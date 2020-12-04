Права с 16 лет и запрет автодромов: развенчиваем мифы о новом формате водительских экзаменов

С 1 апреля 2021 года вводятся новые правила сдачи на права, с которыми связано сразу несколько интересных мифов. Мы углубились в документы, поговорили с автоэкспертами и обнаружили, что большая часть сенсационных заявлений, растиражированных в СМИ, не имеет оснований.
Автодром заменят парковкой у супермаркета?
Реформа водительского экзамена должна была состояться
Наиболее обсуждаемым стал отказ от этапа «Площадка» (автодром), на котором проверялись первичные навыки вождения на размеченной площадке: змейка, горка, параллельная парковка и так далее. В СМИ даже появились публикации о полном переносе практического экзамена на улицы. Они породили панику среди сотрудников автошкол, испугавшихся, что ГИБДД будет принимать экзамен, например, на парковке ближайшего супермаркета.
А как на самом деле? Мы изучили текст нового регламента, но как такового запрета на использование автодрома в нем нет. Экзамен по-прежнему должен проводиться на закрытых площадках, автодромах (в том числе автоматизированных), территориях с ограниченным движением. Новым является разрешение начинать экзамен на, цитируем, «участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки». Проще говоря, новый регламент не запрещает автодромы, но действительно допускает сдачу экзамена сразу в городе.
Есть и еще три важных момента. Этапы «Площадка» и «Город» объединяются в один, то есть, если курсант сдал первый, но завалил второй, в следующий раз ему придется начинать заново. Сейчас успешная сдача «Площадки» является как бы несгораемой. Зато снизится число элементов на «Площадке»: сохранено маневрирование в тесных пространствах, параллельная и перпендикулярная парковка плюс горка. А вместо стандартных и заранее известных маршрутов появятся свободные — утверждаться будет лишь их сетка, а конкретный путь выберет инспектор.
Как объяснили нам директора автошкол, полный перенос практического экзамена в город действительно обсуждался, и мотивов было два. Публике его преподносили как заботу о качестве подготовки: дескать, езда по площадке не показательна. Но был и второй мотив: для ГИБДД содержание собственных автодромов обременительно, поэтому эту часть обучения планировалось отдать на усмотрение самим автошколам, а навыки проверять только в «боевых» условиях. После ожесточенной критики идеи от нее отказались, оставив в проекте регламента альтернативу: или на закрытой площадке, или на пустых улицах.
При этом второй вариант, по мнению сотрудников автошкол, вряд ли станет популярным. Им выгоднее предоставить экзаменаторам площадку, чем рисковать на реальных дорогах — это ведь повлечет больший процент неудов. Такой вариант оставлен на редкие случаи, например, если курсант обращается напрямую в ГИБДД, которая не располагает собственным автодромом: вот тогда ему могут устроить экзамен сразу в городе.
Сотрудники автошкол видят минусы и в самом объединении двух практических экзаменов.
— Представим ситуацию: курсант успешно сдал фигуры на автодроме и сразу же поехал в город, — рассуждает директор автошколы «КАФС» Владимир Котров. — Городской этап он не сдал в километре от автодрома — что делать дальше? По идее, нужно возвращаться на автодром, чтобы посадить следующего курсанта, но это же время.
При нынешней схеме в автомобиль обычно садится несколько кандидатов в водители, которые успешно выполнили фигуры на закрытых площадках.
Сдавать на права разрешат с
В новый регламент прокралось и еще одно изменение: с письменного разрешения родителей (опекунов) сдавать экзамен допускается с
Единого стандарта минимального водительского возраста нет: скажем, в США он зависит от штата, и если в Северной Дакоте учиться можно с
Снижение возраста сдачи на права прописано в проекте регламента, но автоэксперт и сотрудник автошколы Юрий Панченко считает, что эти изменения сразу не пройдут:
— В России есть закон «О безопасности дорожного движения», в котором четко указано, что водительские удостоверения выдаются по достижении восемнадцатилетнего возраста, а к сдаче экзамена допускаются лица в возрасте не менее семнадцати лет. Пока эта норма закреплена в законе, никакие поправки в регламент не пройдут: предполагаю, что их завернут в Министерстве юстиции.
То есть для снижения водительского возраста нужны более масштабные изменения, чем новый регламент.
Правам добавили язык
С 3 декабря 2020 года изменился внешний вид водительского удостоверения, в верхней части которого добавили перевод фразы «Водительское удостоверение» на английский язык, оставив и французскую версию. Кстати, французский язык появился на российских правах после присоединения страны к Венской конвенции о дорожном движении
При этом удостоверения с тройным названием выдаются уже почти два года, и первое время возникали споры об их легитимности в России. Теперь же такая форма стала единой. Эти удостоверения соответствуют международной Конвенции о дорожном движении, то есть по-прежнему допускают езду в других государствах в качестве туриста. Несмотря на ряд надписей на русском языке, иностранные полицейские понимают общий смысл информации в российский правах, поскольку нумерация пунктов едина для всех стран-участников Конвенции. При переезде на ПМЖ обычно требуется получение национальных прав.
Россия тем временем окончательно перешла на электронные ПТС: новые автомобили получают только такие. Менять бумажные ПТС на электронные не нужно.
Кроме того, оформление мелких ДТП становится «цифровым», хотя и не без накладок.
А в рубрике «ПДД для бывалых» мы разбирали популярные пункты Правил с учетом российских реалий — полезно и новичкам, и опытным.