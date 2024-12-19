НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

3 м/c,

южн.

 756мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Животные «Обиженная моська»: в Новосибирске бездомной вислоухой кошке ищут новый дом — «шотландку» бросил хозяин

«Обиженная моська»: в Новосибирске бездомной вислоухой кошке ищут новый дом — «шотландку» бросил хозяин

У Греты когда-то была метрика

2 732
7 комментариев

Грета начала заново верить людям недавно

Источник:

В Новосибирске ищут хозяев для вислоухой шотландской кошки Греты. Она была домашней на протяжении 10 лет, но владелец от нее отказался.

— Хозяин Греты уехал и оставил ее у меня на передержке, — рассказала НГС волонтер ярмарки-раздачи «День Хвоста» Светлана. — Забирать обратно он ее не планирует, обстоятельства изменились. Кошка первое время очень стрессовала, даже на фотографиях получалась такая обиженная моська, но сейчас она понемногу оттаивает. Иногда мурлычет, особенно любит, когда ей чешут подбородок.

На передержке у Греты есть соперники. Она ревнива, и ей было гораздо спокойнее, когда она жила одна. Именно эта причина повлияла на решение подыскать ей другой дом.

Первое время у Греты было вечно недовольное выражение

Источник:

По словам зоозащитницы, Грету один раз хотела взять жительница отдаленного района области. Но, если бы кошка не прижилась, ей бы предстоял долгий путь второй раз. В результате от этого варианта отказались. А больше желающих взять престарелую «шотландку» и не было.

Куратор Греты говорит, что кошка не доставляет хлопот в быту: пользуется лотком, ничего не портит в квартире. Она привита, стерилизована и здорова.

— При хорошем уходе кошки могут жить и 20 лет, так что не стоит ее называть престарелой. Конечно, Грете нужен ответственный и сознательный человек, который будет внимателен к изменениям ее здоровья в будущем, — отмечает волонтер.

У кошки неплохая генетика, она появилась на свет у заводчиков — у ее бывшего владельца даже были документы о ее происхождении. Но сейчас Грету отдают с ветеринарным паспортом.

Грета станет участницей ярмарки-раздачи «День Хвоста», которая состоится в субботу, 21 декабря, в «Ройял Парке» на Красном проспекте, 101. С ней, а также с другими подопечными приютов, можно будет познакомиться с 12:00 до 18:00 на — 2 этаже (парковка).

В Новосибирске также ищут хозяев для крупного рыжего кота, живущего в приюте. Ему дали имя Раджа Ратна в честь самого крупного рубина.

Недавно в Новосибирске на продажу выставили кошку породы европейская бурма. Ее оценили в 100 тысяч рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосбирск Кошки Помощь животным Раздача животных Шотландская порода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Печально, когда люди-нелюди отказываются от своих домашних питомцев, это самое настоящее предательство. И потом спокойно живут с этим, потому что им фиолетово. А тысячи брошенных животных страдают, не понимая, за что так с ними обошлись.
Гость
54 минуты
"Безответственные животные" - это те, кто отдает своих домашних питомцев.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,24

Ольга,49

Серый мышъ,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление