«Повалили на землю»: стая из 13 собак бросилась на водителя мусоровоза возле городской свалки

В Новосибирске стая из 13 собак на территории Левобережного полигона ТКО напала на мужчину, который работает водителем и привозит мусор на объект. Сейчас сибиряк пошел на больничный.

В понедельник, 11 ноября примерно в 9 утра Алексей Коротеев как обычно вышел на работу — он возит на КАМАЗе мусор на полигон, расположенный на Малыгина. Собаки живут там, чтобы гонять крыс. Но обычно собаки просто просят еду у работников и ведут себя не агрессивно.

— Это вроде «Саховские» собаки. Езжу туда по работе. В этот раз заехал, выгрузился, выехал за территорию, чтобы осмотреть машину, и они подбежали. Они всегда подбегают, покушать просят. А тут подбежали, начали лаять — одна, вторая, третья. Я пошел к кабине, их еще больше набежало. Окружили меня, гавкали. Я начал двигаться, и одна кинулась, за ногу схватила. Другая за ногу схватила, и повалили меня. Я начал отбиваться, встал, а они опять меня завалили. Помог другой водитель «Камаза». Посигналил, подъехал — они убежали, — вспоминает произошедшее пострадавший водитель.

За помощью Алексей поехал в областную больницу, ему диагностировали рану ноги от укуса, а также ссадины (копия документа есть в распоряжении редакции). Теперь у него больничный до 19 ноября. Мужчине предстоят уколы против бешенства, так как, хоть собаки и ходят с чипами, неизвестно — есть у них прививки или нет. Алексей добавил, что собаки до этого инцидента вели себя адекватно, после этого — тоже.

– Не знаю, может, что не дал еды… Не знаю, охранник видел или нет, который там сидит, как они меня таскали, – заключил мужчина.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там подтвердили, что обращение им поступало.

– В полицию поступало сообщение из медицинского учреждения об обращении мужчины, на которого напали собаки. По этому факту проводим проверку, все обстоятельства устанавливаем, – отметили в ведомстве.

Также НГС обратился за комментариям в МУП «САХ», но на момент публикации получить комментарий не удалось. Также редакция отправила запрос в мэрию.

Ранее НГС писал о том, что хаски набросилась на ребенка в Новосибирске. Проверку инцидента начали следователи и прокуроры.

Обновлено: В МУП «САХ» прокомментировали инцидент. Там отметили, что собаки не их.

— Это случилось не на нашей территории. Собаки тоже не наши. Неподалеку от КПП есть пятачок. По словам сотрудников, именно там произошло нападение. Планируют вызвать службу отлова. Мужчине, конечно, горячо сочувствуем. И травмы серьезные, и такое пережить. А на своих дворняжек наденем ошейники, чтобы путаницы не было: наши собаки или нет. У нас четыре дворняжки на двух полигонах, — отметили в пресс-службе компании.

Также в МУП «САХ» предоставили посты, ранее опубликованные в телеграм-канале компании. Там рассказывали как раз о четырех дворняжках, которые поселились на территории полигонов и помогают их сотрудникам нести ежедневную службу.

Обновлено: Следственный отдел по городу Обь СУ СК России по Новосибирской области организовал доследственную проверку в отношении неустановленных должностных лиц — сотрудников администрации Верх-Тулинского сельсовета по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

— Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, — отметили в ведомстве.