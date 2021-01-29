Лезут на забитый перекресток: разбираемся в причинах постоянных заторов на Красном проспекте

В прошлый раз мы рассказывали, как новосибирские водители массово выезжают на переполненный перекресток на площади Лыщинского и блокируют там движение. А вот еще одно такое место, в самом центре города: на перекрестке Гоголя — Красный проспект мало того, что регулярно происходят аварии, тут еще и постоянная куча-мала из машин, которые не успевают закончить свои маневры. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.