«Бурмы все ласковые»: в Новосибирске продают шикарную кошечку за 100 тысяч

Стоимость кошки — 100 тысяч рублей Источник: Avito











В Новосибирске продается кошка породы «европейская бурма» за 100 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. У кошки красивые и брутальные родители. Сама малышка родилась в марте 2024 года.

— Питомник европейской бирманской кошки «Kат-Ши» предлагает к продаже девочку в разведение от элитных родителей. Ее мама, кошка — международный чемпион, неоднократный победитель «Бэст oф Бэcт», кот — большой международный чемпион, — указано в объявлении.

Так выглядит отец бурмы Источник: Avito











Также представитель питомника отметил, что готов помочь в вязке кошки. Родилась она 15 марта 2024 года. Окрас у кошечки — соболь. По словам представителя питомника, кошка очень перспективная и уже готова к переезду. У нее есть все прививки, положенные по возрасту. Новым владельцам также передадут метрику, ветпаспорт международного образца и родословную. При продаже представители питомника составят с новым собственником договор.

А это — мать кошки, выставленной на продажу Источник: Avito











В разговоре с корреспондентом НГС представитель питомника Сергей отметил, что у кошки еще нет имени.

— Кошечку пока никак не зовут, характер бурманский. Бурмы все ласковые, ориентированы на человека, это кошка — компаньон. Продается в разведение, цена 100 тысяч, — отметил Сергей.