На парковке ТЦ на Красном проспекте раздают кошек и собак — один из питомцев приехал в Новосибирск из Болгарии

В субботу, 21 декабря, в Новосибирске проходит ярмарка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Площадка, где представлены питомцы, расположена парковке торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк», — посмотреть на них можно до 18:00 часов. НГС узнал, какие животные ждут и уже обрели своих хозяев.
Акция проходит на территории ТРК с 12:00 до 18:00 часов 21 декабря. Как объяснила НГС один из организаторов ярмарки-раздачи Рихарда Лем, волонтерам уже удалось пристроить несколько питомцев — среди них кот по кличке Обормот. Его привезли в Новосибирск из Болгарии.
— Его подобрали на улице в Болгарии. Решили, что его там не бросят. Сделали все документы и привезли в Новосибирск для участия в ярмарке, — сказала сибирячка.
Еще один питомец — рыжий кот по кличке Фундук — обрел новых хозяев во второй раз. Предыдущие владельцы вернули кота волонтерам из-за незапланированного переезда.
— В новую жизнь забрать его не смогли. А сейчас его забрали хорошие люди, будем надеяться, что уже навсегда, — уточнила Рихарда Лем.
Всего, как объяснила сибирячка, на ярмарке представлены около 40 животных — кошки и собаки.
Предыдущая выставка-раздача животных «День Хвоста» (0+) прошла в начале ноября в новосибирском Академгородке. О том, что проходило на ярмарке — в отдельном материале.