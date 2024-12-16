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Животные «Уже самостоятельные медведицы»: Белке и Стрелке в Новосибирске исполнилось два года — вспоминаем, как они росли

«Уже самостоятельные медведицы»: Белке и Стрелке в Новосибирске исполнилось два года — вспоминаем, как они росли

Близняшки родились у медведицы Герды 16 декабря 2022 года

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6 комментариев

Сначала близняшки жили с мамой — Гердой

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Белым медведицам Белке и Стрелке сегодня, 16 декабря, исполнилось два года. Об этом напомнили в новосибирском зоопарке.

— Ровно два года назад Герда родила двух прекрасных дочек. Новорожденные медвежата были настолько крохотными, что их едва можно было заметить на фоне мамы-медведицы. На улице стоял мороз, но малышам ничего не угрожало, ведь Герда — прекрасная, заботливая мама, — вспомнили в телеграм-канале зоопарка.

Имя медведицам выбирали жители города

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Возле вольерного комплекса белых медведей тогда установили особый охранный режим. За семейством вели наблюдение с помощью видеокамер. Зоологи фиксировали каждое событие в жизни медведиц — когда они стали ползать, встали на лапы, выглянули на улицу и многое другое.

Близняшки любят купаться и играть друг с другом

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Впервые Белка и Стрелка начали гулять в три месяца. С этого момента за ними могли наблюдать посетители зоопарка. Новосибирцы следили за тем, как Герда учила медвежат плавать, как они начинали есть взрослую еду.

Недавно медведицы съехали от Герды в отдельный вольер

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— Сейчас Белка и Стрелка — уже взрослые, самостоятельные медведицы. В этом году их переселили в отдельный вольер нового комплекса для медведей. Там есть бассейн и большой участок, покрытый естественным грунтом. Сестры живут вместе и не скучают — они очень активные и энергичные, — добавили в зоопарке.

Будут ли передавать Белку и Стрелку в другой зоопарк, неизвестно

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Ежедневный рацион медведиц состоит из мяса, рыбы разных видов, небольшого количество овощей и хлеба с рыбьим жиром. В свой день рождения для Белки и Стрелки подготовили угощения. И сегодня в 15:00 пройдет показательное кормление.

В конце ноября свой день рождения отпраздновал отец Белки и Стрелки — Кай. НГС вспомнил лучшие моменты с ним.

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Новосибирск Белые медведи Белка и Стрелка Зоопарк
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Комментарии
6
Гость
1 час
Которая из них Стрелка?
Гость
29 минут
Хоороший медведь - дохлыый медведь.
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