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Животные «Смотрят с нахальным видом»: дворы в районе проспекта Маркса атаковали крысы — грызуны бегают и никого не боятся

«Смотрят с нахальным видом»: дворы в районе проспекта Маркса атаковали крысы — грызуны бегают и никого не боятся

По словам жильцов, на Сибиряков-Гвардейцев крысы поселились возле мусорки и вырыли норы возле подъездов

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Дикие крысы могли скреститься с домашними

В Новосибирске жители домов № 19 и № 21 по улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись с нашествием крыс в октябре этого года. По их словам, такого количества грызунов у них никогда не было. О проблеме люди рассказали НГС, а также записали животных на видео.

— Я живу тут с 2019 года и никогда не видела крыс. Соседи говорили, что пару раз видели их возле цветника, но это были единичные случаи. На днях я пошла в очередной раз выбросить мусор и возле мусорных баков увидела полчища крыс. Они меня не боялись, сновали между баками, за мусорной площадкой и возле нее. Я кое-как выбросила мусор и убежала. Тут же возле дома № 19 заметила, как огромная крыса высунулась из норки и начала меня разглядывать. Я в шоке, — рассказала свою историю столкновения с грызунами местная жительница Анастасия.

Крысы не боятся людей

Жительница соседнего дома № 19 держит собаку, которую ходит выгуливать. Она рассказала, что крыс в последнее время видит постоянно.

— Они тут прямо возле третьего подъезда нору разрыли. Я с собакой гуляю, а в это время из норки вылезает огромная крыса со светлым пятнышком на груди, сидит и смотрит на нас с нахальным видом. Никого не боится — ни людей, ни собак. Ужас, ужас. Никто ничего не делает, а еще помойку вовремя не убирают — мусор, грязь. Вот они и завелись, — возмутилась женщина.

Соседки добавили, что крысы бегают разные — есть более мелкие серые, а есть огромные и пестрые. Последние самые смелые и спокойно воспринимают людей. По мнению местных жительниц, уличные грызуны, скорее всего, успели скреститься с какой-то домашней крысой, которую могли, к примеру, выбросить.

Соседи обращались в УК и подавали жалобу через портал «Госуслуг» с просьбой разобраться с грызунами. Люди боятся, что скоро наступят холода, и тогда крысы могут перебраться в подвалы.

— У нас в доме есть байка, что в одной из квартир на первом этаже крыса выпрыгнула из унитаза, когда к нему подошла хозяйка. Я живу на первом этаже, и мне очень страшно, если крысы побегут в подвал, — признается Анастасия.

На видео любопытный грызун действительно вылезает из норки и заинтересованно озирается, другие крысы бегают возле и под мусорными баками.

Корреспондент НГС направила запросы в мэрию и в УК «МКС-Новосибирск», которая управляет указанными домами. Ответы на вопросы мы опубликуем сразу же, как их получим.

Ранее НГС писал о том, что разрытая теплотрасса на Трикотажной заблокировала мусорные баки, и там завелись крысы. Отходы пришлось грузить вручную.

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Крысы Мусор Дом Двор УК Мэрия Новосибирск
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Комментарии
1
ГОЙДА!
2 минуты
Да это же друзья наши меньшие, некоторые их даже дома держат, так что дело то житейское.
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