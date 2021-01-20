Наглые и упертые. Новосибирцы массово выезжают на забитый перекресток и блокируют проезд (фото и схема)

В свежем выпуске авторубрики НГС — исследование, как ведут себя новосибирские водители при выезде на забитый перекресток. Наши автомобилисты нарушают ПДД на многих улицах города, но есть места, где это нарушение и его последствия приобретают совсем уж безобразные формы. Подробнее о проблемном движении на площади Лыщинского — в материале Дмитрия Косенко.