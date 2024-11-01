НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

вос.

 759мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52

СРОЧНО

Сотрудников букмекерской конторы «СпортБет» судят за азартные игры

Срок из-за сумки за 260 рублей
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Опасный долгострой
Зимний дайджест моды
Продают популярные кафе
Признаки пневмонии
Новости в Telegram
Животные Приняли форму идеального шара: манулы зажировались и распушились к зиме — любуемся дикими котами

Приняли форму идеального шара: манулы зажировались и распушились к зиме — любуемся дикими котами

В Новосибирском зоопарке манулы стали невероятно пушистыми к зиме

373
5 комментариев

Идеальная форма и настроение манула

В Новосибирском зоопарке манулы превратились в меховые шары — они зажировались и отрастили густой, шикарный подпушек. Всё это позволяет диким котам легко переносить суровые морозы до -50 градусов.

Осенью животным усилили рацион и это принесло свои долгожданные плоды. Настроение, кстати, от этого у диких котов не особо улучшилось. Они позволяют собой любоваться, но всё равно шипят на посетителей.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял любимцев новосибирцев. Предлагаем вам отдохнуть и полюбоваться на прекрасных животных.

+4

Манулов называют также «палласов кот» в честь Петра Палласа — ученого, впервые описавшего дикого кота в 1776 году. До сих пор манулы хранят много своих секретов, так как это очень скрытные животные.

+4

У манулов примерно 9000 волосков на квадратный сантиметр, что позволяет котам выдерживать сильные холода.

Манулы внесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Они предпочитают замирать в случае опасности, что делает их легкой добычей для браконьеров.

+4
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Манулы Чип и Пепе, которые переехали из Новосибирска в Барнаульский зоопарк, тоже полностью готовы к суровой сибирской зиме.

Ранее манулы в Новосибирском зоопарке устроили бега по вольеру и были очень активны в солнечный осенний день.

ПО ТЕМЕ
Манул в Новосибирске Манул Новосибирский зоопарк Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Зоопарк Дикий кот Кот Зажировка Зима Мех
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Grape Reflection 🍇
3 минуты
Тюлень "Квадробер" Гор-портальный тоже прошёл зажировку и стал ещё больше похож на уклониста!
Гость
8 минут
Это настоящие манулы или квадробоберы?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Euforia,25

Женя,33

sakyra,48

Nat,37

Margarita,43

Наталия,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление