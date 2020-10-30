Эх, были времена! Изучаем, сколько стоили машины 5–7 лет назад, — вы будете долго смеяться (или плакать)

В Новосибирске сравнили цены на автомобили в 2014 и 2020 годах
Рубль падает, доллар растет, автопроизводители медленно, но методично повышают цены на свою продукцию. По последним данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за 3 квартала 2020 года средняя стоимость автомобилей выросла на 12%. Вот и представьте, насколько подорожали машины с тех самых благословенных времен 2012–2014 годов, когда нефть стоила 100 долларов, а доллар — 30 рублей. Вспомним, сколько стоили новые авто 5–7 лет назад, и удивимся.
Lada Granta
Начнем с самого низа рынка. Доступная отечественная Lada Granta седан в базовой версии с механикой в середине 2015 года, когда уже вовсю бушевал кризис, оценивалась в 363 500 рублей. Сейчас минимальная Granta седан стоит 483 900 рублей. Если брать минимальные версии с автоматом, то это будет 461 800 рублей против 638 500.
Hyundai Solaris
В первой половине 2010-х годов Hyundai Solaris был иномаркой всея Руси, он бил рекорды продаж и стремительно завоевывал рынок. Весной 2013 года, когда еще никто не знал, какие занятные события нас ждут, базовый Solaris с механикой продавался за 558 900 рублей, а версия с автоматом стоила от 593 900 рублей. Сейчас это — приготовьтесь! — 780 000 и 901 000 рублей соответственно. Доступный, бюджетный автомобиль почти за миллион.
SKODA Octavia
Лидер С-сегмента SKODA Octavia — удобный и просторный лифтбэк. В кузове А7 с турбодвигателем 1,4 и механикой весной 2015 года машина стоила от 942 000 рублей, с роботом — от 1 133 000 рублей. Сейчас самая новая Octavia 1,4 (с расширенным функционалом, правда) стоит от 1 409 000 рублей (механика) и от 1 466 000 рублей (робот).
Toyota Camry
Без «Камри» русскому человеку никуда, посмотрим, что же с ней происходило. 2012 год, на рынок выходит 50-й кузов. В магазинах «Камри» продают по 969 000 рублей за стандартную версию с 2-литровым мотором и автоматом. Сейчас минимальная «Камри» 2,0 тянет на все 1 741 000 рублей. Топовая комплектация с 3,5-литровым мотором: было 1 503 000 рублей, стало 2 719 000 рублей.
Toyota RAV4
Декабрь 2014 года, уже вовсю штормит, дорожающие машины сметают с прилавков. Кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения с мотором 2,0 и механикой предлагается за 1 255 000 рублей. Средняя версия с мотором 2,5 литра, автоматом и полным приводом оценивается в 1 747 000 рублей. Теперь ценники такие: минималка — 1 895 500 рублей, средняя — 2 438 500 рублей.
Mercedes-Benz E-class
А что происходило с премиальным сегментом? Посмотрим на примере Mercedes-Benz E-class, в 2014 году этот седан (четвертое поколение) стоил от 2 290 000 рублей за 2-литровый 184-сильный мотор, автомат и задний привод. Сейчас и поколение уже пятое, и оснащенность лучше, но каков всё же разрыв в цене — минимум 3 800 000 рублей. 2-литровый дизель с полным приводом предлагался за 2 950 000 рублей, теперь это 4 490 000 рублей.