Страховщик из Новосибирска заработал больше 6 миллионов за год на каско и ДМС

Агент по страхованию компании «Согласие» из Новосибирска заработал в 2020 году 6,3 миллиона рублей — это 525 тысяч рублей в месяц. Он продавал автокаско и ДМС. По уровню заработка сибиряк занял четвертое место по стране.
Лидером рейтинга стал сотрудник компании из Москвы с годовым заработком в 13,8 миллиона рублей, на втором месте — агент из Смоленска с доходом 11,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался агент из Якутска, который заработал за год 6,8 миллиона рублей. Замыкает топ-5 агент из Брянска с доходом 6,1 миллиона рублей.
Далее идут страховщики из Перми (5 миллионов рублей), Ижевска (4,2 миллиона рублей), Красноярска (4 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (3,3 миллиона рублей) и Сургута (3,1 миллиона рублей).
По статистике компании, больше всего зарабатывают страховщики старше 50 лет. Их зарплата почти на 40% больше среднего дохода. Причем наиболее успешны женщины. Отчасти поэтому их в профессии вдвое больше, чем мужчин (67% и 33% соответственно).
Если вас не устраивает собственная зарплата, посмотрите вакансии с зарплатой выше среднего. Мы писали, кому в Новосибирске платят по 100–200 тысяч рублей в месяц.