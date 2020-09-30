На Октябрьском мосту начали убирать пост ДПС — он уже давно не нужен

На Октябрьском мосту демонтируют пост ДПС
В Новосибирске разбирают пост ДПС на выезде с Октябрьского моста. Автоинспекторы не используют его уже несколько лет — потребность в этом отпала с появлением камер.
Рабочие появились на посту сегодня утром, они разбирают это сооружение по частям. От стойки, на которой крепится будка наблюдения, отрезали куски металла, а из самой будки выносили провода, рамы и элементы отделки.
Как рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, пост демонтируется, ремонта в нём не планируется. Сама по себе эта будка не используется дорожными инспекторами уже несколько лет. С задачей наблюдения за дорогой справляются многочисленные камеры.
Пост ДПС давно стал частью пейзажа на этом перекрёстке. Объект нанесён на карты «Яндекса» и даже имеет отзывы в сервисе (в основном это жалобы на строгость автоинспекторов).
Большинство постоянных постов ДПС на дорогах были ликвидированы более пяти лет назад. О том, что стало с этими зданиями, можно узнать из материала криминального обозревателя Алёны Истоминой.