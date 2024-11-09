НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

ю-з.

 756мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

В Новосибирске сгорел барак

День гастрономического единства
Инспекторы в мэрии
Жить, сдавать, зарабатывать
Кафе в супермаркете
Зимний дайджест моды
Рейс с контролёрами
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Животные Дорогие домашние животные Гарри Потер и Гаврош: в Новосибирске продают норвич-терьеров за 100 тысяч

Гарри Потер и Гаврош: в Новосибирске продают норвич-терьеров за 100 тысяч

Щенки выглядят забавно и своеобразно, а в быту отличаются по характеру

841
5 комментариев

Оба щенка — мальчики

В Новосибирске продают двух щенков редкой породы норвич-терьер. За каждого просят по 100 тысяч рублей. Объявления о продаже питомцев разместили на Avito. Собаки находятся в Новосибирске, но их готовы доставить в любое место.

– Щенки норвич-терьера, два мальчика. Они родились 21 июля 2024 года. Находятся в Новосибирске, но возможна доставка в любой город. Они полностью привиты, есть документы РКФ. Звонки по видео-связи приветствуются, – отметил собственник щенков Иван в объявлении.

Норвич-терьер — английская порода собак, которую вывели для охоты на грызунов, но сейчас заводят в качестве собаки-компаньона. Отличаются компактным телосложением, развитой мускулатурой. Вес собаки всего 5-6 килограммов, рост в среднем 25-26 сантиметров. Норвич-терьеры очень популярны в Америке. В некоторых европейских странах их используют для норной охоты до сих пор.

В разговоре с корреспондентом НГС собственник щенков Иван добавил, что собаки ориентированы на людей и очень любят своих хозяев. Также собственник питомцев отметил, что они подойдут как для пожилых людей, так и для детей.

Изначально их вывели для охоты на грызунов

Эти собаки устремляются за хозяином

Песики очень общительные и всюду сопровождают хозяина. В доказательство этому Иван продемонстрировал фото, где он лежит на диване, а его буквально окружили милые хвостатые друзья. С ними, замечает Иван, можно ходить на выставки, заниматься танцами и дрессировкой.

Щенки выглядят мило, но немного дерзко

У собак этой породы свой особый шарм

— Их отец в 2023 году был «Топ-норвич» России. В этом году тоже постараемся занять первое место. Щенков зовут Гарри Поттер и Гаврош. Гарри — задира, Гаврош — ласковый, но с людьми. Если его начнет обижать Гарри, то тот даст ему «люлей», — отметил в разговоре Иван.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают курцхаара за полмиллиона. Пес Либеровенто обладает пластичной психикой, так говорят его хозяева.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Щенки Авито Продажа объявление Животные Норвич-терьер
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
NaTaSHka
1 час
Не знала такую породу.. Забавные! Места мало занимают и как охранники сойдут.
Урлулуууу
1 час
Меня тошнит от ваших статей и рекламы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Владимир,44

Lana,48

вмс,51

Лёша,49

Galina,46

Chica,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Соль техническая 50кг для дорог

1 000 ₽

Добавить объявление