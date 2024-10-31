Из новосибирского двора увели алабая, который кусал соседей — где он будет жить

Собака часто лаяла и несколько раз срывалась Источник: читатели НГС











Агрессивного пса, который несколько лет пугал жителей двух двухэтажек на улице Троллейной, отправили жить в квартиру. Владелица животного пообещала убрать вольер.

— В администрации Ленинского района сообщили, что собственница из вольера перевела собаку в квартиру. В вольере пес больше не содержится. Также собственница животного обязана до 5 ноября убрать деревянные конструкции от вольера, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Выяснилось, что женщина живет в доме на улице Троллейной, 91. Во дворе на муниципальной территории она обустроила вольер для своей собаки. Сотрудники администрации Ленинского района и полицейские провели с сибирячкой профилактическую беседу о том, что нужно соблюдать правила содержания домашних животных.