Катает и забирается сверху: белый тигренок устроил игры с мячом — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Хищник устроил игры в вольере Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











Бенгальский тигренок Кови вновь попал в объектив видеокамер посетителей. На этот раз хищник устроил игры с мячом на дне бассейна.

Видео, как проводит время Кови, опубликовал в своих соцсетях постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. Смотрим забавные кадры.

Тигренок появился на свет летом 2023 года Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

На видео можно заметить мяч красного цвета, который привлек внимание белого тигренка. Хищник катает игрушку по площадке, подталкивая ее лапами.

Обитатель зоопарка забирается сверху на мяч и «бодает» его мордой. Несколько раз Кови пытается укусить понравившуюся игрушку.

Бенгальского тигренка заметили в Новосибирском зоопарке в мае. Хищник поступил в учреждение 23 апреля из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» — он появился на свет в августе 2023 года.