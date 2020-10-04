Дворовые войны. Смотрите, как водитель «Лэнд Крузера» надругался над новым газоном, который выхаживали жильцы

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Очередная подборка нарушителей правил парковки в Новосибирске

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

В новом, 196-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раскатанный в грязь новый газон, мастера парковки на инвалидных местах и нарушители в Академгородке.

— Посеяли газон на Некрасова в строящемся комплексе «Огни Сибири», месяц поливали, растили. Вот как относятся к этому некоторые жители, — пишет читатель Юрий (фото выше).

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

— Красный проспект, 70, платная парковка рядом, — сообщает Евгения.

Встал на два места

Встал на два места

— Парковка на два места. ТД «Колорлон», — уточняют покупатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Устроились поближе к дому.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

— Пешеходный мост по ул. Сибревкома перекрыт двумя автомобилями, между ними нужно протискиваться в щель, — жалуется Галина.

Силовики на инвалидном месте

Силовики на инвалидном месте

— «Быстроном» на ул. Линейной, — уточняют наши читатели.

Людям не пройти по дорожке

Людям не пройти по дорожке

Полностью перегородил дорожку.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Академ, Морской проспект. Парковка пустая, но тротуар же значительно удобнее, — пишет Никита.

Портит газон

Портит газон

— Данный персонаж регулярно портит газон, паркуясь на нём между домами 4 и 6 по Проспекту Димитрова, — жалуются местные жители.

Встал на два инвалидных места

Встал на два инвалидных места

— Автохам занял сразу две парковки инвалидов напротив входа в ДНС по адресу ул. Б.Богаткова, 210/1.Ему бы штраф за две парковки по 5000 рублей не помешал, — возмущается Виктор.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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