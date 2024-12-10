Под Новосибирском отстрелят трех кабанов из-за риска африканской чумы

В Колыванском районе Новосибирской области выдали разрешение на отстрел дикого кабана. В Минприроды региона объяснили, что это связано с опасностью распространения АЧС.
На сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликовали приказ за подписью главы Евгения Шестернина о регулировании численности дикого кабана.
Охотники могут отстрелить три особи с 4 декабря 2024 года по 2 января 2025 года.
Добыча разрешена на территории МОО «Колыванского районного общества охотников и рыболовов», охотничье хозяйства «Колыванское», участок «Черный борок».
Основание для отстрела — решение чрезвычайно противоэпизоотической комиссии. В Минприроды региона НГС объяснили, что разрешение выдано для профилактики распространения африканской чумы свиней. По данным на декабрь 2024 года, в регионе обстановка по АЧС благополучная.
В 2022 году в двух районах Новосибирской области выдали разрешения на отстрел и отлов диких животных из-за вспышки трихинеллеза.