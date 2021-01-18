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Тема дняОбзор вакансий с зарплатой в 100-200 тысяч рублей

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Страховщик из Новосибирска заработал больше 6 миллионов за год на каско и ДМС

Это четвертое место по стране

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Больше новосибирца получили только его коллеги из Москвы, Смоленска и Якутска

Больше новосибирца получили только его коллеги из Москвы, Смоленска и Якутска

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Агент по страхованию компании «Согласие» из Новосибирска заработал в 2020 году 6,3 миллиона рублей — это 525 тысяч рублей в месяц. Он продавал автокаско и ДМС. По уровню заработка сибиряк занял четвертое место по стране.

Лидером рейтинга стал сотрудник компании из Москвы с годовым заработком в 13,8 миллиона рублей, на втором месте — агент из Смоленска с доходом 11,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался агент из Якутска, который заработал за год 6,8 миллиона рублей. Замыкает топ-5 агент из Брянска с доходом 6,1 миллиона рублей.

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Далее идут страховщики из Перми (5 миллионов рублей), Ижевска (4,2 миллиона рублей), Красноярска (4 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (3,3 миллиона рублей) и Сургута (3,1 миллиона рублей).

По статистике компании, больше всего зарабатывают страховщики старше 50 лет. Их зарплата почти на 40% больше среднего дохода. Причем наиболее успешны женщины. Отчасти поэтому их в профессии вдвое больше, чем мужчин (67% и 33% соответственно).

Если вас не устраивает собственная зарплата, посмотрите вакансии с зарплатой выше среднего. Мы писали, кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц.

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каскострахованиеполис ДМС
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