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Животные Лебединое озеро в зоопарке Новосибирска замерзает — как оно выглядит с высоты

Лебединое озеро в зоопарке Новосибирска замерзает — как оно выглядит с высоты

Сейчас у воды можно встретить только лебедей, гусей и уток

875
11 комментариев

Озеро в ноябре частично покрылось льдом

В Новосибирском зоопарке начало замерзать Лебединое озеро. Часть птиц перевели в зимние павильоны, а на озере остались лебеди, гуси и утки. Несмотря на то, что холода им не страшны, скоро они тоже отправятся на зимовку в другое место.

На озере также находятся дикие кряквы, которые поселились там самостоятельно. О них зоопарк будет заботиться.

Гусей, уток и лебедей заведут в зимние павильоны позже

— Водоплавающие птицы из коллекции зоопарка на всю зиму на озере не останутся. Лебеди, гуси, утки не боятся морозов и снегопадов. Но на зимние месяцы мы переведем их в вольеры из соображений безопасности, — рассказывает заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

Зоопарк переживает за безопасность птиц

Главной опасностью для птиц в холода будут хищники. Большую часть озера покроет лед и у птиц зоопарка не будет возможности улететь. Этим могут воспользоваться хищные пернатые. Тем не менее в ноябре, пока еще озеро не настолько покрыто льдом, многие птицы остаются там.

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата мерились силой в дружеской потасовке. Она попала на видео.

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Комментарии
12
Гость
22 минуты
"Главная опасность для птиц в холода будут хищники. Большую часть озера покроет лед и у птиц зоопарка не будет возможности улететь" А как возможность куда-то улететь зависит от наличия или отсутствия льда на озере? Они к нему примерзают что ли?
United States
21 минута
По ТВ можно показать уже?
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