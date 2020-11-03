Сердито, но не дешево: топ-5 корейских «Солярисов» за полмиллиона рублей. Старые и битые? Или нет?

Составлен топ-5 подержанных «Солярисов» на продаже в Новосибирске
На прошлой неделе мы рассказывали, как подорожали автомобили за последние 5–7 лет. В частности, шла речь о бюджетном В-классе, о Hyundai Solaris, который сейчас в минимальной версии стоит 780 000 рублей, а в топе переваливает прилично за миллион. Далеко не всем под силу купить даже бюджетный автомобиль за такие деньги, остается лишь смотреть на подержанные экземпляры. Что можно подобрать за полмиллиона рублей — именно столько стоил «Солярис» 7–8 лет назад — подробнее в нашем обзоре.
Hyundai Solaris, 2011 год
Да уж, за полмиллиона нам предлагаются далеко не новые машинки, первое поколение начала 2010-х годов. Вот этот 9-летний экземпляр стоит 485 000 рублей, пробег у него 159 тысяч километров. 1,6-литровый 123-сильный двигатель, автомат, передний привод, богатая комплектация. «Топовая комплектация, бесключевой допуск и автозапуск. Поменяны масло в двигателе, масло в коробке вместе с фильтром. Заменены стабилизаторы поперечной устойчивости, обе опоры стоек, сделан сход-развал. Сигнализация STARLINE c автозапуском и обратной связью», — пишет владелец. Согласно отчету «ПроАвто», аварий и скруток пробега не было, ограничений нет. В ПТС три хозяина.
Hyundai Solaris, 2012 год
Машина 2012 года с пробегом 190 тысяч километров за 489 000 рублей, продается автосалоном. Младший 1,4-литровый 107-сильный мотор, автомат, хорошая комплектация: мультируль, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, аудиосистема. «Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, кузов автомобиля без царапин и сколов. Салон в темном исполнении в отличном состоянии, не требует ремонта или химчистки», — уточняется в объявлении. По отчету «ПроАвто», машина пережила 3 ДТП в Воронежской и Калужской областях. Зато владельцев в ПТС всего два.
Hyundai Solaris, 2012 год
У этого седана заявлен небольшой пробег — 87 тысяч километров, стоит он 495 000 рублей. Двигатель 1,6-литровый 123-сильный, автомат. Комплектация Family с кожаным мультирулем, подогревом сидений, центральным подлокотником, аудиосистемой, шестью подушками безопасности, системой стабилизации, климатом и кнопкой запуска двигателя. «Машина в ОТС, своевременное обслуживание, чистый салон, в салоне никогда не курили. Мультируль, музыка, зимний пакет, сигнализация», — сообщает продавец. Подробный отчет информирует нас о том, что автомобиль чист по всем параметрам. Владельцев было двое, последний ездит последние 7 лет.
Hyundai Solaris, 2011 год
Опять 9-летка, пробег 117 тысяч километров, цена 505 000 рублей. Двигатель 1,6-литровый 123-сильный, автомат, продает девушка. «Ездила работа-дом, в 7 минутах езды. Бережная эксплуатация, все расходники менялись вовремя. Я вторая хозяйка, первая была тоже девушка, очень аккуратно и бережно относилась к авто», — уточняется в объявлении. Согласно отчету «ПроАвто», и правда девушки ездили аккуратно, без ДТП, пробег не скручивали, исправно посещали сервисы для техобслуживания. В ПТС две записи, последняя хозяйка ездит с 2018 года.
Hyundai Solaris, 2016 год
Всего лишь 4-летний экземпляр, рестайлинг первого поколения за 510 00 рублей. Правда, тут механика и двигатель младший 1,4-литровый. Пробег 99 тысяч километров, начальная комплектация Active со штампованными дисками, двумя подушками безопасности и передними электростеклоподъемниками. «Авто полностью в технически исправном состоянии, ТО по регламенту. ГБО метан Italian установлено в декабре 2018 года», — рассказывает владелец. Зачем ему нужно было газобаллонное оборудование, не для работы ли в такси? Впрочем, в отчете «ПроАвто» о такси ни слова, зато зарегистрировано одно ДТП с повреждением задних бампера и крыла. В ПТС указаны два владельца.