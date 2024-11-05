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Животные Полиция нашла хозяев овчарки, которая покусала девочку в Болотном

Полиция нашла хозяев овчарки, которая покусала девочку в Болотном

Пес жил в вольере, а в день инцидента сбежал

2 857
28 комментариев

Собаку после нападения на ребенка отловили и поместили в приют

Сотрудники полиции нашли владельцев овчарки, которая 25 октября напала на 10-летнюю девочку в городе Болотное Новосибирской области.

— Лица предварительно установлены. Продолжается расследование в рамках уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — рассказали НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщил НГС источник, близкий к ситуации, пса владельцы забрали из приюта в присутствии сотрудников полиции.

— Овчарка принадлежит жительнице Новосибирска, но живет у ее родственницы в Болотном. Они сами пса боялись, держали в вольере. Поводка у него никогда не было. Последний раз собаку покормили 24 октября, а 25 октября пес пропал, и в этот же день укусил девочку, — рассказал НГС источник.

Также, по данным источника, пострадавшую девочку пес тоже знал.

Ранее мать пострадавшей со слов дочери рассказала, что та пошла гулять, встретила чужую собаку, запуталась в ее поводке и была вынуждена бежать за овчаркой до железной дороги. А там собака по какой-то причине накинулась на ребенка, изуродовав лицо. В итоге девочке пришлось наложить швы и установить дренаж.

Позже в распоряжение редакции НГС попало видео с заправки в Новосибирской области — на кадрах девочка ведет на поводке крупную овчарку. Это та самая девочка из Болотного, впоследствии доставленная в больницу с травмами лица после нападения собаки.

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Комментарии
29
Мон@шка60+
56 минут
Вопрос: кто выпустил собаку и надел на нее поводок?
LG>
31 минута
Нам втирают какую-то дичь. На видео ребёнок выгуливает собаку, играет с ней. Либо девочка самостоятельно решила выгуливать собаку и играть с ней либо кто-то из взрослых отправил её гулять с собакой. Зачем из статьи в статью писать прочую дичь?!
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