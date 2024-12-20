Катает и забирается сверху: белый тигренок устроил игры с мячом — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Бенгальский тигренок Кови вновь попал в объектив видеокамер посетителей. На этот раз хищник устроил игры с мячом на дне бассейна.
Видео, как проводит время Кови, опубликовал в своих соцсетях постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. Смотрим забавные кадры.
На видео можно заметить мяч красного цвета, который привлек внимание белого тигренка. Хищник катает игрушку по площадке, подталкивая ее лапами.
Обитатель зоопарка забирается сверху на мяч и «бодает» его мордой. Несколько раз Кови пытается укусить понравившуюся игрушку.
Бенгальского тигренка заметили в Новосибирском зоопарке в мае. Хищник поступил в учреждение 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» — он появился на свет в августе 2023 года.
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