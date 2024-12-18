Кусает за хвост и лазает по деревьям: котенок дальневосточных леопардов проказничает в Новосибирском зоопарке — видео

Выходить к посетителям котенок начал осенью Источник: Сергей Ильтяков











Котенок дальневосточных леопардов Хлоя показала, как проводит свои будни. Малышка считает себя взрослой, а потому уже вовсю лазает по деревьям.

На кадрах, которое опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков видно, как Хлоя залезла на дерево и оттуда глядит за тем, что делает мама. Однако проказы дочери не остались без внимания матери, и она согнала малышку с верхушки, чтобы она не упала и не ударилась.

Источник: Сергей Ильтяков

Видимо обидевшись на мать, малышка решила покусать ее за хвост. Издевательства дочери мама-леопард терпеть не стала и просто сбежала от нее.

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала, выходя из него.

Кстати, Хлоя — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.