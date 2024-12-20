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Животные Катает и забирается сверху: белый тигренок устроил игры с мячом — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Катает и забирается сверху: белый тигренок устроил игры с мячом — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Хищника привезли из Барнаула в апреле

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Хищник устроил игры в вольере

Источник:

Бенгальский тигренок Кови вновь попал в объектив видеокамер посетителей. На этот раз хищник устроил игры с мячом на дне бассейна.

Видео, как проводит время Кови, опубликовал в своих соцсетях постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. Смотрим забавные кадры.

Тигренок появился на свет летом 2023 года

Источник:

На видео можно заметить мяч красного цвета, который привлек внимание белого тигренка. Хищник катает игрушку по площадке, подталкивая ее лапами.

Обитатель зоопарка забирается сверху на мяч и «бодает» его мордой. Несколько раз Кови пытается укусить понравившуюся игрушку.

Бенгальского тигренка заметили в Новосибирском зоопарке в мае. Хищник поступил в учреждение 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» — он появился на свет в августе 2023 года.

Недавно стало известно, как проводит время котенок дальневосточных леопардов Хлоя. Маленькая хищница проказничает и лазает по деревьям.

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