На парковке ТЦ на Красном проспекте раздают кошек и собак — один из питомцев приехал в Новосибирск из Болгарии

Познакомиться с питомцами можно до 18:00 часов 21 декабря Источник: предоставила Рихарда Лем











В субботу, 21 декабря, в Новосибирске проходит ярмарка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Площадка, где представлены питомцы, расположена парковке торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк», — посмотреть на них можно до 18:00 часов. НГС узнал, какие животные ждут и уже обрели своих хозяев.

Акция проходит в ТРК «Ройял Парк» Источник: предоставила Рихарда Лем











Акция проходит на территории ТРК с 12:00 до 18:00 часов 21 декабря. Как объяснила НГС один из организаторов ярмарки-раздачи Рихарда Лем, волонтерам уже удалось пристроить несколько питомцев — среди них кот по кличке Обормот. Его привезли в Новосибирск из Болгарии.

Обормоту нашли новую семью Источник: предоставила Рихарда Лем











— Его подобрали на улице в Болгарии. Решили, что его там не бросят. Сделали все документы и привезли в Новосибирск для участия в ярмарке, — сказала сибирячка.

Еще один питомец — рыжий кот по кличке Фундук — обрел новых хозяев во второй раз. Предыдущие владельцы вернули кота волонтерам из-за незапланированного переезда.

— В новую жизнь забрать его не смогли. А сейчас его забрали хорошие люди, будем надеяться, что уже навсегда, — уточнила Рихарда Лем.

На фотографии — кот Сеня. Питомца нашли на дачах Источник: предоставила Рихарда Лем











Всего, как объяснила сибирячка, на ярмарке представлены около 40 животных — кошки и собаки.

Своих хозяев уже год ждет Люсиль Источник: предоставила Рихарда Лем











Кличка этого кота — Раджа Ратна. Сейчас он живет в приюте, его нашли в Искитиме Источник: предоставила Рихарда Лем









