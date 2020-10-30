Эх, были времена! Изучаем, сколько стоили машины 5–7 лет назад, — вы будете долго смеяться (или плакать)

Рубль падает, доллар растет, автопроизводители медленно, но методично повышают цены на свою продукцию. По последним данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за 3 квартала 2020 года средняя стоимость автомобилей выросла на 12%. Вот и представьте, насколько подорожали машины с тех самых благословенных времен 2012–2014 годов, когда нефть стоила 100 долларов, а доллар — 30 рублей. Вспомним, сколько стоили новые авто 5–7 лет назад, и удивимся.



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