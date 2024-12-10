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Животные Под Новосибирском отстрелят трех кабанов из-за риска африканской чумы

Под Новосибирском отстрелят трех кабанов из-за риска африканской чумы

Численность животных сокращают для профилактики

1 184
31 комментарий

Если численность кабанов превышает норму, есть риск заражения их африканской чумой

Источник:

В Колыванском районе Новосибирской области выдали разрешение на отстрел дикого кабана. В Минприроды региона объяснили, что это связано с опасностью распространения АЧС.

На сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликовали приказ за подписью главы Евгения Шестернина о регулировании численности дикого кабана.

Охотники могут отстрелить три особи с 4 декабря 2024 года по 2 января 2025 года.

Добыча разрешена на территории МОО «Колыванского районного общества охотников и рыболовов», охотничье хозяйства «Колыванское», участок «Черный борок».

Основание для отстрела — решение чрезвычайно противоэпизоотической комиссии. В Минприроды региона НГС объяснили, что разрешение выдано для профилактики распространения африканской чумы свиней. По данным на декабрь 2024 года, в регионе обстановка по АЧС благополучная.

В 2022 году в двух районах Новосибирской области выдали разрешения на отстрел и отлов диких животных из-за вспышки трихинеллеза.

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Новосибирская область Колыванский район Кабан Минприроды Новосибирской области Отстрел животных
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Комментарии
33
282558467
43 минуты
А помните депутата гос думы Рашкина? Вот он сейчас "А что так можно было?"
урлулуу
56 минут
А как наши сибирские кабаны связаны с африканской чумой? Вы нас совсем за бревна держите да?
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