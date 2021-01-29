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Лезут на забитый перекресток: разбираемся в причинах постоянных заторов на Красном проспекте

Изучаем дорожную ситуацию на перекрестке улиц Гоголя — Красный проспект

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Перекресток улица Гоголя — Красный проспект

Перекресток улица Гоголя — Красный проспект

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В прошлый раз мы рассказывали, как новосибирские водители массово выезжают на переполненный перекресток на площади Лыщинского и блокируют там движение. А вот еще одно такое место, в самом центре города: на перекрестке Гоголя — Красный проспект мало того, что регулярно происходят аварии, тут еще и постоянная куча-мала из машин, которые не успевают закончить свои маневры. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

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Один из самых больших перекрестков в центре города, улица Гоголя — Красный проспект. Две крупные магистрали на 6 и 8 полос, разрешенные левые повороты с любого направления.

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Машины при поворотах расходятся левыми бортами

Машины при поворотах расходятся левыми бортами

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Раньше здесь машины при поворотах разъезжались правыми бортами, но после установки островков и знаков водители стали расходиться левыми бортами.

Из поворачивающих машин образуются хвосты

Из поворачивающих машин образуются хвосты

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Желающих повернуть налево много, вот и выстраиваются автомобили в один ряд, образуя длинный хвост. Пока пропустят встречное направление, пока начнут медленно поворачивать — начинает двигаться перпендикулярное направление, и путь ему перегорожен этим хвостом.

— Пересечение улиц Красный проспект — Гоголя. Постоянно перекрыт перекресток.

— Выезд на забитый перекресток и блокирование движения.

— Водители постоянно выезжают на занятый перекресток, чем провоцируют аварийную ситуацию и дальнейший затор, хотя перед их глазами секундомеры на светофорах. Делают это сознательно, — массово жалуются наши читатели.

Автобус и минивэн мешают перпендикулярному направлению

Автобус и минивэн мешают перпендикулярному направлению

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Вот, к примеру, ПАЗ и минивэн «Хонда» — поворачивают с Гоголя со стороны цирка налево на Красный, на перекресток выехали слишком поздно. Для машин по Красному проспекту уже горит зеленый, а эти всё стоят, мешая проезду. И так на всех направлениях на этом перекрестке.

Затор на Красном проспекте мешает машинам с Гоголя

Затор на Красном проспекте мешает машинам с Гоголя

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Блокируют здесь движение не только поворачивающие водители, но и те, кто едут прямо. Обычно затруднено движение по Красному проспекту в сторону Крылова — некоторые выпрутся на перекресток и стоят себе спокойненько, в то время как машины по Гоголя не могут проехать.

Камеры не настроены на фиксацию выезда на перекресток с затором

Камеры не настроены на фиксацию выезда на перекресток с затором

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Это место оборудовано камерами фиксации нарушений, но, видимо, выезд на забитый перекресток они не распознают. Неплохо было бы настроить или обновить это оборудование — нарушение слишком массовое.

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