Гарри Потер и Гаврош: в Новосибирске продают норвич-терьеров за 100 тысяч

Оба щенка — мальчики Источник: Avito











В Новосибирске продают двух щенков редкой породы норвич-терьер. За каждого просят по 100 тысяч рублей. Объявления о продаже питомцев разместили на Avito. Собаки находятся в Новосибирске, но их готовы доставить в любое место.

– Щенки норвич-терьера, два мальчика. Они родились 21 июля 2024 года. Находятся в Новосибирске, но возможна доставка в любой город. Они полностью привиты, есть документы РКФ. Звонки по видео-связи приветствуются, – отметил собственник щенков Иван в объявлении.

Норвич-терьер — английская порода собак, которую вывели для охоты на грызунов, но сейчас заводят в качестве собаки-компаньона. Отличаются компактным телосложением, развитой мускулатурой. Вес собаки всего 5-6 килограммов, рост в среднем 25-26 сантиметров. Норвич-терьеры очень популярны в Америке. В некоторых европейских странах их используют для норной охоты до сих пор.

В разговоре с корреспондентом НГС собственник щенков Иван добавил, что собаки ориентированы на людей и очень любят своих хозяев. Также собственник питомцев отметил, что они подойдут как для пожилых людей, так и для детей.

Изначально их вывели для охоты на грызунов Источник: Avito Эти собаки устремляются за хозяином Источник: Avito

Песики очень общительные и всюду сопровождают хозяина. В доказательство этому Иван продемонстрировал фото, где он лежит на диване, а его буквально окружили милые хвостатые друзья. С ними, замечает Иван, можно ходить на выставки, заниматься танцами и дрессировкой.

Щенки выглядят мило, но немного дерзко Источник: Avito У собак этой породы свой особый шарм Источник: Avito

— Их отец в 2023 году был «Топ-норвич» России. В этом году тоже постараемся занять первое место. Щенков зовут Гарри Поттер и Гаврош. Гарри — задира, Гаврош — ласковый, но с людьми. Если его начнет обижать Гарри, то тот даст ему «люлей», — отметил в разговоре Иван.