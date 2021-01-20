Наглые и упертые. Новосибирцы массово выезжают на забитый перекресток и блокируют проезд (фото и схема)

В Новосибирске объяснили правила проезда по площади Лыщинского
В свежем выпуске авторубрики НГС — исследование, как ведут себя новосибирские водители при выезде на забитый перекресток. Наши автомобилисты нарушают ПДД на многих улицах города, но есть места, где это нарушение и его последствия приобретают совсем уж безобразные формы. Подробнее о проблемном движении на площади Лыщинского — в материале Дмитрия Косенко.
Левый берег, площадь Лыщинского, крупная транспортная развязка. В направлении правого берега здесь сходятся транспортные потоки с трех улиц — Немировича-Данченко, Карла Маркса и Блюхера. Площадь загружена практически всегда, утром и вечером здесь огромные пробки, например, по Немировича-Данченко затор вплоть от Ватутина.
Особенности организации движения здесь таковы, что при съезде на мост сначала сливаются два потока — с Блюхера и Карла Маркса. Потом эти машины сливаются с потоком с Немировича-Данченко — этот процесс регулируется светофором.
В условиях затрудненного движения многие водители щемятся на перекресток до последнего, даже если видят, что он еще занят — вот так и возникает здесь куча-мала.
— Ежедневная проблема с выездом/заездом на мост по причине перекрытия встречных потоков и заторов на перекрестке. Выезжают под красный и блокируют дорогу. Установка «вафельницы» и камер помогла бы решить проблему, — пишут наши читатели.
Больше всего страдают машины, которые с моста выезжают на Немировича-Данченко — дорогу им блокируют машины с Блюхера/Карла Маркса. Вот, например, белый «Порше-Кайен» перегородил целый ряд и заставляет объезжать себя.
На красный свет обычно едут те, кто с Немировича-Данченко — на этом снимке потоку горит запрещающий сигнал, но правый ряд потихоньку протискивается к заветному бутылочному горлышку на мост.
Выезд на забитый машинами перекресток давно стал для новосибирских водителей чем-то обыденным — лишь бы побыстрей продвинуться вперед. Лишь единицы тормозят перед занятым перекрестком. Между тем за такое нарушение полагается ответственность —
Впрочем, в отличие от многих других мест, где водители массово нарушают правила, по площади Лыщинского есть обещания, что после реконструкции, связанной со строительством ЛДС, власти здесь изменят схему движения и наведут порядок.