3 ноября вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 80.57
eur 93.76
Тема дня9 симптомов ковида (помимо температуры и кашля)

Все новости

Все новости

Сердито, но не дешево: топ-5 корейских «Солярисов» за полмиллиона рублей. Старые и битые? Или нет?

Изучаем вторичный рынок Hyundai Solaris стоимостью 500 000 рублей

229
Обсудить

Поделиться

Hyundai Solaris, 2012 год

Hyundai Solaris, 2012 год

Поделиться

Составлен топ-5 подержанных «Солярисов» на продаже в Новосибирске

На прошлой неделе мы рассказывали, как подорожали автомобили за последние 5–7 лет. В частности, шла речь о бюджетном В-классе, о Hyundai Solaris, который сейчас в минимальной версии стоит 780 000 рублей, а в топе переваливает прилично за миллион. Далеко не всем под силу купить даже бюджетный автомобиль за такие деньги, остается лишь смотреть на подержанные экземпляры. Что можно подобрать за полмиллиона рублей — именно столько стоил «Солярис» 7–8 лет назад — подробнее в нашем обзоре.

Hyundai Solaris, 2011 год

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Hyundai Solaris, 2011 год

Hyundai Solaris, 2011 год

Поделиться

Да уж, за полмиллиона нам предлагаются далеко не новые машинки, первое поколение начала 2010-х годов. Вот этот 9-летний экземпляр стоит 485 000 рублей, пробег у него 159 тысяч километров. 1,6-литровый 123-сильный двигатель, автомат, передний привод, богатая комплектация. «Топовая комплектация, бесключевой допуск и автозапуск. Поменяны масло в двигателе, масло в коробке вместе с фильтром. Заменены стабилизаторы поперечной устойчивости, обе опоры стоек, сделан сход-развал. Сигнализация STARLINE c автозапуском и обратной связью», — пишет владелец. Согласно отчету «ПроАвто», аварий и скруток пробега не было, ограничений нет. В ПТС три хозяина.

Hyundai Solaris, 2012 год

Hyundai Solaris, 2012 год

Hyundai Solaris, 2012 год

Поделиться

Машина 2012 года с пробегом 190 тысяч километров за 489 000 рублей, продается автосалоном. Младший 1,4-литровый 107-сильный мотор, автомат, хорошая комплектация: мультируль, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, аудиосистема. «Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, кузов автомобиля без царапин и сколов. Салон в темном исполнении в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки», — уточняется в объявлении. По отчету «ПроАвто», машина пережила 3 ДТП в Воронежской и Калужской областях. Зато владельцев в ПТС всего два.

Hyundai Solaris, 2012 год

Hyundai Solaris, 2012 год

Hyundai Solaris, 2012 год

Поделиться

У этого седана заявлен небольшой пробег — 87 тысяч километров, стоит он 495 000 рублей. Двигатель 1,6-литровый 123-сильный, автомат. Комплектация Family с кожаным мультирулем, подогревом сидений, центральным подлокотником, аудиосистемой, шестью подушками безопасности, системой стабилизации, климатом и кнопкой запуска двигателя. «Машина в ОТС, своевременное обслуживание, чистый салон, в салоне никогда не курили. Мультируль, музыка, зимний пакет, сигнализация», — сообщает продавец. Подробный отчет информирует нас о том, что автомобиль чист по всем параметрам. Владельцев было двое, последний ездит последние 7 лет.

Hyundai Solaris, 2011 год

Hyundai Solaris, 2011 год

Hyundai Solaris, 2011 год

Поделиться

Опять 9-летка, пробег 117 тысяч километров, цена 505 000 рублей. Двигатель 1,6-литровый 123-сильный, автомат, продает девушка. «Ездила работа-дом, в 7 минутах езды. Бережная эксплуатация, все расходники менялись вовремя. Я вторая хозяйка, первая была тоже девушка, очень аккуратно и бережно относилась к авто», — уточняется в объявлении. Согласно отчету «ПроАвто», и правда девушки ездили аккуратно, без ДТП, пробег не скручивали, исправно посещали сервисы для техобслуживания. В ПТС две записи, последняя хозяйка ездит с 2018 года.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Hyundai Solaris, 2016 год

Hyundai Solaris, 2016 год

Hyundai Solaris, 2016 год

Поделиться

Всего лишь 4-летний экземпляр, рестайлинг первого поколения за 510 00 рублей. Правда, тут механика и двигатель младший 1,4-литровый. Пробег 99 тысяч километров, начальная комплектация Active со штампованными дисками, двумя подушками безопасности и передними электростеклоподъемниками. «Авто полностью в технически исправном состоянии, ТО по регламенту. ГБО метан Italian установлено в декабре 2018 года», — рассказывает владелец. Зачем ему нужно было газобаллонное оборудование, не для работы ли в такси? Впрочем, в отчете «ПроАвто» о такси ни слова, зато зарегистрировано одно ДТП с повреждением задних бампера и крыла. В ПТС указаны два владельца.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Солярисавто с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...