Страховщик из Новосибирска заработал больше 6 миллионов за год на каско и ДМС

Агент по страхованию компании «Согласие» из Новосибирска заработал в 2020 году 6,3 миллиона рублей — это 525 тысяч рублей в месяц. Он продавал автокаско и ДМС. По уровню заработка сибиряк занял четвертое место по стране.



Лидером рейтинга стал сотрудник компании из Москвы с годовым заработком в 13,8 миллиона рублей, на втором месте — агент из Смоленска с доходом 11,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался агент из Якутска, который заработал за год 6,8 миллиона рублей. Замыкает топ-5 агент из Брянска с доходом 6,1 миллиона рублей.