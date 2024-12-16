«Прикус в норме»: в Новосибирске продают пуделя с человеческим взглядом — за него просят 150 тысяч

Щенок смотрится очень милым Источник: Avito











В Новосибирске продают за 150 тысяч рублей пуделя тэдди (тикап). Объявление разместили на сайте Avito. Щенок родился в апреле 2024 года, и сейчас уже значительно подрос.

— Пудель тэдди, привезен из Китая. Девочка подросшая, окрас очень красивый, серебро, родилась 8 апреля. Здоровая, крепкая, умная и воспитанная. Прикус в норме, зубки в процессе смены. Хвостик купирован, — указано в объявлении.

Пудель тэдди (тикап) — редкая, официально не признанная порода собак, которую вывели в Японии. Эти собаки считаются самыми крошечными пуделями в мире. Это добродушные, ранимые и ласковые собаки. Не переносят одиночества, очень привязаны к хозяину, пугливы и имеют хрупкую психику.

Щенок весит 2400 граммов. У нее есть все необходимые документы — ветеринарный сертификат, паспорт, таможенный документ, чип. Также собственник готов оказать помощь в доставке.

Судя по фото, у собаки очень забавная внешность. Такое ощущение, что она похожа на человека.

— Характер идеальный, умная девочка — отметила Ольга в разговор с НГС.