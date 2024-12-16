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Животные «Прикус в норме»: в Новосибирске продают пуделя с человеческим взглядом — за него просят 150 тысяч

«Прикус в норме»: в Новосибирске продают пуделя с человеческим взглядом — за него просят 150 тысяч

Порода собаки — пудель тэдди — официально не признана

628
5 комментариев

Щенок смотрится очень милым

Источник:

В Новосибирске продают за 150 тысяч рублей пуделя тэдди (тикап). Объявление разместили на сайте Avito. Щенок родился в апреле 2024 года, и сейчас уже значительно подрос.

— Пудель тэдди, привезен из Китая. Девочка подросшая, окрас очень красивый, серебро, родилась 8 апреля. Здоровая, крепкая, умная и воспитанная. Прикус в норме, зубки в процессе смены. Хвостик купирован, — указано в объявлении.

Пудель тэдди (тикап) — редкая, официально не признанная порода собак, которую вывели в Японии. Эти собаки считаются самыми крошечными пуделями в мире. Это добродушные, ранимые и ласковые собаки. Не переносят одиночества, очень привязаны к хозяину, пугливы и имеют хрупкую психику.

Щенок весит 2400 граммов. У нее есть все необходимые документы — ветеринарный сертификат, паспорт, таможенный документ, чип. Также собственник готов оказать помощь в доставке.

Судя по фото, у собаки очень забавная внешность. Такое ощущение, что она похожа на человека.

— Характер идеальный, умная девочка — отметила Ольга в разговор с НГС.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают шикарного мейн-куна, который любит поцелуи. Хозяйка хочет себе другого кота. Сейчас Даймону 2,5 года, у него есть родословная.

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Комментарии
8
Гость
9 минут
Я бы побоялся брать "с человеческим взглядом". В фильмах ужасов это обычно ничем хорошим не заканчивается.
American Bear
7 минут
берите лучше тюленя - у неё тюленьский взгляд
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