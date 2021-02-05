Делать ли техосмотр заранее? Мы узнали, как готовятся к реформе ПТО и продавцы-нелегалы

Что меняется с 1 марта



О реформе техосмотра мы уже писали, поэтому расскажем вкратце. С 1 марта все автомобили, посещающие ПТО, будут фотографироваться дважды, на въезде и на выезде. Снимок должен иметь данные о геолокации.

Бумажной диагностической карты больше не будет: ее окончательно заменит запись в базе ЕАИС ТО , на доработку которой МВД потратило более 90 миллионов рублей. Каждая запись в базе будет заверяться электронной подписью сотрудника.



Последнее нужно для адресных наказаний сотрудников ПТО за фальшивый осмотр. Для этого есть новая редакция статьи 14.4.1 КоАП: за нарушение порядка осмотра — штраф до 30 тысяч (для юрлиц и ИП — до 200 тысяч), за подложный техосмотр — до 50 тысяч (для юрлиц и ИП — до 300 тысяч). За повторные нарушения юрлицам грозят штрафы до полумиллиона.



Есть наказания и для самих автомобилистов: «покупка» записи в базе ЕАИС ТО в обход техосмотра потянет на 5–10 тысяч рублей. А вот ежедневный штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты не будет применяться до 1 марта 2022 года.



Статья 171 УК РФ применяется к руководству ПТО без аккредитации и предусматривает до 6 месяцев ареста.



В 2021 году сотрудники ГИБДД получат право отправлять водителей на повторный техосмотр. Ранее мы публиковали обзор других изменений законодательства, касающегося автомобилистов. Например, в апреле заработают новые правила сдачи водительского экзамена, но не настолько радикальные, как считалось.



А еще весной 2021 году могут резко подорожать автомобили: правительство вынашивает идею увеличения утилизационного сбора.