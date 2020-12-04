Права с 16 лет и запрет автодромов: развенчиваем мифы о новом формате водительских экзаменов

С 1 апреля 2021 года вводятся новые правила сдачи на права, с которыми связано сразу несколько интересных мифов. Мы углубились в документы, поговорили с автоэкспертами и обнаружили, что большая часть сенсационных заявлений, растиражированных в СМИ, не имеет оснований.



Автодром заменят парковкой у супермаркета?



Реформа водительского экзамена должна была состояться 1 октября 2020 года , но, как и возврат полноценного техосмотра, ее перенесли на весну 2021-го.



Наиболее обсуждаемым стал отказ от этапа «Площадка» (автодром), на котором проверялись первичные навыки вождения на размеченной площадке: змейка, горка, параллельная парковка и так далее. В СМИ даже появились публикации о полном переносе практического экзамена на улицы. Они породили панику среди сотрудников автошкол, испугавшихся, что ГИБДД будет принимать экзамен, например, на парковке ближайшего супермаркета.