Полиция нашла хозяев овчарки, которая покусала девочку в Болотном

Собаку после нападения на ребенка отловили и поместили в приют Источник: скриншот с видео











Сотрудники полиции нашли владельцев овчарки, которая 25 октября напала на 10-летнюю девочку в городе Болотное Новосибирской области.

— Лица предварительно установлены. Продолжается расследование в рамках уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — рассказали НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщил НГС источник, близкий к ситуации, пса владельцы забрали из приюта в присутствии сотрудников полиции.

— Овчарка принадлежит жительнице Новосибирска, но живет у ее родственницы в Болотном. Они сами пса боялись, держали в вольере. Поводка у него никогда не было. Последний раз собаку покормили 24 октября, а 25 октября пес пропал, и в этот же день укусил девочку, — рассказал НГС источник.

Также, по данным источника, пострадавшую девочку пес тоже знал.

Ранее мать пострадавшей со слов дочери рассказала, что та пошла гулять, встретила чужую собаку, запуталась в ее поводке и была вынуждена бежать за овчаркой до железной дороги. А там собака по какой-то причине накинулась на ребенка, изуродовав лицо. В итоге девочке пришлось наложить швы и установить дренаж.