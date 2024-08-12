«Тут и крысы, и тараканы»: Троллейный завалило крупным мусором — кадры с площадок

Фотографию сделали на выходных Источник: Анна Скок / NGS.RU











Жители Троллейного жилмассива и центра Новосибирска заявили о проблемах с вывозом мусора. Сибиряки обратили внимание, что крупногабаритный мусор и обычные отходы долго находятся на контейнерных площадках.

Читательница НГС Ольга прошлась по Троллейному жилмассиву и показала, какое количество мусора скопилось на площадках. Жительница сняла семь разных адресов и на всех место под крупногабаритный мусор было заполнено.

Жительница Новосибирска показала, как обстоят дела с КГО Источник: читательница Ольга

— На Новосибирской, 5 самозахват газонов. Помойка дальше и там все завалено. Тут и крысы, и тараканы. Всякая гадость, — рассказала на видео Ольга.



Жителям не понравилось состояние контейнерной площадки Источник: читатель НГС











За выходные в редакцию поступило еще несколько жалоб на количество мусора. Как пишет читатель, проблема появилась с мусорной площадкой возле общежития на Каменской, 26.



— Мало того, что мусор забирают в 5 утра и в силу акустики все соседние дома просыпаются от грохота, так эта площадка ещё и в таком состоянии, не говоря уже о том, что мусор далеко не в пределах выделенной площадки, — написал местный житель.

Крупногабаритный мусор оказался вне площадки Источник: читательница НГС











Как рассказала жительница Новосибирска Анна, на Трудовой, 7 в последние недели нерегулярно вывозят мусор.

— Крысы в восторге, — добавила Анна.

Жители Дивногорского мучаются с мусором уже третий месяц Источник: читатель НГС











У кого-то проблема с мусором длится уже месяцами. Как отмечает читатель НГС, на Дивногорском (точного адреса автор не указал), мусоровозы не справляются с начала дачного сезона.

— Дачники и жители частных владений, проезжающие мимо нашего микрорайона, заваливают наши улицы мусором в промышленных масштабах. УК не успевает вывозить, никто им не препятствует, здесь происходит экологическая катастрофа, в жару отвратительный запах, крысы, антисанитария! От имени все жильцов микрорайона Дивногорский прошу осветить проблему, чтобы как-то спасти наш микрорайон от мусорной катастрофы, — написал читатель НГС.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.

Заметили ли вы, что мусор в Новосибирске стали хуже вывозить? Да Нет Всегда вывозили плохо Я на такое внимание не обращаю Отвечу в комментариях

Прокуратура Новосибирской области внесла представление мэру из-за нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство». Во время проверки стало известно, что новый директор на момент назначения на должность числился руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций.