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В Новосибирске площадки завалили мусором — видео

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Мой дом «Тут и крысы, и тараканы»: Троллейный завалило крупным мусором — кадры с площадок

«Тут и крысы, и тараканы»: Троллейный завалило крупным мусором — кадры с площадок

Проблемы с вывозом ТКО заметили и в других районах

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13 комментариев
Фотографию сделали на выходных

Жители Троллейного жилмассива и центра Новосибирска заявили о проблемах с вывозом мусора. Сибиряки обратили внимание, что крупногабаритный мусор и обычные отходы долго находятся на контейнерных площадках.

Читательница НГС Ольга прошлась по Троллейному жилмассиву и показала, какое количество мусора скопилось на площадках. Жительница сняла семь разных адресов и на всех место под крупногабаритный мусор было заполнено.

Жительница Новосибирска показала, как обстоят дела с КГО

— На Новосибирской, 5 самозахват газонов. Помойка дальше и там все завалено. Тут и крысы, и тараканы. Всякая гадость, — рассказала на видео Ольга.

Жителям не понравилось состояние контейнерной площадки

За выходные в редакцию поступило еще несколько жалоб на количество мусора. Как пишет читатель, проблема появилась с мусорной площадкой возле общежития на Каменской, 26.

— Мало того, что мусор забирают в 5 утра и в силу акустики все соседние дома просыпаются от грохота, так эта площадка ещё и в таком состоянии, не говоря уже о том, что мусор далеко не в пределах выделенной площадки, — написал местный житель.

Крупногабаритный мусор оказался вне площадки

Как рассказала жительница Новосибирска Анна, на Трудовой, 7 в последние недели нерегулярно вывозят мусор.

— Крысы в восторге, — добавила Анна.

Жители Дивногорского мучаются с мусором уже третий месяц

У кого-то проблема с мусором длится уже месяцами. Как отмечает читатель НГС, на Дивногорском (точного адреса автор не указал), мусоровозы не справляются с начала дачного сезона.

— Дачники и жители частных владений, проезжающие мимо нашего микрорайона, заваливают наши улицы мусором в промышленных масштабах. УК не успевает вывозить, никто им не препятствует, здесь происходит экологическая катастрофа, в жару отвратительный запах, крысы, антисанитария! От имени все жильцов микрорайона Дивногорский прошу осветить проблему, чтобы как-то спасти наш микрорайон от мусорной катастрофы, — написал читатель НГС.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.

Заметили ли вы, что мусор в Новосибирске стали хуже вывозить?

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Прокуратура Новосибирской области внесла представление мэру из-за нового руководителя МУП «Спецавтохозяйство». Во время проверки стало известно, что новый директор на момент назначения на должность числился руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций.

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Комментарии
13
Bream
12 августа 2024, 17:10
дивномусорогорский
урлулуу
12 августа 2024, 16:50
Флаг новосибирьска
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