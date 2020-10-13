Старый добрый «Хитрила»: топ-5 десятилетних X-Trail на продаже — тратим разумно 800 тысяч рублей

Самый дешевый Nissan X-Trail в Новосибирске продают за 700 тысяч
Компания Nissan в ближайшее время готовит выпуск очередного поколения популярного кроссовера X-Trail, но это для обеспеченных людей, поскольку цена новой машины составит 2–2,5 миллиона рублей. Ну а простым смертным остается только смотреть на вторичный рынок и приглядываться к X-Trail второго поколения начала 2010-х годов. Подробнее, что можно купить за 800 000 рублей и в каком состоянии, — в обзоре НГС.
Nissan X-Trail, 2010 год
Этот автомобиль предлагается за 778 000 рублей, пробег у машины составляет 165 тысяч километров. 2-литровый 141-сильный двигатель, полный привод, вариаторная коробка передач. Красивый темно-серый цвет, богатая комплектация: кожаный салон, электропривод сидений, люк, 6 подушек безопасности.
— Авто без вложений, сел и поехал. Была поменяна цепь, так как двигатель был снят, поменяли очень много для его долгой жизни. У двигателя одни плюсы: маленький расход, маленький налог, резвости ему тоже хватает, — рассказывает продавец. Всего у машины по ПТС было четыре владельца.
Nissan X-Trail, 2011 год
Интересный вариант 2011 года всего за 700 000 рублей и маленьким пробегом в 86 тысяч километров. Двигатель такой же 2-литровый, привод полный, вариатор. Повреждены заднее крыло, арка, задний бампер.
— Цена снижена после небольшого ДТП. Крашеных элементов нет, кроме замены переднего правого крыла. Автомобиль в исправном техническом состоянии. Двигатель идеальный, масло не ест вообще ни грамма, заменено масло в двигателе, коробке, расход сегодня на 100 км 9 литров. Поменяны колодки в круг, диски тормозные оригинал, прокладки, пыльники, шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, — сообщается в объявлении. В ПТС всего две записи, последний владелец ездит два года.
Nissan X-Trail, 2012 год
Более свежий вариант за 800 888 рублей с пробегом 130 тысяч километров. Агрегаты аналогичные, комплектация средняя с тканевым салоном, есть большой люк, камера заднего вида.
— В ОТС, сигнализация «Аллигатор», на литьё R17 + летняя на литьё R18. В такой комплектации подарок, — уточняет продавец. По ПТС у автомобиля было пять владельцев, последний ездит с августа 2018 года.
Nissan X-Trail, 2008 год
А эта машина с дизелем, возраст, правда, уже 12 лет, стоимость 800 000 рублей. 2-литровый дизель выдает 150 сил, привод полный, автомат, пробег 175 тысяч километров. Топовая комплектация с кожаным салоном, установлена мультимедийная система с большим сенсорным экраном.
— Состояние адекватное цене, вложений не требует. Замена ГРМ, замена свечей накала, ремонт форсунок. Коробка автомат, замена масла. Два комплекта колес на оригинальном литье. Отключен EGR, стоит вебасто с телефона. Ковролин целый, ржавчины, гнили нет, — описывает машину владелец.
Nissan X-Trail, 2011 год
Кроссовер предлагается официальным дилером «Тойоты», стоимость повыше — 840 000 рублей, но, возможно, удастся сторговаться. 2-литровый бензиновый мотор, вариатор, пробег 231 тысяча километров, предпродажная подготовка, опрятный внешний вид, ухоженный салон.
— Тонировка задней полусферы, ветровики капота и окон, ковер в багажнике, зимние шины, система курсовой устойчивости, электропривод зеркал, кондиционер, CD, TV, — сообщается в объявлении. В ПТС указаны четыре владельца, последний проездил на автомобиле 6 лет.