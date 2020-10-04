Дворовые войны. Смотрите, как водитель «Лэнд Крузера» надругался над новым газоном, который выхаживали жильцы

В новом, 196-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раскатанный в грязь новый газон, мастера парковки на инвалидных местах и нарушители в Академгородке.
— Посеяли газон на Некрасова в строящемся комплексе «Огни Сибири», месяц поливали, растили. Вот как относятся к этому некоторые жители, — пишет читатель Юрий (фото выше).
— Красный проспект, 70, платная парковка рядом, — сообщает Евгения.
— Парковка на два места. ТД «Колорлон», — уточняют покупатели.
Устроились поближе к дому.
— Пешеходный мост по ул. Сибревкома перекрыт двумя автомобилями, между ними нужно протискиваться в щель, — жалуется Галина.
— «Быстроном» на ул. Линейной, — уточняют наши читатели.
Полностью перегородил дорожку.
— Академ, Морской проспект. Парковка пустая, но тротуар же значительно удобнее, — пишет Никита.
— Данный персонаж регулярно портит газон, паркуясь на нём между домами 4 и 6 по Проспекту Димитрова, — жалуются местные жители.
— Автохам занял сразу две парковки инвалидов напротив входа в ДНС по адресу ул. Б.Богаткова, 210/1.Ему бы штраф за две парковки по 5000 рублей не помешал, — возмущается Виктор.