Лебединое озеро в зоопарке Новосибирска замерзает — как оно выглядит с высоты

Озеро в ноябре частично покрылось льдом Источник: Новосибирский зоопарк / T.me











В Новосибирском зоопарке начало замерзать Лебединое озеро. Часть птиц перевели в зимние павильоны, а на озере остались лебеди, гуси и утки. Несмотря на то, что холода им не страшны, скоро они тоже отправятся на зимовку в другое место.

На озере также находятся дикие кряквы, которые поселились там самостоятельно. О них зоопарк будет заботиться.

Гусей, уток и лебедей заведут в зимние павильоны позже Источник: Новосибирский зоопарк / T.me











— Водоплавающие птицы из коллекции зоопарка на всю зиму на озере не останутся. Лебеди, гуси, утки не боятся морозов и снегопадов. Но на зимние месяцы мы переведем их в вольеры из соображений безопасности, — рассказывает заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

Зоопарк переживает за безопасность птиц Источник: Новосибирский зоопарк / T.me











Главной опасностью для птиц в холода будут хищники. Большую часть озера покроет лед и у птиц зоопарка не будет возможности улететь. Этим могут воспользоваться хищные пернатые. Тем не менее в ноябре, пока еще озеро не настолько покрыто льдом, многие птицы остаются там.