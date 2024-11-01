Приняли форму идеального шара: манулы зажировались и распушились к зиме — любуемся дикими котами

Идеальная форма и настроение манула Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке манулы превратились в меховые шары — они зажировались и отрастили густой, шикарный подпушек. Всё это позволяет диким котам легко переносить суровые морозы до -50 градусов.

Осенью животным усилили рацион и это принесло свои долгожданные плоды. Настроение, кстати, от этого у диких котов не особо улучшилось. Они позволяют собой любоваться, но всё равно шипят на посетителей.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял любимцев новосибирцев. Предлагаем вам отдохнуть и полюбоваться на прекрасных животных.

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Манулов называют также «палласов кот» в честь Петра Палласа — ученого, впервые описавшего дикого кота в 1776 году. До сих пор манулы хранят много своих секретов, так как это очень скрытные животные.

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У манулов примерно 9000 волосков на квадратный сантиметр, что позволяет котам выдерживать сильные холода.

Манулы внесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Они предпочитают замирать в случае опасности, что делает их легкой добычей для браконьеров.

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Манулы Чип и Пепе, которые переехали из Новосибирска в Барнаульский зоопарк, тоже полностью готовы к суровой сибирской зиме.