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Животные Дорогие домашние животные Ее мама тоже полидакт: в Новосибирске продают мейн-куна Симону с шестипалыми лапами

Ее мама тоже полидакт: в Новосибирске продают мейн-куна Симону с шестипалыми лапами

Цена на кошку начинается от 35 тысячи рублей

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13 комментариев

Из-за того, что на передних лапах у Симоны по шесть пальцев, кисти похожи на варежки

В Новосибирске продают кошку породы мейн-кун по кличке Симона. У питомца по шесть пальцев на передних лапках, такая особенность называется полидактией.

Объявление опубликовали на сайте Avito. В нем указано, что кошка родилась 25 мая. Окрас — черепаховый ван (белый, черный и рыжий), глаза желтые. Хозяйка указала, что кошка очень ласковая, нежная и любознательная.

В разговоре с НГС владелица рассказала, что кошку зовут Симона.

— У нее мама — полидактильная кошка, а папа — обычный мейн-кун с классическими лапками. У полидактов бывает от пяти до восьми пальчиков. У Симоны шесть пальчиков на передних лапках, на задних — по четыре, — объяснила хозяйка Ирина Бакланова.

Цена питомца — 45 тысяч рублей, если ее купят для разведения. 35 тысяч рублей — в качестве любимицы.

Осенью в Новосибирске нашли мейн-куна полидакта с шестью пальцами на всех лапах. Кот был очень истощен, ему понадобилась помощь врачей.

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Комментарии
13
Коляныч 2.0
27 минут
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Гость
23 минуты
Раньше такие коты считались выбраковкой, которую продавали раньше максимум за полцены, а сейчас выше рынка пытаются продать)
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