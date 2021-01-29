Лезут на забитый перекресток: разбираемся в причинах постоянных заторов на Красном проспекте

В прошлый раз мы рассказывали, как новосибирские водители массово выезжают на переполненный перекресток на площади Лыщинского и блокируют там движение. А вот еще одно такое место, в самом центре города: на перекрестке Гоголя — Красный проспект мало того, что регулярно происходят аварии, тут еще и постоянная куча-мала из машин, которые не успевают закончить свои маневры. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Один из самых больших перекрестков в центре города, улица Гоголя — Красный проспект. Две крупные магистрали на 6 и 8 полос, разрешенные левые повороты с любого направления.
Раньше здесь машины при поворотах разъезжались правыми бортами, но после установки островков и знаков водители стали расходиться левыми бортами.
Желающих повернуть налево много, вот и выстраиваются автомобили в один ряд, образуя длинный хвост. Пока пропустят встречное направление, пока начнут медленно поворачивать — начинает двигаться перпендикулярное направление, и путь ему перегорожен этим хвостом.
— Пересечение улиц Красный проспект — Гоголя. Постоянно перекрыт перекресток.
— Выезд на забитый перекресток и блокирование движения.
— Водители постоянно выезжают на занятый перекресток, чем провоцируют аварийную ситуацию и дальнейший затор, хотя перед их глазами секундомеры на светофорах. Делают это сознательно, — массово жалуются наши читатели.
Вот, к примеру, ПАЗ и минивэн «Хонда» — поворачивают с Гоголя со стороны цирка налево на Красный, на перекресток выехали слишком поздно. Для машин по Красному проспекту уже горит зеленый, а эти всё стоят, мешая проезду. И так на всех направлениях на этом перекрестке.
Блокируют здесь движение не только поворачивающие водители, но и те, кто едут прямо. Обычно затруднено движение по Красному проспекту в сторону Крылова — некоторые выпрутся на перекресток и стоят себе спокойненько, в то время как машины по Гоголя не могут проехать.
Это место оборудовано камерами фиксации нарушений, но, видимо, выезд на забитый перекресток они не распознают. Неплохо было бы настроить или обновить это оборудование — нарушение слишком массовое.