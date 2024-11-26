Ждет конусы и канистры: белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка исполняется 17 лет — лучшие моменты

У белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило 27 ноября будет юбилей. Медведю исполнится 17 лет. Новосибирцы могут поздравить животное, придя на показательное кормление. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. Чуть раньше, 20 ноября, свой день рождения отметила и Герда.
– Белому медведю Каю 27 ноября исполнится 17 лет. Кай приглашает вас отметить этот праздник. В 15 часов у вольера белых медведей пройдет показательное кормление, – отметили в телеграм-канале зоопарка.
Также в зоопарке одобавили, что все, кто желает сделать имениннику приятное, может подарить ему конусы и канистры из пищевого пластика. Это самые любимые игрушки Кая.
Белый медведь Кай родился в Санкт-Петербурге в ноябре 2007 года. В Новосибирск он переехал в 2008 году. Самые младшие дети Кая и медведицы Герды — дочери-близняшки Белка и Стрелка. Сам Кай известен своими смелыми выходками. Например, в этом году он устроил заплыв в бассейне с ледяной водой.