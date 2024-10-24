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Город «Там уже крысы бегают»: разрытая теплотрасса на Трикотажной заблокировала мусорные баки — к ним не подъехать

«Там уже крысы бегают»: разрытая теплотрасса на Трикотажной заблокировала мусорные баки — к ним не подъехать

Отходы пришлось грузить вручную

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1 комментарий

Сложность возникла с вывозом крупногабаритного мусора

В Новосибирске во дворе между домами № 58/1 и № 56/1 по улице Трикотажная из-за ремонта теплосетей оказались заблокированы мусорные баки: асфальт раскопали рядом с площадкой.

— Мусор-то из баков забирают. А вот крупногабаритный — нет. Там уже крысы бегают под этим мусором, — сообщила в редакцию НГС жительница одного из домов Ольга. По ее словам, проблема не решается уже неделю.

На запрос НГС в МУП «Спецавтохозяйство» сообщили, что в таких ситуациях управляющая компания должна была перенести место накопления ТКО и КГО в другое место, чтобы мусоровоз мог подъехать, и уведомить об этом жильцов и регоператора.

В приемной УК «Кедр» редакции НГС рассказали, что о ситуации во дворе регоператору отправили телефонограмму:

— С нашей стороны мы все сделали. Мы уведомляли МУП «САХ» на прошлой неделе.

Дорогу перед контейнерной площадкой раскопали и перекрыли работники «Сибирской генерирующей компании» для ремонта теплосетей.

— На 24 октября запланированы работы по перекрытию и обратной засыпке, затем в течение нескольких дней выполним полное благоустройство. После чего обеспечим доступ к контейнерам, — пояснили в СГК на запрос НГС.

Между тем, в МУП «САХ» сообщили, что в среду, 23 октября, крупногабаритный мусор с контейнерной площадки убирали и грузилит — вручную.

В августе жители Троллейного жилмассива и центра Новосибирска заявили о проблемах с вывозом мусора. Сибиряки обратили внимание, что крупногабаритный мусор и обычные отходы долго находятся на контейнерных площадках.

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Новосибирск Мусор МУП САХ СГК Управляющая компания
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Весселуха! Где же Бузова???
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