«Собака ее донимает»: в Новосибирске отдают бесплатно мейн-куна — кошечка недоверчивая

Кошка отличается суровым и недоверчивым характером Источник: Avito











В Новосибирске бесплатно отдают кошечку породы мейн-кун, которую нашли год назад. Новых владельцев животному до сих пор подобрать не удалось, как и отыскать старых. Объявление разместили на сайте Avito.

— Отдам бесплатно, но только в самые добрые руки. Кошке четыре года. Отдам человеку без животных, так как кошка с характером, — пишет владелица животного Евгения на Avito.

Владелица пояснила корреспонденту НГС, что нашла эту кошку год назад. Сибирячка пыталась найти для нее родных хозяев, но не нашла. В своей квартире Евгения также не может держать пушистую красавицу.

— Моя собака ее донимает. Кошка живет из-за этого на подоконниках. Они не уживается с моей собакой. При этом кошка недоверчивая, сильно ее не потискаешь — поцарапает, — добавила собственница животного.