Сердито, но не дешево: топ-5 корейских «Солярисов» за полмиллиона рублей. Старые и битые? Или нет?

На прошлой неделе мы рассказывали, как подорожали автомобили за последние 5–7 лет. В частности, шла речь о бюджетном В-классе, о Hyundai Solaris, который сейчас в минимальной версии стоит 780 000 рублей, а в топе переваливает прилично за миллион. Далеко не всем под силу купить даже бюджетный автомобиль за такие деньги, остается лишь смотреть на подержанные экземпляры. Что можно подобрать за полмиллиона рублей — именно столько стоил «Солярис» 7–8 лет назад — подробнее в нашем обзоре.



Hyundai Solaris, 2011 год