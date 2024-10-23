НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 748мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Клиентка новосибирской студии красоты получила ожоги на эпиляции

Возвращение «Труновских»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Атаки на провайдеров
Сколько пить воды
Новости в Telegram
Животные Дорогие домашние животные В Новосибирске продают шикарного кота с пронзительным взглядом — он стоит 130 тысяч

В Новосибирске продают шикарного кота с пронзительным взглядом — он стоит 130 тысяч

Кота по кличке Персик предлагают для разведения или в домашние питомцы

677
2 комментария

Котик очень пушистый и красивый

В Новосибирске продают красивого кота британской породы в окрасе «золотая шиншилла». Объявление разместили на сайте Avito. Стоимость животного — 130 тысяч рублей.

— Предлагается в разведение шикарный мальчик лиловый золотой шиншиллы, развязан. Возможна продажа и в домашние любимцы, — указано в объявлении.

Золотая шиншилла — окрас британских кошек. Считается, что его получили искусственно в результате работы английских селекционеров при скрещивании персов с дымчатыми британцами. Характер у золотистых шиншилл спокойный, дружелюбный. Они хорошо переносят одиночество, не любят излишнего внимания, хорошо уживаются с другими животными.

Сейчас Персику 2 года

Возраст Персика – 2 года. Продавец готов предоставить полный пакет его документов и доставить его, куда потребуется. В разговоре с корреспондентом НГС автор объявления Ольга также добавила, что у котика очень хороший характер. Котенка, призналась Ольга, она продает, так как появился еще один кот, и они между собой дерутся «не на жизнь, а на смерть».

На фотографиях кот выглядит очень милым и удивленным. У него большие пронзительные глаза и очень пушистая богатая шубка.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают стаю сердитых котят. За каждого просят по 60 тысяч.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Кот Продажа Авито Животные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Милый, спокойный, только дерётся😂 Вот скажите, как можно два года растить, животное и взять продать?! И только из-за того , что новый кот появился. Это же предательство!
Гость
3 минуты
Потом окажется, что больной какой-нибудь.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Рекомендуем
Знакомства

Александр,42

Кос,40

Дашулька,18

НЕвруша,37

Данил Тадин,20

Ирина,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление