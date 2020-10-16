Хамство на Октябрьском мосту. Смотрим, как водители внаглую разворачиваются поперёк потока

Продолжаем вместе с нашими читателями исследовать проблемные места в улично-дорожной сети Новосибирска, где водители массово игнорируют Правила дорожного движения. На этот раз побываем на пересечении улиц Восход и Зыряновской в районе Речного вокзала — в этом месте автомобилисты дружно совершают запрещенный левый поворот или разворот, игнорируя знаки движения по полосам. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.

Выезд с Октябрьского моста на улицу Восход, пересечение с улицей Зыряновской. На этом пятаке постоянно оживленное движение — магистральный поток с моста на Восход и обратно, плюс автомобили с Зыряновской.