Ждет конусы и канистры: белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка исполняется 17 лет — лучшие моменты

Кай чаще проводит время в компании Герды Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











У белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило 27 ноября будет юбилей. Медведю исполнится 17 лет. Новосибирцы могут поздравить животное, придя на показательное кормление. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. Чуть раньше, 20 ноября, свой день рождения отметила и Герда.

Кай любит игрушки Источник: Анна Золотова / NGS.RU











– Белому медведю Каю 27 ноября исполнится 17 лет. Кай приглашает вас отметить этот праздник. В 15 часов у вольера белых медведей пройдет показательное кормление, – отметили в телеграм-канале зоопарка.

У Кая и Герды родилось шесть медвежат Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Также в зоопарке одобавили, что все, кто желает сделать имениннику приятное, может подарить ему конусы и канистры из пищевого пластика. Это самые любимые игрушки Кая.

Угадайте, это Кай или Герда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









