«Три диплома по перепелу»: в Новосибирске продают курцхаара за полмиллиона

Эти охотничьи собаки довольно крупные Источник: Avito











В Новосибирске продают кобеля легавой породы курцхаар за 550 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Собака уже стала победителем во многих состязаниях по охоте на птиц, завоевала другие достойные награды. Кличка пса Либеровенто Илан.

Это прирожденные охотники Источник: Avito Породу вывели в XIX веке Источник: Avito

— Предлагается к продаже молодой племенной кобель. Родился в октябре 2021 года. Подготовлен к охоте и состязаниям по полю и воде. Имеет три диплома по перепелу и два по водоплавающей птице, титул Чемпиона России по экстерьеру. Обладает шикарной пластичной психикой, уже дал великолепное потомство, носитель лучших итальянских и сербских рабочих кровей, — указал в объявлении владелец собаки Денис.

Курцхаар (немецкая короткошерстная легавая) — охотник-универсал. Породу вывели в XIX веке в Германии. Собака может быть наводчиком, идти по кровавому следу и апортировать добычу. Эффективна как в воде, так и на суше, может работать по птице или мелкому и крупному зверю. Эти собаки довольно крупного размера — вес взрослых особей оставляет от 22 до 31 килограммов. Рост в холке от 58 до 66 сантиметров. Шерсть короткая, жесткая и прямая.

В объявлении указана родословная собаки — его знаменитые родители и другие предки. Также отмечено, что пес обладает роскошным породным поиском и внешностью.

Корреспонденту НГС собственник Денис рассказал, что пса зовут Либеровенто Илан.

– По характеру он – пластилин. Продаю, потому что занимаюсь выращиванием, подготовкой и продажей готовых собак, – заключил владелец животного.