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Животные Дорогие домашние животные «Немного диковат»: в Новосибирске продают юного кота-гигант Альфа за 100 тысяч

«Немного диковат»: в Новосибирске продают юного кота-гигант Альфа за 100 тысяч

Сейчас ему всего год, и он уже весит 8 килограммов. А будет еще крупнее

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Альф огромных размеров и очень брутальный

В Новосибирске продают шикарного и брутального котенка Альфа — потомка камышового кота за 100 тысяч рублей. Объявление о продаже разместили на сайте Avito. Кот растет очень крупным и не похож на домашнее животное.

— Огромный шикарный котенок Чаузи F2. Цена — 100 тысяч. Ему год и 3 месяца. 35% крови камышового кота. Кот нестандартного окраса. Один в помете. Большой и крупный. Уже весит 8 килограммов. Продается в любимцы (не в разведение — прим.ред.). Мама — Чaузи F1 с титулами «котёнок-чемпион САС», «взрослый чемпион СAС», обладатель кубка «best оf thе bеst 2022», — указала в объявлении Галина, представитель питомника «Tomarus Land».

Чаузи — потомки камышового кота. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой, и т. д.

Судя по фото, Альф (справа) похож на мать (слева)

Также в описании указано, что и отец кота довольно многого достиг. Он – Чaузи F5, чемпион CАC, САСIB, международный чемпион. Как рассказала корреспонденту НГС Галина, кота зовут Альф. Он уже приучен к лотку и когтеточке. У красавца есть все необходимые документы, ветеринарный паспорт, он привит и чипирован.

— Чаузи — это не обычные кошки, это друг-компаньон. Котик огромный, но немного диковат, — отметила Галина.

Судя по фото, Альф выглядит блистательно. У него крупные и яркие черты, красивый окрас, кроме того, кот очень фотогеничен.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают шикарного кота с пронзительным взглядом. Он стоит 130 тысяч рублей.

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ПО ТЕМЕ
Кот Чаузи Продажа Авито Камышовый кот
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Юного кота-гигант ------ План по выходу заметок не даёт возможности работать над качеством.
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