорят нелегальные торговцы техосмотром
Мы связались с несколькими продавцами техосмотра под видом автомобилиста, у которого срок подходит в апреле, но он хочет получить диагностическую карту заранее. Паники среди торговцев нет: никто не уговаривал нас приехать немедленно. Один из продавцов, напротив, хорохорился, что уже нашел способ обмануть обязательную с марта систему фотофиксации, но как именно — не рассказал.
Другой торговец диагностическими картами ответил следующее:
— Фотофиксация, возможно, вступит в силу с 1 марта, и это коснется только новых ПТО, а старые будут работать с нами по прежней схеме, то есть без фото. К тому же закон уже переносили три раза.
Но его оптимизм, судя по всему, избыточен — с марта вводятся крупные штрафы и уголовная ответственность за работу без аккредитации, которая подразумевает наличие и диагностического оборудования, и упомянутой фотофиксации посещений ПТО.
Настроение на ПТО: «CO, CH и тра-ля-ля»
Сотрудники ПТО пока не отмечают наплыва клиентов, а на вопрос, что будет с 1 марта, отвечают, мол, сами не знаем.
— Ничего особо не меняется, — устало вздыхает администратор одного из ПТО. — Будет фотофиксация, а так — всё то же самое. Отличия только для автобусов — там инспектор будет смотреть. Мы сами, если честно, ждем подробностей.
На другом пункте бойкая девушка рекомендует поторопиться:
— Мы толком не знаем, что в реальности изменится, но очереди будут — это однозначно. Почему? Так проверять по полной будут: тормоза, люфты, CO, CH, ля-ля, тра-ля-ля. Если нормально, то получаете карту, а если нет — уезжаете и заново проходите за деньги. Но мы сами тут в полном неведении. Ясно только, что очереди будут похлеще. Лучше уж найдите время и пройдите сейчас.
Директор ПТО «Авто-М» Илья Барыкин говорит, что изменения не выглядят пугающими, но ясности действительно нет:
— Взять ту же фотофиксацию: ее нужно делать с геопривязкой на въезде и на выезде, и есть специальные комплексы, которые вроде бы нужно купить и установить. Они стоят около 60 тысяч рублей, но сейчас на их покупку очереди. При этом в законе не конкретизировано, какие именно комплексы нужны, и у всех вопрос: можно ли делать фотофиксацию с геопривязкой на китайский смартфон?
Изменится ли сама процедура с 1 марта? Формально она не менялась все эти десять лет, но если сейчас на иных пунктах проводят лишь внешний осмотр, то с марта, вероятно, будут проверять по всем пунктам?
— Трудно сказать. Пока, конечно, порядочные ПТО действительно осматривают машину, но всё равно делают это в щадящем режиме. То есть, если машина исправна, но у нее не горит один габаритный фонарь, уведомляют владельца и всё, — говорит Илья Барыкин. — А как будет — непонятно.
Исчезнут ли торговцы техосмотром?
Директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов говорит, что в Российском союзе автостраховщиков (РСА) на это надеются, но доказать это может только практика. Он объясняет, как работают нелегалы:
— Обычно диагностические карты продают через страховых агентов и брокеров, которые имеют доступ к базе данных
Но полной уверенности, что с нелегалами покончат уже в марте, нет.
— Наверняка их работа осложнится и количество предложений сократится, но сколько времени потребуется, чтобы искоренить это явление полностью, неясно, — говорит Геннадий Безносов. — В теории они могут как-то обойти требования фотофиксации, например подделывая снимки, но в любом случае это дополнительные сложности.
Кроме того, каждая диагностическая карта будет заверяться электронной подписью эксперта, которого могут оштрафовать на сумму до
Очереди на пунктах гарантированы
Сегодня, по оценкам РСА, техосмотр покупают чуть ли не в 90% случаев, поэтому ПТО стоят пустые. А если к ним и забредет случайный клиент, осмотр проводят без избыточного рвения.
— Мы же понимаем, что, если занять крайне жесткую позицию к клиенту, он просто плюнет и купит техосмотр, — говорит Илья Барыкин. — Поэтому стараемся не заниматься буквоедством.
Но с марта операторы ждут очередей, и причин для этого несколько. Например, ужесточились требования к самим ПТО, а по новым правилам готовы работать не все.
— В конце прошлого года РСА проводила опрос среди участников рынка, и оказалось, что нынешним требованиям удовлетворяют
Специалист объясняет, что сейчас ПТО могут пропускать до
И получается, что с марта количество клиентов будет нарастать, а пропускная способность пунктов и их число упадут.
Вопрос цены
Пока действуют старые правила, и стоимость услуги регулируется местными властями: в Челябинске —
Кому нужно проходить техосмотр в
Сейчас техосмотр не проходят легковые автомобили в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте
Изменения тайминга техосмотра в апреле 2020 года усложнило расчеты — раньше его не проходили машины в возрасте до
Проходить ли техосмотр заранее?
Весной обстановка на ПТО станет более напряженной, а нелегальная покупка карты усложнится — таково общение мнение игроков рынка. Проходить ли техосмотр заранее — вопрос индивидуальный. Он нужен для покупки полиса ОСАГО, при этом страховым не важно, получена ли диагностическая карта три дня или одиннадцать месяцев назад, если она действительная. То есть проходить техосмотр «впрок» не возбраняется.
Что меняется с 1 марта
О реформе техосмотра мы уже писали, поэтому расскажем вкратце. С 1 марта все автомобили, посещающие ПТО, будут фотографироваться дважды, на въезде и на выезде. Снимок должен иметь данные о геолокации.
Бумажной диагностической карты больше не будет: ее окончательно заменит запись в базе
Последнее нужно для адресных наказаний сотрудников ПТО за фальшивый осмотр. Для этого есть новая редакция статьи 14.4.1 КоАП: за нарушение порядка осмотра — штраф до 30 тысяч (для юрлиц и ИП — до 200 тысяч), за подложный техосмотр — до 50 тысяч (для юрлиц и ИП — до 300 тысяч). За повторные нарушения юрлицам грозят штрафы до полумиллиона.
Есть наказания и для самих автомобилистов: «покупка» записи в базе
Статья 171
В 2021 году сотрудники ГИБДД получат право отправлять водителей на повторный техосмотр. Ранее мы публиковали обзор других изменений законодательства, касающегося автомобилистов. Например, в апреле заработают новые правила сдачи водительского экзамена, но не настолько радикальные, как считалось.
А еще весной 2021 году могут резко подорожать автомобили: правительство вынашивает идею увеличения утилизационного сбора.