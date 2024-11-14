Труп животного сожгли: в Новосибирской области обнаружили бешенство у скота

Бешенство было у крупного рогатого скота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Краснозерском районе Новосибирской области выявили очаг бешенства. Об этом сообщили в Краснозерском управлении сельского хозяйства.

Вчера, 13 ноября, глава района Геннадий Резниченко собрал заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Чиновники обсудили вопрос об обстановке по бешенству.

Начальник отдела ветеринарной службы районов Новосибирской области Иван Тростянский доложил, в поселке Луговой Полойского сельсовета крупный рогатый скот заболел бешенством. На это указали лабораторные исследования Новосибирского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ». Также специалисты установили два лица, которые контактировали с животными.

— Проведена вынужденная дезинфекция места содержания больного животного, экстренная вакцинация против бешенства животных, находящихся на подворье и в населенном пункте. Утилизация трупа павшего животного методом сжигания, — рассказали в управлении сельским хозяйством.

На прошлой неделе, 5 ноября, вышло распоряжение от губернатора Новосибирской области. На территории ввели карантин и проводят мероприятия, чтобы не допустить распространения.

В Краснозерском управлении сельского хозяйства напомнили, что область входит в Западно-Сибирско-Казахстанский природный очаг бешенства. Вирус циркулирует среди диких животных и контактировать с ними опасно. В список потенциально больных животных входят лисы, корсаки, барсуки и ежи.