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Животные Назвали как египетских богинь: в Новосибирске ищут дом для двух подброшенных мейн-кунов

Назвали как египетских богинь: в Новосибирске ищут дом для двух подброшенных мейн-кунов

Кошек оставили во дворе у одинокой пожилой женщины

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Кошкам дали имена древнеегипетских богинь

В Новосибирске ищут новых владельцев для двух кошек с фенотипом мейн-куна. Животных подбросили пенсионерке, и она попросила помощи в приюте.

Как рассказала НГС одна из основателей «Первого городского приюта» Татьяна Палкина, к ней с просьбой о помощи обратилась пенсионерка.

— Во двор к одинокой старушке подбросили двух метисов мейн-куна. Одна кошка сразу же родила. Котята, по словам бабушки, умерли. Вторая — беременна. Ни сил, ни средств содержать их у бабули не было, жили они у неё на неотапливаемой веранде, — поделилась она.

Сейчас обеих кошек уже стерилизовали. Татьяна Палкина характеризует их, как спокойных и ласковых. Им дали имена Бастет и Исида в честь египетских богинь.

Те, кто хочет приютить кошек, могут обращаться к Татьяне Палкиной по телефону 8-923-245-65-46.

В Новосибирске продают мейн-куна Симону с шестипалыми лапами.

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Новосибирск Мейн-кун Приют Кошки Помощь животным
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