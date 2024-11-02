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Животные «Добрый к детям»: в Новосибирске нашли молодого далматинца — волонтер утверждает, что пса привязали к забору

«Добрый к детям»: в Новосибирске нашли молодого далматинца — волонтер утверждает, что пса привязали к забору

Питомца обнаружили на улице Связистов

762
6 комментариев

Питомцу ищут хозяев

В Новосибирске нашли далматинца. Питомца привязали к забору в Ленинском районе — об этом заявил автор поста в группе АНО «Сибирский Алабай» во «ВКонтакте».

— Ищет дом молодой далматинец Честер, ему всего 2 года. Был брошен хозяевами, — сказано в объявлении.

НГС позвонил на номер телефона, который указали в сообщении. Как объяснила корреспонденту Светлана Фетисова, собаку обнаружили вблизи одного из домов на улице Связистов. Затем питомец оказался в отлове — там его заметила знакомая сибирячки. Светлана уточнила, что ссылается на слова женщины.

— Люди позвонили и отдали его в муниципальный отлов. Она приехала забирать… Тоже увидела в постах где-то ротвейлера, но на него уже был хозяин, — сказала Светлана.

Женщина взяла питомца и отвезла в ветклинику, где его кастрировали. Затем животному нашли приют в селе Каменка — он на передержке. Светлана Фетисова уточнила, что далматинец был упитанным, когда его забрали.

— Ощущение, что он жил…Они же такие собаки, активные, беговые. Ощущение, что он жил с пожилым человеком или малоподвижным, — предположила Светлана. — Сейчас он похудел и пришел в форму. Очень хочет дом, в силу породы.

Питомцу дали кличку Честер — имя придумали люди, которые забрали животное. В объявлении, которое опубликовали в соцсетях, сказано, что собаке необходим постоянный активный выгул. Пес «знает поводок» и некоторые команды.

— Парень контактный, ласковый, активный. Абсолютно отсутствует агрессия, он добрый и к детям в том числе, — сказано в посте. — Честера можно взять и второй собакой (но только в компанию к собаке-девочке). В семью с детками-школьниками он тоже с радостью поедет.

НГС обратился к знакомой сибирячки, которая обнаружила собаку, за комментарием.

Недавно в Новосибирске нашли истощенного мейн-куна. У питомца шесть пальцев на каждой лапе.

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Далматинец Новосибирск Волонтеры Ленинский район Животные
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Комментарии
6
Barmaleя
48 минут
Симпатяга. Но увы - я уже себя еле выгуливаю.
Директор Завода (Ржака)
21 минута
Хороший пёс. Забрал бы себе такого. На сейчас нахожусь в Эр-Рияде на итоговом турнире WTA по теннису.
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