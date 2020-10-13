Старый добрый «Хитрила»: топ-5 десятилетних X-Trail на продаже — тратим разумно 800 тысяч рублей

Интересный вариант 2011 года всего за 700 000 рублей и маленьким пробегом в 86 тысяч километров. Двигатель такой же 2-литровый, привод полный, вариатор. Повреждены заднее крыло, арка, задний бампер.

— Цена снижена после небольшого ДТП. Крашеных элементов нет, кроме замены переднего правого крыла. Автомобиль в исправном техническом состоянии. Двигатель идеальный, масло не ест вообще ни грамма, заменено масло в двигателе, коробке, расход сегодня на 100 км 9 литров. Поменяны колодки в круг, диски тормозные оригинал, прокладки, пыльники, шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, — сообщается в объявлении. В ПТС всего две записи, последний владелец ездит два года.

Nissan X-Trail, 2012 год