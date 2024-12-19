«Обиженная моська»: в Новосибирске бездомной вислоухой кошке ищут новый дом — «шотландку» бросил хозяин

Грета начала заново верить людям недавно Источник: Предоставлено куратором кошки











В Новосибирске ищут хозяев для вислоухой шотландской кошки Греты. Она была домашней на протяжении 10 лет, но владелец от нее отказался.

— Хозяин Греты уехал и оставил ее у меня на передержке, — рассказала НГС волонтер ярмарки-раздачи «День Хвоста» Светлана. — Забирать обратно он ее не планирует, обстоятельства изменились. Кошка первое время очень стрессовала, даже на фотографиях получалась такая обиженная моська, но сейчас она понемногу оттаивает. Иногда мурлычет, особенно любит, когда ей чешут подбородок.

На передержке у Греты есть соперники. Она ревнива, и ей было гораздо спокойнее, когда она жила одна. Именно эта причина повлияла на решение подыскать ей другой дом.

Первое время у Греты было вечно недовольное выражение Источник: Предоставлено куратором кошки











По словам зоозащитницы, Грету один раз хотела взять жительница отдаленного района области. Но, если бы кошка не прижилась, ей бы предстоял долгий путь второй раз. В результате от этого варианта отказались. А больше желающих взять престарелую «шотландку» и не было.

Куратор Греты говорит, что кошка не доставляет хлопот в быту: пользуется лотком, ничего не портит в квартире. Она привита, стерилизована и здорова.

— При хорошем уходе кошки могут жить и 20 лет, так что не стоит ее называть престарелой. Конечно, Грете нужен ответственный и сознательный человек, который будет внимателен к изменениям ее здоровья в будущем, — отмечает волонтер.

У кошки неплохая генетика, она появилась на свет у заводчиков — у ее бывшего владельца даже были документы о ее происхождении. Но сейчас Грету отдают с ветеринарным паспортом.

Грета станет участницей ярмарки-раздачи «День Хвоста», которая состоится в субботу, 21 декабря, в «Ройял Парке» на Красном проспекте, 101. С ней, а также с другими подопечными приютов, можно будет познакомиться с 12:00 до 18:00 на — 2 этаже (парковка).

В Новосибирске также ищут хозяев для крупного рыжего кота, живущего в приюте. Ему дали имя Раджа Ратна в честь самого крупного рубина.