Ее мама тоже полидакт: в Новосибирске продают мейн-куна Симону с шестипалыми лапами

Из-за того, что на передних лапах у Симоны по шесть пальцев, кисти похожи на варежки Источник: Avito











В Новосибирске продают кошку породы мейн-кун по кличке Симона. У питомца по шесть пальцев на передних лапках, такая особенность называется полидактией.

Объявление опубликовали на сайте Avito. В нем указано, что кошка родилась 25 мая. Окрас — черепаховый ван (белый, черный и рыжий), глаза желтые. Хозяйка указала, что кошка очень ласковая, нежная и любознательная.

В разговоре с НГС владелица рассказала, что кошку зовут Симона.

— У нее мама — полидактильная кошка, а папа — обычный мейн-кун с классическими лапками. У полидактов бывает от пяти до восьми пальчиков. У Симоны шесть пальчиков на передних лапках, на задних — по четыре, — объяснила хозяйка Ирина Бакланова.

Цена питомца — 45 тысяч рублей, если ее купят для разведения. 35 тысяч рублей — в качестве любимицы.