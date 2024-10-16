Выглядят, как клоны: в Новосибирске продают стаю сердитых котят — за каждого просят по 60 тысяч

Все котята похожи друг на друга Источник: Avito











В Новосибирске продают котят с сердитыми мордочками породы американской короткошерстной. В объявлении указано, что стоимость котенка — 60 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Котят продает питомник «Кот д'Ивуар».

— Котята — чистокровные представители породы «американская коpoткoшepcтная» классического окраса «серебро» и «браун» c эффектным мраморным рисунком, в домашние любимцы, — указано в объявлении.

Американская короткошёрстная — порода домашней кошки, которая предположительно произошла от европейских кошек, привезённых в Северную Америку ранними поселенцами для защиты ценного груза от мышей и крыс. Является символом США. Имеет большое, мощно сложенное тело. У неё круглое лицо и короткие уши. Эти кошки не требуют особого ухода, обычно здоровы, спокойны, ласковы с хозяевами и общительны с незнакомцами.

В новый дом котята переедут полностью привитыми по возрасту, также их обработают от паразитов. У котят есть документы, подтверждающие их чистокровность — родословная. Также продавец отметил, что эта порода малоизвестна в России, а лицензированных питомников в стране не больше пяти.

Порода не слишком известна в России Источник: Avito











— Опасайтесь подделок! По характеру порода супер-ласковая и ручная. Отлично ладят с детьми и домашними питомцами. Здоровье отменное. Тело мощное, мускулистое. И глаза! Зеленые, умные, проницательные, смотрят вам прямо в душу! — пишут представители питомника.

Продавец также обещает помочь доставить котят в любой регион страны и предоставить дополнительные фото и видео по запросу. Дозвониться до продавца корреспонденту НГС на момент публикации не удалось. Судя по фотографиям, котят пять. Все они — пестрые и забавные, и очень похожи друг на друга.