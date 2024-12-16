«Уже самостоятельные медведицы»: Белке и Стрелке в Новосибирске исполнилось два года — вспоминаем, как они росли

Белым медведицам Белке и Стрелке сегодня, 16 декабря, исполнилось два года. Об этом напомнили в новосибирском зоопарке.
— Ровно два года назад Герда родила двух прекрасных дочек. Новорожденные медвежата были настолько крохотными, что их едва можно было заметить на фоне мамы-медведицы. На улице стоял мороз, но малышам ничего не угрожало, ведь Герда — прекрасная, заботливая мама, — вспомнили в телеграм-канале зоопарка.
Возле вольерного комплекса белых медведей тогда установили особый охранный режим. За семейством вели наблюдение с помощью видеокамер. Зоологи фиксировали каждое событие в жизни медведиц — когда они стали ползать, встали на лапы, выглянули на улицу и многое другое.
Впервые Белка и Стрелка начали гулять в три месяца. С этого момента за ними могли наблюдать посетители зоопарка. Новосибирцы следили за тем, как Герда учила медвежат плавать, как они начинали есть взрослую еду.
— Сейчас Белка и Стрелка — уже взрослые, самостоятельные медведицы. В этом году их переселили в отдельный вольер нового комплекса для медведей. Там есть бассейн и большой участок, покрытый естественным грунтом. Сестры живут вместе и не скучают — они очень активные и энергичные, — добавили в зоопарке.
Ежедневный рацион медведиц состоит из мяса, рыбы разных видов, небольшого количество овощей и хлеба с рыбьим жиром. В свой день рождения для Белки и Стрелки подготовили угощения. И сегодня в 15:00 пройдет показательное кормление.
В конце ноября свой день рождения отпраздновал отец Белки и Стрелки — Кай. НГС вспомнил лучшие моменты с ним.