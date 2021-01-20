20 января среда
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 4/10
usd 73.72
eur 89.21
Тема дняВ Новосибирске продлят учебный год для школьников

Все новости

Все новости

Наглые и упертые. Новосибирцы массово выезжают на забитый перекресток и блокируют проезд (фото и схема)

Разбираемся с проблемным движением на площади Лыщинского

419
3Обсудить

Поделиться

Развязка на площади Лыщинского

Развязка на площади Лыщинского

Поделиться

В Новосибирске объяснили правила проезда по площади Лыщинского

В свежем выпуске авторубрики НГС — исследование, как ведут себя новосибирские водители при выезде на забитый перекресток. Наши автомобилисты нарушают ПДД на многих улицах города, но есть места, где это нарушение и его последствия приобретают совсем уж безобразные формы. Подробнее о проблемном движении на площади Лыщинского — в материале Дмитрия Косенко.

Поделиться

Левый берег, площадь Лыщинского, крупная транспортная развязка. В направлении правого берега здесь сходятся транспортные потоки с трех улиц — Немировича-Данченко, Карла Маркса и Блюхера. Площадь загружена практически всегда, утром и вечером здесь огромные пробки, например, по Немировича-Данченко затор вплоть от Ватутина.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Слияние двух крупных потоков

Слияние двух крупных потоков

Поделиться

Особенности организации движения здесь таковы, что при съезде на мост сначала сливаются два потока — с Блюхера и Карла Маркса. Потом эти машины сливаются с потоком с Немировича-Данченко — этот процесс регулируется светофором.

Многие едут на красный свет

Многие едут на красный свет

Поделиться

В условиях затрудненного движения многие водители щемятся на перекресток до последнего, даже если видят, что он еще занят — вот так и возникает здесь куча-мала.

Дорога перекрыта теми, кто выехал на забитый перекресток

Дорога перекрыта теми, кто выехал на забитый перекресток

Поделиться

— Ежедневная проблема с выездом/заездом на мост по причине перекрытия встречных потоков и заторов на перекрестке. Выезжают под красный и блокируют дорогу. Установка «вафельницы» и камер помогла бы решить проблему, — пишут наши читатели.

«Кайен» перекрыл крайний ряд

«Кайен» перекрыл крайний ряд

Поделиться

Больше всего страдают машины, которые с моста выезжают на Немировича-Данченко — дорогу им блокируют машины с Блюхера/Карла Маркса. Вот, например, белый «Порше-Кайен» перегородил целый ряд и заставляет объезжать себя.

На красный свет едут те, кто с Немировича-Данченко

На красный свет едут те, кто с Немировича-Данченко

Поделиться

На красный свет обычно едут те, кто с Немировича-Данченко — на этом снимке потоку горит запрещающий сигнал, но правый ряд потихоньку протискивается к заветному бутылочному горлышку на мост.

За выезд на перекресток с затором полагается штраф

За выезд на перекресток с затором полагается штраф

Поделиться

Выезд на забитый машинами перекресток давно стал для новосибирских водителей чем-то обыденным — лишь бы побыстрей продвинуться вперед. Лишь единицы тормозят перед занятым перекрестком. Между тем за такое нарушение полагается ответственность — ч.1 ст. 12.13 КоАП «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» предусматривает штраф в размере 1000 рублей. Интересно, сколько миллионов нащелкивает здесь за сутки виртуальный счетчик нарушений?

Площадь должны реконструировать

Площадь должны реконструировать

Поделиться

Впрочем, в отличие от многих других мест, где водители массово нарушают правила, по площади Лыщинского есть обещания, что после реконструкции, связанной со строительством ЛДС, власти здесь изменят схему движения и наведут порядок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ПДДнарушения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...