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Животные Из новосибирского двора увели алабая, который кусал соседей — где он будет жить

Из новосибирского двора увели алабая, который кусал соседей — где он будет жить

В ситуацию вмешались сотрудники мэрии и полиции

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5 комментариев

Собака часто лаяла и несколько раз срывалась

Агрессивного пса, который несколько лет пугал жителей двух двухэтажек на улице Троллейной, отправили жить в квартиру. Владелица животного пообещала убрать вольер.

— В администрации Ленинского района сообщили, что собственница из вольера перевела собаку в квартиру. В вольере пес больше не содержится. Также собственница животного обязана до 5 ноября убрать деревянные конструкции от вольера, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Выяснилось, что женщина живет в доме на улице Троллейной, 91. Во дворе на муниципальной территории она обустроила вольер для своей собаки. Сотрудники администрации Ленинского района и полицейские провели с сибирячкой профилактическую беседу о том, что нужно соблюдать правила содержания домашних животных.

Ранее НГС писал о том, что хаски набросилась на ребенка в Новосибирске. Проверку инцидента начали следователи и прокуроры.

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Комментарии
5
Гость
50 минут
Отправили, куда? В квартиру! Вы серьезно? А "квартира" эта стоит особняком в глухом лесу, где нет соседей?
Гость
49 минут
Страна умных, дальновидных, принимающих грамотные решения, руководителей. Низкий вам поклон.
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