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Животные подробности «Для шоу и разведения»: в Новосибирске продают европейскую бурму за 200 тысяч — кошка выглядит очень серьезной

«Для шоу и разведения»: в Новосибирске продают европейскую бурму за 200 тысяч — кошка выглядит очень серьезной

Представители питомника решили сократить количество его обитателей

506
1 комментарий
На фото кошка выглядит грустной и строгой

В Новосибирске продают кошку породы европейская бурма за 200 тысяч рублей. Объявление разместили на Avito.

— Европейская бурма. Предлагается для шоу и разведения. Кошечке больше года. Причина продажи — сокращение питомника, — отметил продавец Vital Ray.

Бурма или бурманская кошка — порода короткошерстных кошек. Отличаются мускулистым, крепким телом, короткой блестящей шерстью, большими округлыми глазами желтого цвета. Бурмы ласковые, игривые, очень привязаны к человеку. Хорошо ладят с другими кошками, а также с собаками. Существует два основных типа бурманских кошек — европейский и американский.

На фото представлена очень серьезная кошечка с пронзительным взглядом желтых глаз. У нее плотная короткая шерсть и застроенные ушки.

Связаться с продавцом животного, чтобы выяснить подробности о судьбе питомца, на момент публикации корреспонденту НГС не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают щенков, аналогов которых нет в России. Уникальные булли стоят 750 тысяч рублей каждый.

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Комментарии
1
Татьяна 53
17 августа 2024, 17:03
Как много любителей дорогих, элитных животных
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