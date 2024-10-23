В Новосибирске продают шикарного кота с пронзительным взглядом — он стоит 130 тысяч

Котик очень пушистый и красивый Источник: Avito











В Новосибирске продают красивого кота британской породы в окрасе «золотая шиншилла». Объявление разместили на сайте Avito. Стоимость животного — 130 тысяч рублей.

— Предлагается в разведение шикарный мальчик лиловый золотой шиншиллы, развязан. Возможна продажа и в домашние любимцы, — указано в объявлении.

Золотая шиншилла — окрас британских кошек. Считается, что его получили искусственно в результате работы английских селекционеров при скрещивании персов с дымчатыми британцами. Характер у золотистых шиншилл спокойный, дружелюбный. Они хорошо переносят одиночество, не любят излишнего внимания, хорошо уживаются с другими животными.

Сейчас Персику 2 года Источник: Avito











Возраст Персика – 2 года. Продавец готов предоставить полный пакет его документов и доставить его, куда потребуется. В разговоре с корреспондентом НГС автор объявления Ольга также добавила, что у котика очень хороший характер. Котенка, призналась Ольга, она продает, так как появился еще один кот, и они между собой дерутся «не на жизнь, а на смерть».

На фотографиях кот выглядит очень милым и удивленным. У него большие пронзительные глаза и очень пушистая богатая шубка.