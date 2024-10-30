Ушки висят: в Новосибирске продают щенков добермана за 100 тысяч рублей

Продавец отмечает, что доберманы чистоплотны и не требуют сложного ухода Источник: «Авито»











В Новосибирске продают чистокровных щенков добермана — за каждого из малышей продавец хочет по 100 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

— Глаза ангела — посмотришь и забываешь обо всём. Давно мечтаете o верном и преданном друге с высоким интеллектом? Доберманы — бесстрашные, энергичные и преданные собаки. Они отлично ладят с детьми, кошками и другими домашними животными, — утверждает продавец.

Автор объявления также указал, что доберманы чистоплотны и не требуют сложного ухода, что делает их идеальными для содержания в квартире, но только при условии регулярных прогулок и игр.

Доберман — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в Германии в конце 19 века. Порода названа в честь создателя — Карла Фридриха Луиса Добермана. Доберманы отличаются активным, энергичным характером, но при этом склонны к проявлению агрессии. Эти собаки обладают выраженным охранным инстинктом, как территориальным, так и направленным на охрану человека.

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Сергеем, но на момент написания публикации он не ответил на сообщение.

Судя по описанию, щенки появились на свет 1 сентября этого года. У малышей уже есть документы и ветеринарный паспорт.