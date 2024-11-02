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Животные Дорогие домашние животные «С берегов бенгальского залива»: в Новосибирске продают шикарных леопардовых кошек за 148 тысяч рублей

«С берегов бенгальского залива»: в Новосибирске продают шикарных леопардовых кошек за 148 тысяч рублей

Несмотря на милый внешний вид, леопардовые кошки — это дикие животные

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1 комментарий

Леопардовые кошки хорошо ладят с людьми, но только при условии правильного воспитания в детстве

В Новосибирске выставили на продажу красивых леопардовых кошек, оценив их в 148 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

По словам продавца, купить можно не только взрослых кошек, но и котят этой же породы. Судя по всему, цена за всех одинаковая — 148 тысяч рублей.

— Азиатская леопардовая кошка с берегов бенгальского залива. Есть малыши, которые помещаются на ладошке — им 1 месяц. Есть подросшие кошки, которые совсем скоро будут сами плодиться, — говорится в объявлении.

Азиатская леопардовая кошка преимущественно обитает в лесных районах, включая тропические леса, подлески и сельскохозяйственные зоны. Эта кошка широко распространена, и её можно встретить в таких странах, как Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Китай и других. Это дикие кошки, поэтому для успешного приручения котёнка рекомендуется начинать воспитание с раннего возраста — до трёх месяцев. Это позволит ему стать дружелюбным и домашним питомцем. Азиатская леопардовая кошка, как правило, привыкает к некоторым членам семьи, проявляя осторожность к незнакомым людям. Она комфортно себя чувствует как в вольере, так и в домашних условиях.

Судя по всему, интерес к кошкам этой породы довольно большой. Объявление появилось на сайте «Авито» 23 октября — на момент написания публикации оно собрало больше 25 тысяч просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч рублей.

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Комментарии
2
Гость
29 минут
А что, вот так запросто можно продавать диких животных? Я уж не говорю о том, что завозить? Или опять кривой слог? Вчера только писали, что в Иркутске мужик отдал рысёнка в зоопарк потому что нельзя было его содержать дома
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