Из новосибирского двора увели алабая, который кусал соседей — где он будет жить

Агрессивного пса, который несколько лет пугал жителей двух двухэтажек на улице Троллейной, отправили жить в квартиру. Владелица животного пообещала убрать вольер.
— В администрации Ленинского района сообщили, что собственница из вольера перевела собаку в квартиру. В вольере пес больше не содержится. Также собственница животного обязана до 5 ноября убрать деревянные конструкции от вольера, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Выяснилось, что женщина живет в доме на улице Троллейной, 91. Во дворе на муниципальной территории она обустроила вольер для своей собаки. Сотрудники администрации Ленинского района и полицейские провели с сибирячкой профилактическую беседу о том, что нужно соблюдать правила содержания домашних животных.
Ранее НГС писал о том, что хаски набросилась на ребенка в Новосибирске. Проверку инцидента начали следователи и прокуроры.