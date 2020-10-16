Хамство на Октябрьском мосту. Смотрим, как водители внаглую разворачиваются поперёк потока

Продолжаем вместе с нашими читателями исследовать проблемные места в улично-дорожной сети Новосибирска, где водители массово игнорируют Правила дорожного движения. На этот раз побываем на пересечении улиц Восход и Зыряновской в районе Речного вокзала — в этом месте автомобилисты дружно совершают запрещенный левый поворот или разворот, игнорируя знаки движения по полосам. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Выезд с Октябрьского моста на улицу Восход, пересечение с улицей Зыряновской. На этом пятаке постоянно оживленное движение — магистральный поток с моста на Восход и обратно, плюс автомобили с Зыряновской.
Если ехать с моста, можно увидеть знаки движения по полосам — два ряда прямо, крайний правый направо на Зыряновскую. Основной поток, конечно, идет прямо на Восход, некоторые водители задействуют для этого даже крайний правый ряд.
А некоторые умудряются поворачивать налево с крайнего левого ряда, несмотря на то, что знаки предписывают двигаться по этой полосе только прямо.
— При движении с Октябрьского моста поворот налево на Зыряновскую и разворот запрещены. Массовое нарушение ежедневно! На веб-камере с Восхода прекрасно видно, — пишут наши читатели.
Нарушение действительно массовое, за
Зачем нарушители совершают этот маневр? Некоторым нужно налево на Зыряновскую, не ехать же прямо по Восходу и разворачиваться дальше. Большая часть совершает разворот, чтобы с Октябрьского моста попасть сразу на Большевистскую в направлении центра. Тем самым водители экономят время, которое бы они потратили на разворот вокруг метро «Речной вокзал» под мостом.
Вот и толкутся автомобили на этом перекрестке, тормозя не только поток транспорта с моста, но и поток с Восхода на мост. Рассчитывать на постоянное дежурство экипажей ГИБДД не приходится, наоборот, недавно здесь снесли пост ДПС. Остается только надеяться, что городские власти пересмотрят схему движения и примут дополнительные меры по пресечению массовых нарушений, оборудуют камеры фотофиксации например.