На Октябрьском мосту начали убирать пост ДПС — он уже давно не нужен

В Новосибирске разбирают пост ДПС на выезде с Октябрьского моста. Автоинспекторы не используют его уже несколько лет — потребность в этом отпала с появлением камер.



Рабочие появились на посту сегодня утром, они разбирают это сооружение по частям. От стойки, на которой крепится будка наблюдения, отрезали куски металла, а из самой будки выносили провода, рамы и элементы отделки.