Дворовые войны. Смотрите, как водитель «Лэнд Крузера» надругался над новым газоном, который выхаживали жильцы

В новом, 196-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раскатанный в грязь новый газон, мастера парковки на инвалидных местах и нарушители в Академгородке.



— Посеяли газон на Некрасова в строящемся комплексе «Огни Сибири», месяц поливали, растили. Вот как относятся к этому некоторые жители, — пишет читатель Юрий (фото выше).

